rosztovi terület batajszk támadás orosz-ukrán háború

Ukrajna csapást mért Oroszországra: többen meghaltak, egy teherhajó kigyulladt

2025. december 18. 08:26

Két várost támadtak az ukrán drónok.

2025. december 18. 08:26
null

Három ember vesztette életét csütörtök hajnalban, a Rosztov-na-Donu orosz kikötővárosát és a Batajszk városát ért ukrán dróntámadásokban. A három áldozat közül ketten annak a teherhajónak a legénységi tagjai voltak, amely a támadás következtében kigyulladt – jelentette be a helyi kormányzó.

Jurij Szljusar, a Rosztovi terület kormányzója Telegram-csatornáján arról számolt be, hogy a hajón keletkezett tüzet sikerült eloltani, és a legénység további három tagja megsérült. Továbbá közölte, hogy a Batajszk városa elleni támadásban is heten megsérültek.

A támadásról készült felvételeket többen megosztották az X-en.

Nyitókép: X

 

boldog-vagyok-mert-orban-viktor-azt-mondta-2
2025. december 18. 10:27
Végre egy jó hír. Egye csak Putyin, amit főzött. Ha nem támadta volna meg Ukrajnát, ezek a halálesetek is elkerülhetők lettek volna. :) Megérte?
faramuci
2025. december 18. 09:38
Prüüssszelben uniós csúcs van kellett valamit villantani....szánalmas A ruszki meg oresnyikot fog "villantani" ,biztos megérte az 1 perc hírnév,vagy főcím a politico-n🙄
ördöngös pepecselés
2025. december 18. 09:32
ünnepel a hámász amikor a terrortámadása célba ér és ünnepel a nyugat amikor a terrortámadása célba ér
alenka
2025. december 18. 09:18
Putin, kérlek, hát ti se szelektáljatok már ennél a geci náci fajnál, nálatok a honvédő "hős" ukiiiikiiikriiiijniii faj civileket gyilkol, tegyétek te is!!.. Putin, előre!
