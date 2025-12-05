Rejtélyes drónokat lőttek le a franciák egy atom-tengeralattjárókat befogadó katonai létesítmény felett

Kezdődik: ellepték az orosz drónrajok Európát
Egyszerre tíz országban is észlelték az eszközöket, elképesztő a riadalom.
A francia nukleáris elrettentés egyik legérzékenyebb pontja került a figyelem középpontjába, miután csütörtök este öt azonosítatlan eszközt észleltek az Île Longue bázis felett. A drónok megjelenése miatt a katonák éles lőszerrel avatkoztak be, ám az eredményről továbbra sincs hivatalos információ.
A Politico beszámolója szerint csütörtök este a francia haditengerészet katonái drónok ellen nyitottak tüzet az Île Longue fölött, azon a szigorúan őrzött katonai területen, ahol Franciaország nukleáris fegyverzettel rendelkező ballisztikusrakéta-hordozó tengeralattjáróit állomásoztatják. A hírügynökségi információkat a katonai csendőrség is megerősítette, amely öt eszköz észlelését jelezte.
A Le Monde beszámolója szerint technikai észleléssel öt drónt észleltek csütörtök este, 19 óra 30 körül a bázis felett, amely a bresti öbölre néz. A cikk arról is ír, hogy azonnal életbe lépett az ellenintézkedési protokoll, és a bázist védő tengerészgyalogos zászlóalj több lövést leadott a drónokra. A Politico hangsúlyozza, hogy az incidens kimenetele egyelőre nem ismert:
Nem volt világos, hogy a drónokat lelőtték-e.
A francia hatóságok sem árultak el részleteket, amint arra a Le Monde is rámutat:
Az Atlanti-óceáni Tengeri Prefektúra és az ügyészség egyelőre nem adott választ.
A Le Monde emlékeztet arra, hogy a térségben korábban is felbukkantak drónok:
A drónok repülése ebben a tiltott zónában nem ritka.
A lap szerint november 17-éről 18-ára virradó éjjel is jelentettek egy eszközt a közeli Crozon-félsziget felett, bár az nem minősült katonai jellegű berepülésnek. A Politico ugyancsak felidézi a korábbi zavaró repüléseket, kijelentve, hogy a helyszínt már jóval az ukrajnai invázió előtt is zaklatták drónok.
A bázis – amely a francia nukleáris elrettentés egyik pillére – 120 tengerészeti csendőr és a tengerészgyalogság egységei által biztosított terület. A négy francia SNLE (ballisztikusrakéta-hordozó nukleáris tengeralattjáró) közül legalább egy mindig járőrözik a tengeren, a többit itt tartják karbantartás alatt.
A Le Monde külön említi, hogy az incidens idején a látási viszonyok kivételesen jók voltak a telihold és a Földhöz közel járó pályája miatt.
Mindkét lap felhívja a figyelmet az európai összefüggésekre is. A Politico szerint az incidens egy újabb állomása annak a drónbehatolási hullámnak, amely az elmúlt hónapokban több NATO-tagállam – Belgiumtól egészen Norvégiáig – légterét érte, és érzékeny katonai, illetve civil infrastruktúrák felett történt. A lap felidézi azt is, hogy Lengyelország szeptemberben vadászgépeket riasztott „orosz eredetű drónok” miatt, amelyet sokan Vlagyimir Putyin hibridháborús eszközeként értelmeztek. A francia hatóságok azonban továbbra sem közölték, honnan érkezhettek a mostani eszközök.
