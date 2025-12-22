Ft
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
megszorítások tisza párt magyar péter Tisza-csomag tarr zoltán fővárosi törvényszék

Magyar Péter mindent elkövet, hogy ne beszélhessenek az emberek a magyar politikatörténet egyik legnagyobb botrányáról

2025. december 22. 19:43

A Bors Tisza-csomagot bemutató kiadványának betiltása sértheti a szólás- és médiaszabadságot.

2025. december 22. 19:43
Fővárosi Törvényszék

A néhány hete kiszivárgott, mintegy 600 oldalas Tisza-csomag alighanem a modern magyar politikatörténet eddigi legnagyobb botránya. A több ezer milliárd forintos megszorítócsomag minden magánszemély életszínvonalában és a vállalkozások eredményeiben is óriási visszaesést hozna. Az ellenzéki párt körül rendre felbukkanó baloldali közgazdászok által évtizedek óta hangoztatott reformokat tartalmazó Tisza-csomag azért is botrányos, mert Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke korábban bevallotta, a választásokig nem beszél az ellenzék a terveiről, másképp buknak, de ha választást nyer a Tisza, akkor már mindent lehet.

Látható, hogy Magyar Péter mindent elkövet annak érdekében, hogy elhallgattassa azokat, akik a részletes programtervezetet szeretnék bemutatni a választóknak. 

Meglepő a Tisza-csomag bemutatásáról szóló bírói döntés

Magyar a bírósághoz fordult, a Fővárosi Törvényszék pedig átmeneti határozatában megtiltotta a Mediaworks kiadásában megjelenő Bors napilap Tisza-csomagot bemutató különszámának terjesztését. A törvényszék mindössze arra hivatkozik, hogy a kiszivárgott, átfogó megszorítócsomag tervezetéről Magyar Péter azt állítja, az nem a Tisza Párt programja. Emellett a bíróság azt is megállapította, hogy a Magyar Péter által korábban közölt „Tisza-program” ellentétes a kiszivárgott dokumentum tartalmával. Mivel a Bors kiadója a határozatot nem kapta kézhez, ezért a különszámának terjesztését sem függesztették fel. 

Ráadásul a bírói döntés felvetette annak a lehetőségét, hogy a bíróság politikai döntést hozott, ezzel pedig az ellenzéket támogatja.

A kormány, a kormánypárti szervezetek és a civil szervezetek arra a következtetésre jutottak, hogy a bírói döntés ellenére nem jogszabályellenes a napilap tematikus kiadványának tartalmi terjesztése, mivel ennek korlátozása megfojtja az érdemi vitát és súlyosan sértheti az Alaptörvény sajtó- és médiaszabadságra vonatkozó részét.

Amit Magyar Péter már elmondott, az nem tekinthető kormányprogramnak

Noha a baloldali sajtó egy szeptemberi sajtótájékoztató alapján rendre arról számol be, hogy a Tisza Párt részletes gazdaságpolitikai programját már bemutatta Magyar Péter, a hivatkozott programpontokat komolytalan lenne valódi programnak nevezni. A Telex összefoglalója szerint a Magyar Péter és gazdasági szakértője, Kármán András által ismertetett nyugdíjemelésre és adócsökkentésre vonatkozó elképzelések nem tekinthetők valódi programnak, mivel a kampányígéreteken túl nem derül ki belőle, miből teremtené elő a fedezetét az ígérgetéseknek.

A kiszivárgott Tisza-csomag ráadásul összecseng Magyar Péter pár mondatos kampányígéreteivel, vagyis a részletes anyag részben értelmezhető keretbe helyezi a pártelnök ígérgetéseit. 

Ilyen hasonlóság egyebek mellett az adójóváírás a minimálbér összegéig, ami egy ízig-vérig baloldali gazdaságpolitikai trükk annak érdekében, hogy ne kelljen valóban adómentessé tenni a minimálbért, amellyel a munkavállalók széles körének nőne a keresete. Az adójóváírás mellett az egészséges élelmiszerek áfacsökkentési terve is szerepel a kiszivárgott csomagban, ám nincs olyan hivatalos osztályozás, amely meghatározná, melyek azok az élelmiszerek, amelyeknél áfát csökkentene a Tisza Párt. Szintén a Tisza-csomagban szerepel a vényköteles gyógyszerek adómentessége. Ezek áfakulcsa jelenleg is 5 százalék, ráadásul számos készítményre emellett az állam is kedvezményt ad. A részletes programleírás ráadásul még azt is megjegyzi, hogy az áfacsökkentésnek nem lenne érdemi hatása.

Ezt is ajánljuk a témában

A felsorolt példák alapján megalapozottak lehetnek azok a felvetések, amelyek szerint a Fővárosi Törvényszéken eljáró bíró nem vizsgálta meg részletesen az ügyet és politikailag is motivált döntést hozhatott. 

Nincs megelégedve a bíró a kormánnyal?

Úgy tudjuk, az ügyben eljáró bíró korábban támogatta a bírák kormányellenes tüntetését és elutasította az Országos Bírói Tanács és a kormány között első körben elfogadott, majd később mégis elutasított négyoldalú megállapodását. 

A tavaly őszi tiltakozás tulajdonképpeni kiváltó oka a kormány és a bíróságok közötti, reformokat és a bérrendezést is tartalmazó négyoldalú megállapodás, amely ellen hirtelen fellázadt az Országos Bírói Tanács (OBT) – miután azt először jóváhagyta. A tanács magára nézve semmisnek nyilvánította a megállapodást, de döntésének nincs jogi relevanciája, a kormány pedig továbbra is érvényesnek tartja a kontraktust, hangsúlyozva, hogy annak elemeit be is tartja. Az ügyről ITT írtunk bővebben.

Ezt is ajánljuk a témában

A sajtószabadságról folytatott vitát és a megkérdőjelezhető bírósági döntés kapcsán a Magyar Bírói Egyesület is felhívást tett közzé. Közösségi oldalukon azt írják, „a magyar bíróságok döntései mindenkire nézve kötelező érvényűek, azok betartása nem opcionális”. Arra ugyanakkor nem tér ki a szervezet, hogy egy kiadvány betiltása nem ellentétes-e a sajtó- és médiaszabadsággal kapcsolatos, alaptörvényben foglalt jogokkal és arra sem kapunk belőle választ, hogy a bíróságnak az ilyen ügyekben mit kell figyelembe venniük és a jogszabályokat miként kell alkalmazni.

Nyitókép: MTI/Róka László

Titi
2025. december 22. 20:47
Márpedig beszélünk akkor is, ha a feje tetején ugrál a macskajancsi. Nagyon sokunkban megrendült a bizalom a bírók iránt, nem egyszer tapasztaltuk, hogy többen a balosoknak adnak igazat, akkor is, ha ordító az ellentmondás. Arról nem beszélve, hogy a társadalmi elvárást szinte soha nem veszik figyelembe. Ez a szemtelen féreg egész életében a rokoni, baráti kapcsolatokra támaszkodott. Most is ez történt. Véletlen, hogy éppen egy szimpatizáns bírót jelöltek ki? A bíróknak nem kell a törvényeket betartani? Ez a szerencsétlen pszichopata csinálhat bármit, soha nem lesz belőle miniszterelnök, mert nem hagyjuk. Volt már elég idegen szőnyeg szélén álló, idegeneket kiszolgáló kormányunk, soha többé nem engedjük, hogy a sorsunkról döntsenek! A szájhőscincér is közéjük tartozik, de nem éri meg, hogy az országot vezesse, szó sem lehet róla. Nem alkalmas, és nem méltó rá.
Válasz erre
0
0
madre79
2025. december 22. 20:25
Szégyen és gyalázat, hogy a MP családja által betelepült bírók és kegyencek elfelejtették, hogy nekik függetlennek kell lenniük. MP anyja, apja meg akárkije meg kiöregedett, meghalt Pöti meg sohasem lesz bíró, legfeljebb börtönlakó!
Válasz erre
4
0
cint04
2025. december 22. 20:23
Mi az hogy betiltotta ? Mi a franc van visszamentünk az időben? Ne szórakozzunk nyilvánvaló hogy egyértelműen alkotmánysértő. Ha majd a kúria vagy Ab kiszórja a téves ítéletet és a lap úgy dönt ebből kára keletkezett és perel ki fizet a bíróság at adófizetők pénzéből vagy leverik az ellenőrizhetetlen, leválthatatlan a bírói kaszt magánvagyonán?
Válasz erre
4
0
Ízisz
2025. december 22. 20:22
Z. David Pressman áldásos tevékenysége a kommunista érzékenyített független bírák között!!! Ezeket nem engedi Brüsszel eltávolítani a hivatalukból a kormánynak!!! 💯👎😖❗
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!