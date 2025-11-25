Lázár János erős mondatai: Zelenszkijnek a lopás ellenére odaadnának 70 milliárdot, de nekünk nem fizetnek

Ezt nem láttuk jönni: Von der Leyen magyarul kér pénzt Ukrajna megsegítésére (VIDEÓ)
Timur Mindics luxusingatlanában a hatóságok arannyal bevont vécét és bidét találtak.
A valóság egyszerű kimondásával sikerült brutálisra a miniszter reakciója.
Lázár János építési és közlekedési miniszter a Lázárinfó Extrán reagált Ursula von der Leyen uniós bizottsági elnök és a brüsszeli döntéshozók politikájára és az ukrán korrupciós botrányra.
„Amilyen az adjonisten, olyan a fogadjisten. Nem mi támadjuk az Európai Bizottságot, az Európai Bizottság vonja meg a jogos jussunkat. Nem tudom belegondolt-e abba valaki, hogy
az Európai Bizottság elnöke most leveleket írogat a miniszterelnököknek, össze akar kalapozni szerény 50-70 milliárd eurót,
az eddigi források fölött, csak a 2026-os esztendőre Ukrajnának, ahol ennek a pénznek a döntő hányadát
Zelenszkij és haverjai fogják és ellopják. Nem bonyolítják túl, odamegy a pénz, megfogják, táskába pakolják készpénz formájában,
hazaviszik, és jóízléssel aranybudikra költik” – mondta el a politikus.
Hozzátette: „Ez az ukrán háborúfinanszírozás politikája. Ehhez képest nekünk tartoznak 13 milliárd euróval. Zelenszkijnek oda akarnak adni biankóba, a lopás ellenére 70 milliárdot,
nekünk meg tartoznak azzal, amit 2004-ben megígértek,
mert megígérték, hogy támogatják a fölzárkózásunkat,
kitalálják, hogy nálunk a melegeknek milyen rossz, vagy nincs migráns Budapest utcáin, és ezért nem adják ide a lóvét.
A kettőt tegyék egymás mellé, és érzik ennek politikai súlyát és abszurditását.”
