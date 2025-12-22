Magyar Péter mindent elkövet, hogy ne beszélhessenek az emberek a magyar politikatörténet egyik legnagyobb botrányáról

Ráadásul a bírói döntés felvetette annak a lehetőségét, hogy a bíróság politikai döntést hozott, ezzel pedig az ellenzéket támogatja.

A kormány, a kormánypárti szervezetek és a civil szervezetek arra a következtetésre jutottak, hogy a bírói döntés ellenére nem jogszabályellenes a napilap tematikus kiadványának tartalmi terjesztése, mivel ennek korlátozása megfojtja az érdemi vitát és súlyosan sértheti az Alaptörvény sajtó- és médiaszabadságra vonatkozó részét.

Amit Magyar Péter már elmondott, az nem tekinthető kormányprogramnak

Noha a baloldali sajtó egy szeptemberi sajtótájékoztató alapján rendre arról számol be, hogy a Tisza Párt részletes gazdaságpolitikai programját már bemutatta Magyar Péter, a hivatkozott programpontokat komolytalan lenne valódi programnak nevezni. A Telex összefoglalója szerint a Magyar Péter és gazdasági szakértője, Kármán András által ismertetett nyugdíjemelésre és adócsökkentésre vonatkozó elképzelések nem tekinthetők valódi programnak, mivel a kampányígéreteken túl nem derül ki belőle, miből teremtené elő a fedezetét az ígérgetéseknek.