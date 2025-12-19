„Kritikus károk” – ott csaptak le az ukránok az oroszokra, ahol senki sem számított rá

Ukrán drónok mértek csapást egy Oroszországhoz köthető olajszállító tartályhajóra a Földközi-tengeren – közölte az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) egyik forrása december 19-én. A Kyiv Independent értesülése szerint ez az első ismert ukrán támadás ilyen távoli tengeri célpont ellen, amely új szakaszt jelez Kijev hadműveleteiben.

A forrás szerint a Qendil nevű tanker „kritikus károkat” szenvedett, és többé nem használható eredeti rendeltetésének megfelelően. Az SZBU egy videót is közzétett, amelyen robbanások láthatók egy hajón, ám a Kyiv Independent nem tudta független forrásból megerősíteni sem a felvétel hitelességét, sem az ukrán szolgálat állításait. Az akcióról közzétett videót itt tekintheti meg: