A venezuelai elnök és felesége megsérülhetett menekülés közben: egy alacsony ajtókeret fogott ki rajtuk

Az őket elfogó katonák segítettek rajtuk.
Nicolás Maduro és felesége, Cilia Flores beütötték a fejüket, és enyhe fejsérülést szenvedtek, amikor menekültek az őket letartóztatni próbáló amerikai erők elől – közölte a CNN a Trump-kormány tisztviselőinek tájékoztatására hivatkozva.
A venezuelai elnök és felesége megpróbáltak elrejtőzni az épületben lévő biztonsági szobában, de beverték a fejüket a helyiség nehéz acélajtajának alacsony ajtókeretébe.
A Delta Force tagjai elfogták őket, és elsősegélyben részesítették mindkettőjüket
– közölték a források.
Maduro és felesége hétfőn látható sérülésekkel jelentek meg a bíróságon. A nő ügyvédje azt mondta a bírónak, hogy Flores „jelentős sérüléseket szenvedett” elrablása során. „Ezenkívül úgy gondolják, hogy csonttöréseket szenvedhetett, vagy súlyos zúzódások vannak a bordáin.” Az ügyvéd röntgenfelvételt és teljes körű fizikai vizsgálatot kért, hogy megbizonyosodjon a nő egészségi állapotáról.
A tárgyalás során Flores időnként elveszítette az egyensúlyát és lehajtotta a fejét, Maduro pedig néha nehezen tudott leülni és felállni – számoltak be a bíróságon jelen lévő újságírók. A tárgyalóteremben készült vázlatok Florést fején kötéssel ábrázolták.
A CNN forrásai szerint a törvényhozókat hétfőn tájékoztató kormányzati tisztviselők Flores fejsérülését enyhének minősítették.
Nyitókép: Juan BARRETO / AFP