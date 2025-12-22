Ft
12. 22.
hétfő
Kiszolgáltatott helyzetbe kerültek az orosz katonák: drámai felvételen mutatták be, hogy vadásszák le őket (VIDEÓ)

2025. december 22. 19:03

Az ukrán beszámoló alapján akkora bajban van Putyin hadserege, hogy lovakat vesznek igénybe a katonák.

2025. december 22. 19:03
null

Dróntámadással iktattak ki egy lóháton közlekedő orosz rohamkatonát az Ivan Szirko nevét viselő 92. önálló rohamdandár katonái, számolt be róla a Kárpáthír az ukrán sajtó közlése nyomán.

A lap beszámolója szerint a dandár 5. rohamzászlóaljának drónkezelői észlelték és vették célba a modern hadviselésben szokatlan módon közlekedő célpontot.

Az alakulat közleménye szerint az orosz megszállók olyan gyors ütemben veszítik el technikai eszközeiket az úgynevezett „húsrohamok” során, hogy kénytelenek lovakkal megoldani a csapatmozgást.

A jelentés azonban arra is kitér, hogy ez a módszer egyáltalán nyújt menedéket, ugyanis az operátorok azonnal likvidálják az ellenséget, amint meglátják a célt.

A nyitókép illusztráció. Fotó: Wojtek RADWANSKI / AFP

A felvételt itt tudja megtekinteni:

Összesen 14 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
counter-revolution
2025. december 22. 20:46
Balfasz Maráczi van szolgálatban.
Válasz erre
0
0
steinamanger-2
2025. december 22. 20:30
Ruszkik haza!
Válasz erre
0
1
Ehetős Odó
2025. december 22. 20:22
Hohol népmesék, 6666-ik epizód: Hogyan lőttek hős drónoperátoraink lovaskatonát Vlagyivosztok alatt? A mandi tényleg idiótának nézi az olvasóit, háborús híreket kizárólag a Hoholszka Pravda lapjairól szemléz. Melyekből kiderül, ha eltalálnak egy magányos lovast a szántóföldön, az a muszka hadsereg összeomlását jelzi.
Válasz erre
1
0
Himiko
2025. december 22. 20:12
Ha már így bele lendültetek az Ukrán sikerek leadásában, a napokban elsüllyedt Orosz tengeralattjáró esetét miért nem közlitek. Túl nyilván való, hogy AI-val dolgozták meg? .tiktok.com/@tvpworld.com/video/7584133794618297622 Ennyire kell komolyan venni a mostanában az Ukrán sikerekről szóló híreket
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!