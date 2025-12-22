Putyin nyerésre áll?

Miközben Európa belül birkózik saját korlátaival, Putyin kifelé igyekszik azt bizonyítani, hogy Oroszország nincs elszigetelődve. India, Kína, számos ázsiai és afrikai ország számára a konfliktus nem morális kereszteshadjárat, hanem nagyhatalmi ütközés, amelyet kívülről, pragmatikus szemmel figyelnek. Újdelhiben díszszázad és vörös szőnyeg várja az orosz elnököt, több évtizedre szóló energetikai és fegyverüzletek születnek, miközben Washington újabb és újabb szankciókkal próbálja rávenni a partnereket az orosz olaj bojkottjára – mérsékelt sikerrel. Pekingkel sem szakadt meg a viszony, ellenkezőleg: a »multipoláris világ« jelszava alatt két, Nyugattal szemben gyakran egy platformon lépnek fel. Mindez persze nem ingyen van: Oroszország egyre inkább kerül függő helyzetbe Kína irányában, gazdaságilag és technológiailag is. De a lényeg Putyin szempontjából mégis az, hogy nem kényszerül rá egy Nyugat által diktált, számára megalázó békére.

Ha mindezt egyben látjuk, akkor nem különösebb Putyin-pártiság, hanem józan diagnózis azt mondani: a harctéren Ukrajna ma már legfeljebb azt döntheti el, hogy mennyit veszít, nem azt, hogy győz-e. A katonai győzelem – a teljes terület visszaszerzése, az orosz haderő kiszorítása, a Krím »felszabadítása« – olyan erőforrást és politikai kockázatot igényelne a Nyugattól, amelyre sem Washingtonban, sem Brüsszelben nincs valós akarat. A Trump-adminisztráció nyíltan kimondja, hogy nem kívánja finanszírozni a végtelen háborút; az európai választók többsége pedig a gazdasági nehézségek közepette egyre kevésbé lelkes egy újabb, hosszú távú fegyverkezési verseny gondolatától. Ebben a környezetben a »harcoljunk a végső győzelemig« üzenet egyre inkább szimbolikus gesztus, mintsem konkrét politikai program.

Magyarország szempontjából mindez különösen kényes kérdés. Egy kis-közepes, nyitott gazdaságú ország számára, amelynek határától néhány száz kilométerre zajlanak a harcok, a hosszan elhúzódó, eszkalálódó konfliktus egyszerre jelent biztonsági, gazdasági és társadalmi kockázatot. A budapesti álláspont kezdettől fogva azt hangsúlyozta: a cél nem lehet a »győztes háború« illúziója, hanem a mielőbbi tűzszünet és tárgyalás, még akkor is, ha a béke szövege sok szempontból igazságtalan lesz. Ezt sokan bírálatként, gyengeségként, »rossz oldalra állásként« értelmezték. Érdemes azonban megjegyezni: ma már ugyanazokban a nyugati lapokban, amelyek korábban a totális győzelem magabiztos célját hirdették, sorra jelennek meg olyan elemzések, amelyek óvatosan, de egyre nyíltabban kimondják: a háború katonai eszközökkel aligha zárható le Ukrajna számára kedvező feltételekkel, a realitás a fájdalmas kompromisszum.

Nem arról van tehát szó, hogy Putyin »megnyerte« a háborút, és Európának ezt tapsolva kellene tudomásul vennie. Sokkal inkább arról, hogy ebben a pillanatban ő az, aki a tárgyalóasztalnál több kártyát tart a kezében: a fronton lassú, de számára elfogadható tempóban halad előre, a Nyugat megosztott, az alternatív gazdasági és diplomáciai csatornák pedig – India, Kína, a globális Dél – csökkentik az elszigetelés nyomását. A kérdés Európa számára nem az, hogy tetszik-e ez az erőviszony, hanem az, hogy mit kezd vele. Továbbra is lehet olyan békét követelni, amely de facto a háború folytatását jelenti – vagy el lehet fogadni, hogy a politika sokszor nem a morális maximum, hanem a kárminimalizálás művészete. Az utóbbihoz jóval kevesebb pátosz kell, viszont több józanság. És talán ez az a pont, ahol a magyar békepárti álláspont, minden kifogás és vita ellenére, meglepően közel kerül ahhoz, amit ma már nyugati elemzők egész sora is óvatosan körülír: Putyin ma nyeregben van, és éppen ezért nem győzni kell ellene, hanem minél kisebb áron lehozni egy olyan békét, amely mellett Európa és Ukrajna is képes lesz talpra állni.”

Nyitókép: Alexander KAZAKOV / POOL / AFP