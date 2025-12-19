Ft
12. 19.
péntek
földközi-tenger árnyékflotta SZBU Ukrajna orosz-ukrán háború Oroszország drón hajó

„Kritikus károk” – ott csaptak le az ukránok az oroszokra, ahol senki sem számított rá

2025. december 19. 17:16

Újabb helyszínre terjed ki az orosz-ukrán háború?

2025. december 19. 17:16
null

Ukrán drónok mértek csapást egy Oroszországhoz köthető olajszállító tartályhajóra a Földközi-tengeren – közölte az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) egyik forrása december 19-én. A Kyiv Independent értesülése szerint ez az első ismert ukrán támadás ilyen távoli tengeri célpont ellen, amely új szakaszt jelez Kijev hadműveleteiben.

A forrás szerint a Qendil nevű tanker „kritikus károkat” szenvedett, és többé nem használható eredeti rendeltetésének megfelelően. Az SZBU egy videót is közzétett, amelyen robbanások láthatók egy hajón, ám a Kyiv Independent nem tudta független forrásból megerősíteni sem a felvétel hitelességét, sem az ukrán szolgálat állításait. Az akcióról közzétett videót itt tekintheti meg:

Moszkva egyelőre nem reagált az értesülésekre.

Az ukrán fél szerint a hajó az úgynevezett „orosz árnyékflotta” része volt, amelyet Moszkva a nyugati szankciók megkerülésére használ.

Oroszország ezt a tankert arra használta, hogy kijátssza a szankciókat, és olyan bevételekre tegyen szert, amelyekből az Ukrajna elleni háborút finanszírozza”

– fogalmazott az SZBU forrása, hozzátéve:

nemzetközi jogi szempontból a hajó „legitim katonai célpontnak” minősült.

Az SZBU november végén két másik orosz tanker elleni támadásról is beszámolt a Fekete-tengeren. Decemberben egy másik orosz tanker kapott találatot.

A mostani műveletet végrehajtó Alfa egység szerint környezeti kár nem keletkezett, mivel a tartályhajó a támadás idején üres volt.

***

Fotó: X

Összesen 5 komment

tasijani22000
•••
2025. december 19. 17:43 Szerkesztve
Az megvan, hogy a cionáci patkányhorda pontosan így járt el a japánok ellen IS PEARL HARBOR ELŐTT, még 1941-ben! Kereskedelmük háromnegyedét ellehetetlenítették, míg az olajellátásuk négyötödétől fosztották meg őket! A mintázat kísértetiesen hasonlít arra, amit Oroszország, Venezuela, Irán és Kína ellen játszanak! Azt a háborút IS ezek a tetves férgek indították, akárcsak az Első Világháborút!
Válasz erre
4
0
DE JÓ
2025. december 19. 17:41
Aha, az ukránok... A Földközi-tengeren... Hát persze... A híres műholdas felderítőrendszerük és kikötői információs hálózatuk, valamint a kiterjedt támaszponthálózatuk segítségével... Hát persze... Helló, oroszok! Ukrán hajók, ukrán finomítók, ukrán erőművek, ukrán hírközlési hálózat???
Válasz erre
5
0
Burg_kastL71-C
2025. december 19. 17:28
Na, még az lesz szép, mint ahogy az izraeli- pálesz ( ukrán ) , ha ezek is kínjukban szétterítik a világban a konfliktusukat.
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!