Figyelmeztet a külügyminisztérium – az amerikaiak hagyják el Oroszországot vagy írjanak végrendeletet

2026. január 04. 10:03

A terrorizmus veszélyére, a jogtalan letartóztatásokra és az orosz törvények önkényes alkalmazására hivatkozva frissítette Oroszországra vonatkozó utazási tanácsait a tárca.

2026. január 04. 10:03
null

Frissítette Oroszországra vonatkozó utazási tanácsait az amerikai külügyminisztérium. A tárca közleményében azt javasolta állampolgáreinak, hogy a terrorizmus veszélye, a jogtalan letartóztatások és az orosz törvények önkényes alkalmazása miatt inkább mellőzzék a tervezett orosz útjukat – írta a Kárpáthír a Fox News beszámolója alapján.

A lap kiemelte, hogy a külügyminisztérium nyomatékosította, hogy 

az Oroszországban tartózkodó amerikai állampolgároknak haladéktalanul távozniuk kell. 

Figyelmeztetésükben felhívták arra is a figyelmet, hogy az orosz tisztviselők gyakran indoklás nélkül hallgatnak ki és fenyegetnek meg amerikaiakat.

A szaktárca a kommünikében jelezte, hogy miután a moszkvai nagykövetség létszámát csökkentették, a konzulátusok pedig felfüggesztették működésüket, a segítségnyújtási lehetőségeik rendkívül korlátozottak. Aki mégis az utazás mellett dönt, annak fel kell készülnie a határozatlan idejű letartóztatás lehetőségére.

A fentiek mellett gyakorati tanácsokat is megfogalmaztak a beutazóknak. Ezek a következők:

  • Készítsenek végrendeletet, jelöljenek ki biztosítási kedvezményezetteket vagy adjanak meghatalmazást.
  • Jelentkezzenek ki minden közösségi fiókból, és az országban tartózkodva ne lépjenek be azokba.
  • Érdemes megfontolni az elektronikai eszközök bevitelét, mivel a hatóságok minden kommunikációt megfigyelnek.
  • A szankciók miatt az amerikai bankkártyák nem működnek, a pénzküldés gyakorlatilag lehetetlen.

A tájékoztatás emlékeztetett arra is, hogy az Ukrajnával határos orosz régiókban 2022 októbere óta hadiállapot van érvényben. Ez lehetővé teszi kijárási tilalom elrendelését, vagyontárgyak lefoglalását, a mozgásszabadság korlátozását és külföldiek őrizetbe vételét – írta a Fox News.

Nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay

