Riasztották a holland légierőt: ismeretlen légi jármű repült be a légterükbe

– áll a minisztérium közleményében, amit a lap idézett. A F–35-ös típusú vadászgépek napi 24 órában készenlétben állnak, emellett néhány percen belül képesek felszállni, hogy elfogjanak bármilyen azonosítatlan légi járművet a légtérben.

Hollandia és Belgium felváltva, több hónapos ciklusokban látják el nemcsak saját légterük, hanem az egész Benelux-térség légtérfelügyeletét. Novemberben újra a hollandok kapták meg ezt a feladatot. A holland pilótákat a Nieuw Milligenben dolgozó légi irányítók vezérlik, akik közvetlen kapcsolatban állnak a NATO németországi Uedemben működő Egyesített Légi Műveleti Központjával, amely Északkelet-Európa légterének felügyeletéért felel.

Nyitóképünk illusztráció. Forrása: JAVIER TORRES / AFP