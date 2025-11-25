Ft
korrupció ukrajnai korrupció Ukrajna Ursula von der Leyen orosz-ukrán háború Lázár János

Lázár János erős mondatai: Zelenszkijnek a lopás ellenére odaadnának 70 milliárdot, de nekünk nem fizetnek

2025. november 25. 06:44

A valóság egyszerű kimondásával sikerült brutálisra a miniszter reakciója.

2025. november 25. 06:44
null

Lázár János építési és közlekedési miniszter a Lázárinfó Extrán reagált Ursula von der Leyen uniós bizottsági elnök és a brüsszeli döntéshozók politikájára és az ukrán korrupciós botrányra.

„Amilyen az adjonisten, olyan a fogadjisten. Nem mi támadjuk az Európai Bizottságot, az Európai Bizottság vonja meg a jogos jussunkat. Nem tudom belegondolt-e abba valaki, hogy 

az Európai Bizottság elnöke most leveleket írogat a miniszterelnököknek, össze akar kalapozni szerény 50-70 milliárd eurót,

 az eddigi források fölött, csak a 2026-os esztendőre Ukrajnának, ahol ennek a pénznek a döntő hányadát 

Zelenszkij és haverjai fogják és ellopják. Nem bonyolítják túl, odamegy a pénz, megfogják, táskába pakolják készpénz formájában,

 hazaviszik, és jóízléssel aranybudikra költik” – mondta el a politikus.

Hozzátette: „Ez az ukrán háborúfinanszírozás politikája. Ehhez képest nekünk tartoznak 13 milliárd euróval. Zelenszkijnek oda akarnak adni biankóba, a lopás ellenére 70 milliárdot, 

nekünk meg tartoznak azzal, amit 2004-ben megígértek,

 mert megígérték, hogy támogatják a fölzárkózásunkat, 

kitalálják, hogy nálunk a melegeknek milyen rossz, vagy nincs migráns Budapest utcáin, és ezért nem adják ide a lóvét. 

A kettőt tegyék egymás mellé, és érzik ennek politikai súlyát és abszurditását.”  

Nyitókép: Miközben az aranybudi a korrupció jelképévé válik, Ukrajna a Von der Leyen által bemutatott új költségvetési tervezetből próbál hosszú távú pénzhez jutni.

 

vapepe
2025. november 25. 08:03
Nem érti, pedig a képlet egyszerű. Zselé vérrel, meg emberéletekkel fizet, most még nem a piacaival, mint korábban mi. Nálunk már lehúztak mindent, amit tudtak, Orbánék alatt egyre kevesebb projektet (ki nem fizetett magyar alvállalkozókkal) tudnak lenyúlni és a "szervezésért" bezsákolt pénzt hazatalicskázni, így odaküldenék a közös pénzt, ahol még ez előtt állnak. Ezeréves tapasztalat: nekik általában a kimondott szó semmit sem ér. Változás csak akkor lesz, ha az ukránok végre lerázzák magukról Zselét, meg a gyilkos rezsimjét. Sok erőt nekik akár elviselni, akár lerázni.
Válasz erre
3
0
cserresznye
2025. november 25. 07:57
Lázár kimondta azt amit sokan gondolunk, és igaza van. Miért lenne brutális kimondani a cáfolhatatlant?
Válasz erre
6
0
evpus
2025. november 25. 07:37
Lázárnak igaza van. Pofátlanul lopnak az ukránok és elvárják a támogatást. Béke kell, de nem az ukránok egyoldalú feltételeivel.
Válasz erre
7
0
Ízisz
2025. november 25. 07:28
Z. "slavnyy-stalin-zashchiti-nas-ot-yevrosoyuza 2025. november 25. 07:09 Hol vannak a fidesz jelöltjei? Eddig csak azt hallottuk, hogy a tisza jelöltjei hol vannak.. Be lettek mutatva? a fidesz mikor szándékozik a jelöltjeit bemutatni?" Válasz erre 👆 Ízisz slavnyy-stalin-zashchiti-nas-ot-yevrosoyuza 2025. november 25. 07:25 Z. Már két napja közölték!!! 😊 Nem vagy elég tájékozott!!! 💯❗ Ne aggódj a Fideszben vannak szakpolitikusok!!! Nem kevesen!!! 👏😊❗👇 "A Fidesz–KDNP 2026-os választásokon induló képviselőjelöltjeiről januárban dönt majd a Fidesz választmányi elnöksége. Mint írták, az eddigi gyakorlatnak megfelelően a jelöltek kiválasztása a következő év elején várható."
Válasz erre
5
0
