Riasztották a holland légierőt: ismeretlen légi jármű repült be a légterükbe

Rejtélyes drónokat lőttek le a franciák egy atom-tengeralattjárókat befogadó katonai létesítmény felett
Öt azonosítatlan eszköz jelent meg az Île Longue nukleáris bázis fölött.
Információk szerint a riasztást 10:20-kor adta ki a légiforgalmi irányítás, miután a radaron egy ismeretlen objektumot véltek felfedezni.
Ezt is ajánljuk a témában
Öt azonosítatlan eszköz jelent meg az Île Longue nukleáris bázis fölött.
A lap információi szerint a riasztást 10:20-kor adta ki a légiforgalmi irányítás, miután a radaron egy ismeretlen objektumot véltek felfedezni.
A légi jármű olyan magasságban repült, ahol kötelező az azonosítás és a kommunikáció, ám sem rádión, sem transzponderen keresztül nem adott jelet.
Emiatt adták ki a gyors reagálású riasztást (Quick Reaction Alert) a Nieuw Milligenben működő Légi Műveletek Irányító Központjából.
Bár az ilyen beavatkozások ritkák, az incidens rávilágít a készenlét fontosságára”
– áll a minisztérium közleményében, amit a lap idézett. A F–35-ös típusú vadászgépek napi 24 órában készenlétben állnak, emellett néhány percen belül képesek felszállni, hogy elfogjanak bármilyen azonosítatlan légi járművet a légtérben.
Hollandia és Belgium felváltva, több hónapos ciklusokban látják el nemcsak saját légterük, hanem az egész Benelux-térség légtérfelügyeletét. Novemberben újra a hollandok kapták meg ezt a feladatot. A holland pilótákat a Nieuw Milligenben dolgozó légi irányítók vezérlik, akik közvetlen kapcsolatban állnak a NATO németországi Uedemben működő Egyesített Légi Műveleti Központjával, amely Északkelet-Európa légterének felügyeletéért felel.
Nyitóképünk illusztráció. Forrása: JAVIER TORRES / AFP