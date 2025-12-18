Ukrajna csapást mért Oroszországra: többen meghaltak, egy teherhajó kigyulladt
2025. december 18. 08:26
Két várost támadtak az ukrán drónok.
2025. december 18. 08:26
Három ember vesztette életét csütörtök hajnalban, a Rosztov-na-Donu orosz kikötővárosát és a Batajszk városát ért ukrán dróntámadásokban. A három áldozat közül ketten annak a teherhajónak a legénységi tagjai voltak, amely a támadás következtében kigyulladt – jelentette be a helyi kormányzó.
Jurij Szljusar, a Rosztovi terület kormányzója Telegram-csatornáján arról számolt be, hogy a hajón keletkezett tüzet sikerült eloltani, és a legénység további három tagja megsérült. Továbbá közölte, hogy a Batajszk városa elleni támadásban is heten megsérültek.
