„Kritikus károk” – ott csaptak le az ukránok az oroszokra, ahol senki sem számított rá

Ukrajna csapást mért Oroszországra: többen meghaltak, egy teherhajó kigyulladt
Két várost támadtak az ukrán drónok.
Ukrán drónok mértek csapást egy Oroszországhoz köthető olajszállító tartályhajóra a Földközi-tengeren – közölte az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) egyik forrása december 19-én. A Kyiv Independent értesülése szerint ez az első ismert ukrán támadás ilyen távoli tengeri célpont ellen, amely új szakaszt jelez Kijev hadműveleteiben.
A forrás szerint a Qendil nevű tanker „kritikus károkat” szenvedett, és többé nem használható eredeti rendeltetésének megfelelően. Az SZBU egy videót is közzétett, amelyen robbanások láthatók egy hajón, ám a Kyiv Independent nem tudta független forrásból megerősíteni sem a felvétel hitelességét, sem az ukrán szolgálat állításait. Az akcióról közzétett videót itt tekintheti meg:
Moszkva egyelőre nem reagált az értesülésekre.
Az ukrán fél szerint a hajó az úgynevezett „orosz árnyékflotta” része volt, amelyet Moszkva a nyugati szankciók megkerülésére használ.
Oroszország ezt a tankert arra használta, hogy kijátssza a szankciókat, és olyan bevételekre tegyen szert, amelyekből az Ukrajna elleni háborút finanszírozza”
– fogalmazott az SZBU forrása, hozzátéve:
nemzetközi jogi szempontból a hajó „legitim katonai célpontnak” minősült.
Az SZBU november végén két másik orosz tanker elleni támadásról is beszámolt a Fekete-tengeren. Decemberben egy másik orosz tanker kapott találatot.
A mostani műveletet végrehajtó Alfa egység szerint környezeti kár nem keletkezett, mivel a tartályhajó a támadás idején üres volt.
