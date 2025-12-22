Kiszolgáltatott helyzetbe kerültek az orosz katonák: drámai felvételen mutatták be, hogy vadásszák le őket (VIDEÓ)

Dróntámadással iktattak ki egy lóháton közlekedő orosz rohamkatonát az Ivan Szirko nevét viselő 92. önálló rohamdandár katonái, számolt be róla a Kárpáthír az ukrán sajtó közlése nyomán.

A lap beszámolója szerint a dandár 5. rohamzászlóaljának drónkezelői észlelték és vették célba a modern hadviselésben szokatlan módon közlekedő célpontot.

Az alakulat közleménye szerint az orosz megszállók olyan gyors ütemben veszítik el technikai eszközeiket az úgynevezett „húsrohamok” során, hogy kénytelenek lovakkal megoldani a csapatmozgást.