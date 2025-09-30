Kezdődik: ellepték az orosz drónrajok Európát

Minimum 10 európai országban került sor az elmúlt hónapokban rejtélyes drónészlelésekre – írja összefoglalójában az Euronews.

Az érintett országok Litvánia, Lettország, Dánia, Norvégia, Románia, Lengyelország, Észtország, Németország és Franciaország. Dánia ennek következtében szeptember 29-től betiltotta légterében a kereskedelmi célú drónok repülését. Az Európai Unióban drónfal-kezdeményezés indult, a NATO pedig megerősítette jelenlétét a balti országokban. Litvániában július 28-án jelezték a hatóságok, hogy országukba Oroszország felől drón érkezett. Dovilė Sakalienė védelmi miniszter szerint a drónt Oroszország eredendően Ukrajnába küldte, ám az véletlenül országukba tévedt. A robbanóanyagokkal felszerelt drónt később egy katonai kiképzőhelyen találták meg.

Litvánia az incidens után a NATO légvédelmének megerősítését kérte.

A legnagyobb port kavart drónincidens Lengyelországban történt szeptember 9-én, amikor is 19 orosz drón sértette meg az ország légterét. Lengyelország a drónokat le is lőtte, ezáltal az orosz-ukrán háború 2022-es kitörte óta most először került sor közvetlen konfrontációra lengyel és orosz harci eszközök között. Szeptember 15-én aztán a lengyel elnöki palota felett észleltek Varsóban újabb drónt, melyet a hatóságok szintén hatástalanítottak. A drónincidensek kapcsán Lengyelországban egy belarusz nőt és egy ukrán férfit vettek őrizetbe.