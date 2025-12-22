Futótűzként terjed Putyin „hódítási terve”: végre megszólalt a Kreml, nem maradt több titok
A terjeszkedés állítólag Ukrajna egész területét és a balti országokat érintené.
Az ukrán beszámoló alapján akkora bajban van Putyin hadserege, hogy lovakat vesznek igénybe a katonák.
Dróntámadással iktattak ki egy lóháton közlekedő orosz rohamkatonát az Ivan Szirko nevét viselő 92. önálló rohamdandár katonái, számolt be róla a Kárpáthír az ukrán sajtó közlése nyomán.
A lap beszámolója szerint a dandár 5. rohamzászlóaljának drónkezelői észlelték és vették célba a modern hadviselésben szokatlan módon közlekedő célpontot.
Az alakulat közleménye szerint az orosz megszállók olyan gyors ütemben veszítik el technikai eszközeiket az úgynevezett „húsrohamok” során, hogy kénytelenek lovakkal megoldani a csapatmozgást.
A jelentés azonban arra is kitér, hogy ez a módszer egyáltalán nyújt menedéket, ugyanis az operátorok azonnal likvidálják az ellenséget, amint meglátják a célt.
Ezt is ajánljuk a témában
A terjeszkedés állítólag Ukrajna egész területét és a balti országokat érintené.
A nyitókép illusztráció. Fotó: Wojtek RADWANSKI / AFP
A felvételt itt tudja megtekinteni:
Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.
Az ukrán hadsereg vezérkara természetesen mindent megmagyarázott.
Célba ért Orbán Viktor és Szijjártó Péter terve.
A terjeszkedés állítólag Ukrajna egész területét és a balti országokat érintené.