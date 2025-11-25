Lázár János erős mondatai: Zelenszkijnek a lopás ellenére odaadnának 70 milliárdot, de nekünk nem fizetnek

Lázár János építési és közlekedési miniszter a Lázárinfó Extrán reagált Ursula von der Leyen uniós bizottsági elnök és a brüsszeli döntéshozók politikájára és az ukrán korrupciós botrányra.

„Amilyen az adjonisten, olyan a fogadjisten. Nem mi támadjuk az Európai Bizottságot, az Európai Bizottság vonja meg a jogos jussunkat. Nem tudom belegondolt-e abba valaki, hogy