Tíz dolog, ami lerántja a leplet Magyar Péter és a baloldal kapcsolatáról

A nemzetközi példák is azt mutatják, hogy a vagyonadó beszedése nehézkes, mivel a gazdagok – akik nem mellesleg jelentős befolyással és lobbierővel bírnak – sok esetben kimenekítették külföldre a vagyonuk nagy részét, ez a gyakorlat pedig végső soron egy adott ország költségvetését is érzékelhetően és hátrányosan érintheti. Emellett a nemzetközi befektetőket is elijeszti.

Ez persze nem jelenti azt, hogy nem működőképes egy ilyen javaslat, de Magyar Péter a bizonytalan költségvetési bevételforrásból finanszírozná az egészségügyet. Ez pedig azt jelenti, ha a vagyonadó nem hozná az elvárt bevételeket, akkor bizonytalanná válna az egészségügyi ellátás finanszírozása.

7. Egészségügy és oktatás: új minisztériumokkal a várólisták ellen?

Az egészségügy és az oktatás a korábbi választási kampányok során is az ellenzék legfontosabb témái közé tartoztak. Noha a nemzetközi statisztikákban nincs nyoma annak, hogy a magyar emberek ellátási színvonala a legrosszabb lenne az EU-ban, Magyar Péter is beállt elődei sorába és minden hangzatos, ám konkrétumok nélküli ígéretet felsorakoztat.

Ezek közé tartozik a kórházi várólisták csökkentése, a finanszírozás növelése és az állami ellátás színvonalának emelése. Noha a tervezett adóemelés miatt az orvosok éves szinten több millió forinttól esnének el a 33 százalékos szja miatt, Magyar Péter többször is a bérük emelését hangoztatta, szinkronban a tanárok fizetésének emelésével. A szétadóztatott orvosi fizetések jelentős emelésére aligha van remény, legfeljebb kompenzációra, a tanárok béremelési programja pedig jelenleg is folyamatban van, jelentős bérfelzárkózást eredményez a több tíz százalékos emelés.

Az oktatással kapcsolatban a Tisza elnöke – hasonlóan Márki-Zay Péterhez és a korábbi ellenzéki főemberekhez – az alaptanterv átírását, a tanárok és iskolák „autonómiájának” helyreállítását és a szabad tankönyvválasztást ígéri.

Az ígéreteket gyakorlatilag úgy lehet értelmezni, hogy majdnem mindenben visszatérnénk a 2010 előtti időkhöz. Ebbe a sorba illeszkedik az egyetlen konkrét ígéret, az önálló oktatási és egészségügyi minisztérium felállítása is.

A 2022-es ellenzéki összefogás, vagy a 2018-as választások baloldali pártjai is ezeknek a minisztériumoknak a felállítását emelték ki, mint csodaszert a két állami fenntartású szektorban a bajok ellenszerének. Az állami bürokrácia további növelése ugyanakkor aligha tenné színvonalasabbá az ellátást, bár az nincs meghatározva, hogy pontosan milyen területeken lát óriási problémát az ellenzék. Magyar Péter és a korábbi kormányfő-jelöltek általában a kórházi mosdókban a wc-papír és a szappan hiányát említik, habár az emberek többsége tisztában van vele, hogy ezek részben higiéniás okokra vezethetők vissza.

Egészségügyi és oktatási minisztériumok a baloldali kormányok alatt működtek, vagyis Magyar Péter e területeken is a bukott baloldali receptet követné, amely tömeges kórház- és iskolabezárásokhoz vezetett.

A baloldali kormányok alatt, elsősorban 2006 és 2010 között több mint 16 ezer kórházi ágy szűnt meg, több száz kórház zárt be

és több mint 500 iskola szűnt meg, vagy került más oktatási intézmény fenntartása alá.

A baloldali kormányok a kórházbezárásokat a pazarló rendszerrel és a túl nagy kínálattal indokolták. A megmaradó intézmények helyzetén ez nem segített, sok egykori kórház épülete pedig azóta sincs hasznosítva. Több település is kórházi ellátás nélkül maradt. Szintén a külön minisztériumi keretek között fenntartott egészségügyi kormányzat döntött a vizitdíj és a kórházi napidíj bevezetéséről – a TB-járulék mellett – amelyeket végül 2008-ban szüntetett meg a kormány azt követően, hogy népszavazáson utasította el a lakosság ezeket a megszorításokat.

Magyar Péter többször is kiemelte, hogy az iskolák fenntartását újra önkormányzati kézbe adná. Az önkormányzatok ugyanakkor nem tudták fenntartani ezeket az intézményeket korábban sem, ez vezetett az iskolabezárásokhoz, a működő intézmények állapotának romlásához. A teljes államosítás mellett is ezért döntött 2010 után a Fidesz-KDNP kormány, mivel a korábbi rendszer fenntarthatatlan volt.

8. Bérlakás-program: amire senkinek sincs szüksége

Hiába hirdeti magáról a Tisza Párt, hogy más, mint az „óellenzék”, mégis rendszeresen lebuktatják magukat, ígéreteik sorozatosan alátámasztják, hogy Magyar Péter is éppen ugyanazon az úton jár, mint Márki-Zay Péter, Jakab Péter, Karácsony Gergely, vagy Vona Gábor.

Erre a legjobb példa az Otthon Start Program és a családi otthonteremtési programok rendszeres és következetes kritizálása. A korábbi ellenzéki politikusok után Magyar Péter is megígérte, állami bérlakás-programmal segítenének azokon, akik lakhatási nehézségekkel szembesülnek.

A bérlakásépítés azért is beszédes, kifejezetten baloldali ígéret, mert Magyarországon gyakorlatilag soha nem vetődött fel, hogy az ilyen lakhatási megoldást támogatná a lakosság. A magyarok saját tulajdonban szeretnének élni, erre pedig a kormány nyújt lehetőségeket.