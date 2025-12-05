Rejtélyes drónokat lőttek le a franciák egy atom-tengeralattjárókat befogadó katonai létesítmény felett

A Politico beszámolója szerint csütörtök este a francia haditengerészet katonái drónok ellen nyitottak tüzet az Île Longue fölött, azon a szigorúan őrzött katonai területen, ahol Franciaország nukleáris fegyverzettel rendelkező ballisztikusrakéta-hordozó tengeralattjáróit állomásoztatják. A hírügynökségi információkat a katonai csendőrség is megerősítette, amely öt eszköz észlelését jelezte.

Rejtélyes drónok jelentek meg Franciaország nukleáris tengeralattjáró-bázisa felett, a katonák pedig éles lövésekkel reagáltak

Forrás: Raul ARBOLEDA / AFP

Drónok az atom-tengeralattjárók otthona felett

A Le Monde beszámolója szerint technikai észleléssel öt drónt észleltek csütörtök este, 19 óra 30 körül a bázis felett, amely a bresti öbölre néz. A cikk arról is ír, hogy azonnal életbe lépett az ellenintézkedési protokoll, és a bázist védő tengerészgyalogos zászlóalj több lövést leadott a drónokra. A Politico hangsúlyozza, hogy az incidens kimenetele egyelőre nem ismert: