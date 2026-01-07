A venezuelai elnök és felesége megsérülhetett menekülés közben: egy alacsony ajtókeret fogott ki rajtuk

Maduro és felesége hétfőn látható sérülésekkel jelentek meg a bíróságon. A nő ügyvédje azt mondta a bírónak, hogy Flores „jelentős sérüléseket szenvedett” elrablása során. „Ezenkívül úgy gondolják, hogy csonttöréseket szenvedhetett, vagy súlyos zúzódások vannak a bordáin.” Az ügyvéd röntgenfelvételt és teljes körű fizikai vizsgálatot kért, hogy megbizonyosodjon a nő egészségi állapotáról.

A tárgyalás során Flores időnként elveszítette az egyensúlyát és lehajtotta a fejét, Maduro pedig néha nehezen tudott leülni és felállni – számoltak be a bíróságon jelen lévő újságírók. A tárgyalóteremben készült vázlatok Florést fején kötéssel ábrázolták.

A CNN forrásai szerint a törvényhozókat hétfőn tájékoztató kormányzati tisztviselők Flores fejsérülését enyhének minősítették.

Nyitókép: Juan BARRETO / AFP