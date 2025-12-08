Ft
12. 08.
hétfő
Riasztották a holland légierőt: ismeretlen légi jármű repült be a légterükbe

2025. december 08. 19:12

Információk szerint a riasztást 10:20-kor adta ki a légiforgalmi irányítás, miután a radaron egy ismeretlen objektumot véltek felfedezni.

2025. december 08. 19:12
null

A holland védelmi minisztérium közleménye szerint vasárnap reggel egy ismeretlen objektumhoz riasztotta a holland légierő két, F–35-ös vadászgépét – erről számolt be az Index.hr. A későbbiekben kiderült, hogy egy drónról volt szó, amely nem jelentett valódi veszélyt. 

A lap információi szerint a riasztást 10:20-kor adta ki a légiforgalmi irányítás, miután a radaron egy ismeretlen objektumot véltek felfedezni.

A légi jármű olyan magasságban repült, ahol kötelező az azonosítás és a kommunikáció, ám sem rádión, sem transzponderen keresztül nem adott jelet.

Emiatt adták ki a gyors reagálású riasztást (Quick Reaction Alert) a Nieuw Milligenben működő Légi Műveletek Irányító Központjából.

Bár az ilyen beavatkozások ritkák, az incidens rávilágít a készenlét fontosságára”

– áll a minisztérium közleményében, amit a lap idézett. A F–35-ös típusú vadászgépek napi 24 órában készenlétben állnak, emellett néhány percen belül képesek felszállni, hogy elfogjanak bármilyen azonosítatlan légi járművet a légtérben.

Hollandia és Belgium felváltva, több hónapos ciklusokban látják el nemcsak saját légterük, hanem az egész Benelux-térség légtérfelügyeletét. Novemberben újra a hollandok kapták meg ezt a feladatot. A holland pilótákat a Nieuw Milligenben dolgozó légi irányítók vezérlik, akik közvetlen kapcsolatban állnak a NATO németországi Uedemben működő Egyesített Légi Műveleti Központjával, amely Északkelet-Európa légterének felügyeletéért felel.

Nyitóképünk illusztráció. Forrása: JAVIER TORRES / AFP

 

stormy
2025. december 08. 19:24
"két, F–35-ös vadászgépét" a képen f16 C amit 2024-ben kivontak szolgálatból.
sanya55-2
2025. december 08. 19:21
Migráncsok szórakoztatják a köcsög hollandokat
alenka
2025. december 08. 19:14
UFO volt, a Kreml ügynöke...
