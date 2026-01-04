Figyelmeztet a külügyminisztérium – az amerikaiak hagyják el Oroszországot vagy írjanak végrendeletet

Asztalra csaptak Moszkvában: Putyin felháborodott Trump támadása miatt
Konkrét tervvel állt elő az orosz külügyminisztérium.
A terrorizmus veszélyére, a jogtalan letartóztatásokra és az orosz törvények önkényes alkalmazására hivatkozva frissítette Oroszországra vonatkozó utazási tanácsait a tárca.
Frissítette Oroszországra vonatkozó utazási tanácsait az amerikai külügyminisztérium. A tárca közleményében azt javasolta állampolgáreinak, hogy a terrorizmus veszélye, a jogtalan letartóztatások és az orosz törvények önkényes alkalmazása miatt inkább mellőzzék a tervezett orosz útjukat – írta a Kárpáthír a Fox News beszámolója alapján.
A lap kiemelte, hogy a külügyminisztérium nyomatékosította, hogy
az Oroszországban tartózkodó amerikai állampolgároknak haladéktalanul távozniuk kell.
Figyelmeztetésükben felhívták arra is a figyelmet, hogy az orosz tisztviselők gyakran indoklás nélkül hallgatnak ki és fenyegetnek meg amerikaiakat.
A szaktárca a kommünikében jelezte, hogy miután a moszkvai nagykövetség létszámát csökkentették, a konzulátusok pedig felfüggesztették működésüket, a segítségnyújtási lehetőségeik rendkívül korlátozottak. Aki mégis az utazás mellett dönt, annak fel kell készülnie a határozatlan idejű letartóztatás lehetőségére.
A fentiek mellett gyakorati tanácsokat is megfogalmaztak a beutazóknak. Ezek a következők:
A tájékoztatás emlékeztetett arra is, hogy az Ukrajnával határos orosz régiókban 2022 októbere óta hadiállapot van érvényben. Ez lehetővé teszi kijárási tilalom elrendelését, vagyontárgyak lefoglalását, a mozgásszabadság korlátozását és külföldiek őrizetbe vételét – írta a Fox News.
