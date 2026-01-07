Ft
venezuelai elnök nicolás maduro cilia flores delta force

A venezuelai elnök és felesége megsérülhetett menekülés közben: egy alacsony ajtókeret fogott ki rajtuk

2026. január 07. 10:42

Az őket elfogó katonák segítettek rajtuk.

2026. január 07. 10:42
null

Nicolás Maduro és felesége, Cilia Flores beütötték a fejüket, és enyhe fejsérülést szenvedtek, amikor menekültek az őket letartóztatni próbáló amerikai erők elől – közölte a CNN a Trump-kormány tisztviselőinek tájékoztatására hivatkozva.

A venezuelai elnök és felesége megpróbáltak elrejtőzni az épületben lévő biztonsági szobában, de beverték a fejüket a helyiség nehéz acélajtajának alacsony ajtókeretébe.

 A Delta Force tagjai elfogták őket, és elsősegélyben részesítették mindkettőjüket

 – közölték a források.

Maduro és felesége hétfőn látható sérülésekkel jelentek meg a bíróságon. A nő ügyvédje azt mondta a bírónak, hogy Flores „jelentős sérüléseket szenvedett” elrablása során. „Ezenkívül úgy gondolják, hogy csonttöréseket szenvedhetett, vagy súlyos zúzódások vannak a bordáin.” Az ügyvéd röntgenfelvételt és teljes körű fizikai vizsgálatot kért, hogy megbizonyosodjon a nő egészségi állapotáról.

A tárgyalás során Flores időnként elveszítette az egyensúlyát és lehajtotta a fejét, Maduro pedig néha nehezen tudott leülni és felállni – számoltak be a bíróságon jelen lévő újságírók. A tárgyalóteremben készült vázlatok Florést fején kötéssel ábrázolták.

A CNN forrásai szerint a törvényhozókat hétfőn tájékoztató kormányzati tisztviselők Flores fejsérülését enyhének minősítették.

Nyitókép: Juan BARRETO / AFP

 

Reszelő Aladár
2026. január 07. 12:04
Szeretném én látni Maduro ügyvédi költségeit. De mind1 a jogállam lényege, hogy bármilyen komolyabb jogi eljárás végén felépül pár csinos nyaraló, befut pár új megrendelés a yachtgyárnak, komoly jutaléka lesz pár brókernek az új részvények megvásárlása során és persze gazdagodik is pár civil szervezet az adománygyűjtő vacsorán.
tasijani22000
2026. január 07. 12:04
Ezt meg kifelejtettem: youtube.com/watch?v=48eVxJZw3Iw
a-bukott-baloldal-nagy-bibikkel
2026. január 07. 11:17
Magasabb ajtókeretre már nem volt keret.
tasijani22000
2026. január 07. 11:14
Ahogy írtam IS, a deep fake tartalmakat futószalagon állítják elő, annak érdekében, hogy "bizonyítsák" a cionáci patkányhorda kiszabadította a venezuelaiakat az "elnyomó rezsim karmai közül! Ehelyett a VALÓSÁG meg az, hogy a legutolsó falu utolsó parasztja IS FENI A KASZÁT, arra az esetre, ha a cionáci patkányhorda a bakancsát Venezuela földjére tenné...
