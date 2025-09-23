Tíz dolog, ami lerántja a leplet Magyar Péter és a baloldal kapcsolatáról

Ezt nem láttuk jönni: Gyurcsánytól, Mesterházytól és Karácsonytól lopta Magyar Péter a titkos terveit
A Tisza Párt titkos programjának az elemei 2014 óta megtalálhatóak a baloldali pártok programjaiban.
A kezdeti várakozások ellenére mára mindenki számára világossá vált, Magyar Péter semmi újat sem tud felmutatni Orbán Viktor korábbi ellenzéki kihívóihoz képest, a példátlan uszítást és a csúcsra járatott gyűlöletkeltést leszámítva. A Tisza Párt gyakorlatilag nem más, mint a baloldal kísérlete 2010 után ismét visszatérni a hatalomba.
Hiába kampányol Magyar Péter a „valódi rendszerváltás” szlogenével, mára ugyanis világossá vált, hogy a Tisza Párt gyakorlatilag mindenben a korábbi választások baloldali ígéreteit viszi tovább, valamint programjuk számos eleme a 2004 és 2010 közötti baloldali kormányok politikáit élesztené újjá. Magyar Péter eddig ismertetett, kiszivárgott és – vélhetően – egyelőre titkolt programelemei tehát szinte mindenben azonosak a külföldről támogatott, Brüsszel kegyeit kereső, a Tisza Párt elnöke által rendszeresen „óbaloldalnak” nevezett ellenzék több évtizedes politikai és gazdasági elképzeléseivel. A hazai baloldali ideológiák terjesztésében pedig a korábbi MSZP-SZDSZ kormányokhoz köthető holdudvar nyújt komoly segítséget a Tisza Pártnak, elsősorban a Tisza szigeteken keresztül.
A Tisza Párt titkos programjának az elemei 2014 óta megtalálhatóak a baloldali pártok programjaiban.
A Mandiner összegyűjtötte a 10 legfontosabb „óbaloldali” ígértet, valamint a 2010 előtti baloldali kormányok intézkedéseit, amelyek most a Tisza Párt 2026-os választási programjában is megjelennek, szinte változatlan formában.
A Tisza Párt elnöke rendszeresen hangoztatja, a Tisza-kormány az „adócsökkentés kormánya” lesz. Ez egybecseng a 2010 előtti, baloldali kormányok ígéretével, amelyet aztán rendre meg is szegtek. A magyar családok az MSZP-SZDSZ kormányok alatt súlyos megszorítócsomagokat kaptak, a kedvezmények, támogatások megvonásával szembesültek és az elhibázott gazdaságpolitikák és válságkezelő intézkedések következményeképp a régió sereghajtóivá váltunk 2010-re, ráadásul a megszorítások ellenére – Görögország mellett – Magyarországot érintette legsúlyosabban a 2008-as gazdasági világválság.
Magyar Péter ígéreteivel mára szembejött a valóság: Tarr Zoltán, a Tisza alelnöke és Dálnoki Áron, a gazdaságpolitikai munkacsoport vezetője gyorsan felfedte, hogy az ígéretek ellenére brutális adóemelést hajtana végre a Tisza Párt, ha megnyernék a 2026-os választásokat.
A többkulcsos adórendszer – mint baloldali, ideológiai irány – újbóli bevezetéséről kiszivárgott, Dálnoki közreműködésével készített tervezet szerint a jelenlegi, 15 százalékos szja-kulcs mellett – már bruttó 416 ezer forintos fizetéstől – 22 százalékra nőne az adó, míg havi 1,25 millió forintos fizetés felett 33 százalékos adókulcs lépne életbe. A baloldal régóta hangoztatja, hogy a gazdagok megadóztatásával növelné a költségvetés bevételeit. A 33 százalékos adó ugyanakkor nem a gazdagoktól vonna el többet, hanem az olyan, nagy felelősséget és szakmai felkészültséget megkövetelő alkalmazottaktól, mint az orvosok, vagy a légiforgalmi irányítók. Ezeken a területeken ma is hiány van, noha a kormány adó- és bérpolitikája sokat javított a helyzeten.
A külföldi tulajdonú nagyvállalatok jobban járnának, miközben a brutális megszorítások óriási jövedelemcsökkenést okoznának a családoknak.
A kiszivárgott dokumentum valódiságát és a Tisza Párt inkorrekt hozzáállását a választókhoz gyorsan alátámasztotta Tarr Zoltán hírhedtté vált etyeki beszéde.
A Tisza Párt alelnöke egy lakossági fórumon tette világossá: a kampány alatt sok tervükről nem beszélhetnek, mert akkor elbuknak a jövő évi választáson. A választások után pedig „mindent lehet”, ezzel utalva arra, hogy bármit is ígérnek a kampányban, azt nem érzik úgy, hogy be kellene tartaniuk.
Tarr ezután egy interjúban gyakorlatilag azt is bevallotta,
nem csak a tervezett intézkedéseikről nem beszélnek, hogy ne kockáztassák a bukást, de a pártnak dolgozó szakértők egy jelentős részének kilétét is inkább eltitkolják.
A Tisza Párt alelnöke belső hibáról beszél és arról, hogy megtanulták: jobban kell figyelniük, mielőtt posztolnak egy-egy videót.
A „választások után mindent lehet” elv pedig szinte teljes azonosságot mutat a 2006-os választással, amelyet az MSZP nyert meg, köszönhetően a jól hangzó ígéreteknek. Röviddel a választások után kiszivárgott Gyurcsány Ferenc őszödi beszéde, amelyben elismerte, végig hazudtak a választóknak. Ugyanebben az évben pedig elkezdődött hazánk régiós leszakadása, miközben a magyar családok éveken keresztül újabb és újabb megszorító-csomagokkal szembesültek.
Az emberek jövedelmét csökkentő és a multikat, valamint a bankokat támogató „kiigazítások” óriási életszínvonal-visszaeséshez vezettek 2006-tól, ráadásul úgy, hogy a költségvetés összeomlása miatt Magyarországnak a Nemzetközi Valutaalaptól kellett hitelt felvennie, hogy elkerülhesse az államcsődöt. Az IMF hitelért cserébe pedig újabb megszorításokat kellett elszenvednie a lakosságnak, egészen a 2010-es kormányváltásig.
Immár tizenkilenc éve, hogy kiderült, hogyan titkolták el Gyurcsány Ferencék a megszorítási szándékaikat. Az őszödi beszéd után most a TISZA Párt alelnöke értekezett arról, hogy a kampányban nem fedheti fel szakpolitikájuk részleteit – adóemelési szándékukat –, hiszen azzal nem lehet elnyerni a választók bizalmát.
Magyar Péter politikai szerepvállalása ráadásul elsősorban a Varga Judit korábbi igazságügyi miniszterrel megromlott házasságára és az állami cégeknél betöltött pozícióinak elvesztésére vezethető vissza. Az ellenzéki politikus egykori barátai és Varga Judit is többször világossá tették: Magyar Péter 2024-es felbukkanását elsősorban a bosszúvágya motiválja, így nem véletlen, hogy az Orbán-kormányok nemzetközi szinten is elismert, meglehetősen innovatív, patrióta-szuverenista politikáját semmisítené meg.
Kruchina Károly szerint a Tisza Párt vezérét mindig is az irigység hajtotta.
„Remélem, volt férjem meggondolatlan és manipulatív nyilatkozatai később sem kényszerítenek arra, hogy a sebek feltépésével a nyilvánosság elé kelljen állnom".
Magyar Péter tagadta ugyan a többkulcsos adórendszer bevezetését és az adóemelés tervét, ám gyorsan be is jelentette, hogy adójóváírás bevezetésével csökkentenék 9 százalékra a minimálbér adóterhét, a legkisebb keresetűek havi 20 ezer forint jóváírást kapnának. Ez a jóváírás – sávosan csökkenő formában – a bruttó mediánkeresetig járna, bár a 625 ezer forintos kereseti szintek alatt ez legfeljebb havi 5-10 ezer forint plusz jelentene havonta.
Az adójóváírás terve is azt bizonyítja, a pártelnök ígérete ellenére a Tisza adóemelésre készül, mivel az egykulcsos, családi adókedvezményekkel és adómentességgel kiegészített adórendszerben nehezen értelmezhető az 1996-ban bevezetett, 2011-ig létező adójóváírás, amely azóta is a magyar baloldal egyik bevett kampányeszköze, ideológiai alapvetése.
Az adójóváírás célja, hogy úgy támogassa a legalacsonyabb keresetűeket, hogy ne kelljen hozzá valódi adócsökkentést végrehajtani. A jóváírás fix összegű, mértéke 2010 előtt a minimálbért keresőknél a teljes befizetett szja-t érintette. Ezért emlegetik sokan a mai napig is, hogy 2010 előtt a legkisebb kereset adómentes volt, de a valóságban a minimálbért is terhelte a jelenleginél magasabb, 18 százalékos adókulcs, amely az akkori többkulcsos rendszerben az alsó szja-kulcs volt.
Nem olcsó mulatság Brüsszel utasításainak a végrehajtása.
Valódi adócsökkentés esetén, vagyis ha a minimálbér összegéig csak 9 százalék lenne az elvonás, ahogy Magyar ígéri, akkor az összes munkavállaló adóterhe csökkenne, mivel a jövőre bruttó 328 600 forintra emelkedő összeghatárig mindenki kevesebb adót fizetne. Az adójóváírás tehát nem valódi adócsökkentés, mindössze egy évtizedek óta hangoztatott baloldali támogatás, amely a jelenlegi kedvezményrendszerben a családoknál hagyott pénz töredékének felel meg. A többkulcsos adórendszer idehaza egyébként is megbukott, amit jól mutat, hogy az egykulcsos szja-rendszer bevezetéséig óriási méreteket öltött a „zsebbefizetés”, vagyis az a gyakorlat, hogy a munkavállalók keresetük egy részét feketén kapták, ezzel elkerülve a magasabb adófizetési kötelezettséget. Ennek az évtizedes gyakorlatnak a következménye, hogy napjainkban sokak nyugdíja jóval kevesebb, mint amennyi az aktív korukban ténylegesen elvégzett munka után járna, ha nem lettek volna részben feketén – általában a ténylegesnél jóval kevesebb óraszámban bejelentve – foglalkoztatva.
Az adórendszer átalakítása és a baloldal szerint „igazságosabbá tétele” egyébként nem új elem, a 2022-es, 2018-as és 2014-es kampányok alatt az ellenzék a minimálbér adómentességét ígérte és a magyar gazdaság egyik legfontosabb bevételi forrását jelentő közepes- és magas jövedelmek adóemelését.
Magyar Péter rendszeresen bírálja a kormányt, amiért nálunk a legmagasabb – 27 százalék – az általános forgalmi adó mértéke az EU-ban. Azt ugyanakkor a Tisza Párt elnöke már nem szokta hangoztatni, hogy az áfát a Fidesz-KDNP kormány mindössze két százalékponttal emelte, jelentős szja-csökkentés mellett, a későbbiekben pedig az alapvető élelmiszerekre és számos szolgáltatásra kedvezményes, többségében 5 százalékos áfakulcsot bevezetve.
Az első Gyurcsány-kormány – magát Magyar Péterhez hasonlóan „az adócsökkentés kormányaként” bemutatva csökkentette 2006-tól az áfát, 25-ről 20 százalékra, de a kedvezményes áfakulcsokat felemelte. Ezzel a fogyasztás élénkítése lett volna a cél, ám a multiláncok gyorsan lenyelték az egyébként sem túl jelentős megtakarítást.
Ráadásul az év második felében – már a második Gyurcsány-kormány megalakulása után – kezdetét vette a 2010-ig tartó, óriási leszakadást eredményező megszorítópolitika.
Ennek részeként az áfát a Bajnai-kormány ismét felemelte, 20-ról 25 százalékra, miközben az adórendszert a korábbinál is bonyolultabbá tette, adócsökkentés helyett pedig egyéb megszorításokat is el kellett viselniük a magyar embereknek. A kereskedők az áfaemelést már nem nyelték le, ezért az egyéb, jövedelmeket csökkentő megszorítások egyik eleme volt az áfaemelés, amely hirtelen növelte a fogyasztói árakat, ezáltal a családok terheit. Ebben az időben ráadásul a munkanélküliség az egyik legmagasabb volt az Európai Unió országai közül hazánkban, vagyis az emberek életszínvonala hirtelen és érezhetően csökkent.
Ez az életszínvonal-visszaesés határozta meg a 2006-2010 közötti időszakot, ekkor váltunk sok szempontból sereghajtóvá a környező országok mögött. A régió – Magyarország kivételével – jelentős, a 2010-es évek fejlődéséhez hasonló változáson mentek keresztül. Az idevezető lépéseket akarja tehát eladni
Magyar Péter ígéretei is átalakultak az elmúlt hónapokban. Míg a pártelnök kezdetben a költségvetés legnagyobb bevételi forrását jelentő áfa általános csökkentését ígérte, ma már csak a tűzifa, az „egészséges élelmiszerek” és a vényköteles gyógyszerek forgalmiadó-csökkentésével kampányol.
Ez a lakosságnak havi szinten is legfeljebb néhány százforintos megtakarítást hozna, de a legtöbb család kimaradna a kedvezményből. Ennek oka, hogy
A baloldali ideológia része az áfacsökkentés is, mivel elvben a legkisebb jövedelműeket segíti, akiknek a fogyasztói kosarában lényegesen magasabb arányt képviselnek az élelmiszerek. Ez ugyanakkor a közgazdászok egybehangzó véleménye szerint jelentős költségvetési bevételkiesést jelent, amelyet más forrásokból, az szja emeléséből kell beszedni. Az áfacsökkentés tehát biztos, hogy adóemeléssel párosulna, ha a Tisza Párt alakíthatna kormány 2026-ban.
A Tisza-kormány azonnal eltörölné a rezsicsökkentést, amelyet a közelmúltban is rossz intézkedésként mutattak be. Magyar Péter és pártja Brüsszel elvárásaival szinkronban jelentős áram- és gázáremelést hajtana ezzel végre, amely 2010 előtt a Gyurcsány- és Bajnai-kormányok megszorító politikájának védjegyévé vált.
Magyar Péterék lakossági energiahatékonysági programokkal csökkentenék az emberek rezsiszámláit, ám ők sem tagadják, hogy ezeknek a beruházásoknak a megtérülésére csak évek múlva lenne esély. Ez szintén a 2010 előtti politikával cseng egybe, amikor léteztek államilag támogatott programok, ám ezek megtérülését már akkoriban is évtizedes távlatban határozták meg.
A rezsicsökkentés tehát hatékonyan védi a családokat, a szabályozott energiaáraknál jelenleg 50-70 százalékkal kell kevesebbet fizetnünk, de a 2022-es energiaválság idején a magyaroknak – piaci áron – a gázszámla a négyszeresére, a villanyszámla a 2,5-szeresére nőtt volna.
Magyar Péter tehát a mindenkit érintő adóemelések és a kevés családnak segítséget nyújtó látvány-áfacsökkentés mellett óriási rezsiemelést is végrehajtana, kétes megtérülésű energiahatékonysági programokkal kiegészítve.
A külföldi tulajdonú nagyvállalatok jobban járnának, miközben a brutális megszorítások óriási jövedelemcsökkenést okoznának a családoknak.
Fontos, hogy jelenleg, a rezsicsökkentés mellett is futnak olyan államilag támogatott programok, amelyek a lakosság energiaszámláit és az energiafüggőség csökkenését, valamint a zöldátmenetet segítik elő. Ilyen például a felújítási hitel, jelentős állami támogatással, vagy a jelentős érdeklődés mellett futó napelem-programok.
A Tisza Párt álláspontja Brüsszel álláspontját is tükrözi, amelynek lényege, hogy az alacsony magyar energiaárak miatt nem spórol a lakosság.
Az egyik legfőbb kampányígéret Magyar Pétertől a gazdagok, elsősorban a szupergazdagok megadóztatása. Ez kiterjedne mindenkire, akinek a vagyona eléri az 5 milliárd forintot, az e feletti részre terjedne ki az 1 százalékos adó. Ebből a Tisza Párt 500 milliárdos költségvetési bevételt várna, ám mint korábbi cikkünkben kifejtettük, ekkora összeg csak akkor folyna be a költségvetésbe, ha sikerülne is azt behajtani.
A tervek szerint a vagyonadó nem csak a pénzügyi, de a tárgyi vagyonelemekre is kiterjedne, a gazdagok családtagjainak a vagyonát is számításba véve.
A vagyonadó szintén baloldali találmány, Magyarországon a Bajnai-kormányhoz köthető, ám bevezetésére az Alkotmánybíróság döntése értelmében nem kerülhetett sor. Bajnai Gordon korábbi miniszterelnök vagyonadó-javaslata ugyanakkor eltért a Magyar Péter által felvázolt modelltől. A 2009-es tervezet ugyanis az ingatlanvagyont érintette volna érdemben és már azoknak az ingatlantulajdonosoknak is fizetniük kellett volna, akiknek a jövedelmi helyzete ezt nem tette volna lehetővé. Az Alkotmánybíróság az adóalap adóhivatali meghatározását tartotta alkotmányellenesnek.
A rosszul kidolgozott és megsemmisített vagyonadó-javaslat ugyanakkor jól mutatta már 2010 előtt is, hogy bevezetése esetén milyen nehézségekkel kellett volna szembenéznie a kormánynak.
Sok ingatlantulajdonos a papíron értékesnek számító ingatlanját – elsősorban többgenerációs családi házakat – különböző trükkökkel mentette ki: elterjedtté vált a társasházzá alapítás és a tulajdon megosztása.
Rendkívül negatív következményekkel járhat a leggazdagabb magyarok vagyonának megadóztatása. A Tisza vagyonadója miatt nemcsak a külföldre menekítés indulhat be, de már eleve a vagyonok megállapítása is komoly problémákba ütközne. A csodafegyvernek tartott ötletből ráadásul bevétel sem biztos, hogy lenne.
A nemzetközi példák is azt mutatják, hogy a vagyonadó beszedése nehézkes, mivel a gazdagok – akik nem mellesleg jelentős befolyással és lobbierővel bírnak – sok esetben kimenekítették külföldre a vagyonuk nagy részét, ez a gyakorlat pedig végső soron egy adott ország költségvetését is érzékelhetően és hátrányosan érintheti. Emellett a nemzetközi befektetőket is elijeszti.
Ez persze nem jelenti azt, hogy nem működőképes egy ilyen javaslat, de Magyar Péter a bizonytalan költségvetési bevételforrásból finanszírozná az egészségügyet. Ez pedig azt jelenti, ha a vagyonadó nem hozná az elvárt bevételeket, akkor bizonytalanná válna az egészségügyi ellátás finanszírozása.
Az egészségügy és az oktatás a korábbi választási kampányok során is az ellenzék legfontosabb témái közé tartoztak. Noha a nemzetközi statisztikákban nincs nyoma annak, hogy a magyar emberek ellátási színvonala a legrosszabb lenne az EU-ban, Magyar Péter is beállt elődei sorába és minden hangzatos, ám konkrétumok nélküli ígéretet felsorakoztat.
Ezek közé tartozik a kórházi várólisták csökkentése, a finanszírozás növelése és az állami ellátás színvonalának emelése. Noha a tervezett adóemelés miatt az orvosok éves szinten több millió forinttól esnének el a 33 százalékos szja miatt, Magyar Péter többször is a bérük emelését hangoztatta, szinkronban a tanárok fizetésének emelésével. A szétadóztatott orvosi fizetések jelentős emelésére aligha van remény, legfeljebb kompenzációra, a tanárok béremelési programja pedig jelenleg is folyamatban van, jelentős bérfelzárkózást eredményez a több tíz százalékos emelés.
Az oktatással kapcsolatban a Tisza elnöke – hasonlóan Márki-Zay Péterhez és a korábbi ellenzéki főemberekhez – az alaptanterv átírását, a tanárok és iskolák „autonómiájának” helyreállítását és a szabad tankönyvválasztást ígéri.
Az ígéreteket gyakorlatilag úgy lehet értelmezni, hogy majdnem mindenben visszatérnénk a 2010 előtti időkhöz. Ebbe a sorba illeszkedik az egyetlen konkrét ígéret, az önálló oktatási és egészségügyi minisztérium felállítása is.
A 2022-es ellenzéki összefogás, vagy a 2018-as választások baloldali pártjai is ezeknek a minisztériumoknak a felállítását emelték ki, mint csodaszert a két állami fenntartású szektorban a bajok ellenszerének. Az állami bürokrácia további növelése ugyanakkor aligha tenné színvonalasabbá az ellátást, bár az nincs meghatározva, hogy pontosan milyen területeken lát óriási problémát az ellenzék. Magyar Péter és a korábbi kormányfő-jelöltek általában a kórházi mosdókban a wc-papír és a szappan hiányát említik, habár az emberek többsége tisztában van vele, hogy ezek részben higiéniás okokra vezethetők vissza.
Egészségügyi és oktatási minisztériumok a baloldali kormányok alatt működtek, vagyis Magyar Péter e területeken is a bukott baloldali receptet követné, amely tömeges kórház- és iskolabezárásokhoz vezetett.
A baloldali kormányok a kórházbezárásokat a pazarló rendszerrel és a túl nagy kínálattal indokolták. A megmaradó intézmények helyzetén ez nem segített, sok egykori kórház épülete pedig azóta sincs hasznosítva. Több település is kórházi ellátás nélkül maradt. Szintén a külön minisztériumi keretek között fenntartott egészségügyi kormányzat döntött a vizitdíj és a kórházi napidíj bevezetéséről – a TB-járulék mellett – amelyeket végül 2008-ban szüntetett meg a kormány azt követően, hogy népszavazáson utasította el a lakosság ezeket a megszorításokat.
Magyar Péter többször is kiemelte, hogy az iskolák fenntartását újra önkormányzati kézbe adná. Az önkormányzatok ugyanakkor nem tudták fenntartani ezeket az intézményeket korábban sem, ez vezetett az iskolabezárásokhoz, a működő intézmények állapotának romlásához. A teljes államosítás mellett is ezért döntött 2010 után a Fidesz-KDNP kormány, mivel a korábbi rendszer fenntarthatatlan volt.
Hiába hirdeti magáról a Tisza Párt, hogy más, mint az „óellenzék”, mégis rendszeresen lebuktatják magukat, ígéreteik sorozatosan alátámasztják, hogy Magyar Péter is éppen ugyanazon az úton jár, mint Márki-Zay Péter, Jakab Péter, Karácsony Gergely, vagy Vona Gábor.
Erre a legjobb példa az Otthon Start Program és a családi otthonteremtési programok rendszeres és következetes kritizálása. A korábbi ellenzéki politikusok után Magyar Péter is megígérte, állami bérlakás-programmal segítenének azokon, akik lakhatási nehézségekkel szembesülnek.
A bérlakásépítés azért is beszédes, kifejezetten baloldali ígéret, mert Magyarországon gyakorlatilag soha nem vetődött fel, hogy az ilyen lakhatási megoldást támogatná a lakosság. A magyarok saját tulajdonban szeretnének élni, erre pedig a kormány nyújt lehetőségeket.
A szeptemberben indított Otthon Start program célja, hogy mindenki saját ingatlanhoz juthasson. Hogyan vehető igénybe? Mire számítanak a bankok? Lesz-e további lakásár-emelkedés? Mindenre választ adunk!
Állami bérlakásokat tömegesen elsősorban Németországban, Ausztriában, Hollandiában és Svédországban találhatunk. Ezekben az országokban – Ausztria kivételével – a legsúlyosabb a lakhatási válság, mivel a nagyvárosokban sokkal kevesebb a kiadó lakás, mint amekkora igény mutatkozna, az eladó ingatlanok pedig csak a befektetők számára megfizethetők. A hazai ellenzék ráadásul összemossa az állami bérlakás és a szociális bérlakás fogalmát. A szociális bérlakás célja, hogy megfizethető lakhatási alternatíva legyen, a piacinál jóval alacsonyabb díjért.
Jól működő szociális bérlakásprogrammal egyedül Hollandiában találkozhatunk, ahol a kiadó lakások 30 százaléka szociális célú. Más országokban 10 százalék alatti ez az arány, vagyis az állami bérlakásokhoz is piaci árakon lehet hozzájutniuk a bérlőknek. Ráadásul a cél Németországot és Ausztriát leszámítva mindenhol – még Hollandiában is – a saját ingatlan megszerzése.
Éppen ezért felvetődhet az a kérdés, vajon mért erőlteti a hazai ellenzék – függetlenül attól, hogy éppen ki érzi magát alkalmasnak a kormányzásra – a bérlakás-programot, miközben erre nincs sem kereslet, sem gyakorlat Magyarországon?
A Tisza-csomag egyre több részlete szivárog ki, ebből kiderül, hogy a lakosság mellett a vállalkozások is jelentős megszorításokra készülhetnek. Az Index nemrég úgy értesült, hogy Magyar Péterék a jelenlegi, Európa legalacsonyabb társasági adóját 9-ről 25 százalékra emelnék. Ezzel Magyarország elveszítené a befektetők körében egyik kiemelkedő vonzerejét, vagyis az alacsony TAO-t. Ez megfelelne Brüsszel elvárásainak, mivel az Európai Bizottság régóta nehezményezi, hogy Magyarország számára versenyelőnyt jelent az alacsony vállalati adó.
Miközben Magyar Péter a magyarországi gazdagok elleni uszítása során azt sugalmazza, csakis az „államtól ellopott” pénzből származhat a vagyonuk és ezért vagyonadót szándékozik bevezetni, a külföldi tulajdonú nagyvállalatokat inkább tehermentesítené. Közben a társasági adó emelése minden vállalkozót hátrányosan érintene.
Újabb tervek láttak napvilágot a Tisza Párt adórendszert érintő terveiről, amiről a választásokig nem beszélnének.
Nemcsak a kormányzati kiadásokat nyirbálná meg Magyar Péter pártja hatalomra kerülése esetén. A Tisza újdonsült közgazdász tótumfaktuma, Kármán András egy most kiszivárgott előadásban arról értekezett, hogy a vállalkozásoktól lehetne elcsatornázni jelentős pénzeket, ezekre ugyanis most szerinte túl sokat költ az állam.
A külföldi tulajdonú nagyvállalatok, bankok és biztosítók ugyanakkor jobban járnának, mivel a Tisza Párt vélhetően azonnal kivezetné a 2022-ben bevezetett ágazati különadókat.
Ezeket a nagyvállalatoknak kell bizonyos árbevétel felett megfizetniük. A különadók ellen a kiskereskedelmi láncok tiltakoznak a leghevesebben, de Brüsszelnek és a baloldali szakértőknek sem tetszik a – szerintük – diszkriminatív válságadó.
A 2010 előtti baloldali kormányok egyébként bőkezű támogatásban részesítették a multikat. A rendszerváltástól kezdve a nyertesei voltak a külföldi tulajdonú cégek a magyar gazdaságpolitikának, beleértve a privatizációt, az adókedvezményeket, az alacsonyan tartott béreket, vagy a vagyon- és profitkimentés megakadályozásának a hiányát.
A baloldali kormányok ráadásul teljes ágazatokat juttattak külföldi kézbe, beleértve a bankszektort és a kiskereskedelmet is, de gyakori volt, hogy termőföldeket adtak bérbe hosszútávra a multiknak.
Magyar Péter rendszeresen kiemeli, hogy elkötelezett az európai integráció és a nyugati szövetségi rendszerek mellett, beleértve az EU-t és a NATO-t. Emellett többször is világossá tette, hogy beállna a sorba és jelentősen visszafogná hazánk keleti – kínai és orosz – kapcsolatait. A 2010 előtti baloldali kormányokra és az előző választások ellenzéki szereplőire is jellemző volt – kampányidőszakon kívül is –, hogy mindenben meg akartak felelni Brüsszel elvárásainak.
Az ellenzék soraiból egyedül a Dobrev Klára vezette DK vállalta nyíltan – szemben a magyar társadalom többségének akaratával – az Európai Egyesült Államok víziójának támogatását. Magyar Péter nyilatkozataiból sem derül ki, hogy az Európai Unió javaslatait szinte feltételek nélkül támogatná, ugyanakkor a Tisza Párt EP-képviselői és az uniós szavazások is ezt támasztják alá. Közben a Tisza Párt a 2024-es uniós választások után belépett az Európai Néppártba, amelyet az a Manfred Weber vezet, aki nyíltan magyargyűlölő. Korábban a német politikus világossá tette, nem csak Orbán Viktort, hanem a magyarokat büntetné. Ennek hátterében nagyrészt az áll, hogy Magyarország korábban nem támogatta, hogy Weber legyen az Európai Bizottság elnöke.
Magyar Péternek ugyanakkor elemi érdeke, hogy jó kapcsolatot ápoljon Brüsszellel, mivel több magán- és közvádas büntetőügyben sem tudják a magyar hatóságok lefolytatni ellene a nyomozást, mivel az Európai Parlament a magyar politikus mentelmi jogának felfüggesztésével kapcsolatos eljárásban látványosan húzza az időt.
Magyar Péter úgy bújt a mentelmi joga mögé, hogy korábban többször is azt hangsúlyozta, hogy megszüntetné ennek intézményét. Azt is mondta, kamuállásnak tartja az EP-képviselőséget, ennek ellenére sorozatos botrányai után mégis felvette mandátumát, noha nagyrészt távol marad az ezzel járó feladataitól.
A Tisza Párt – ahogy azt Tarr Zoltán többször elismerte – nem kívánja a választók tudtára adni, hogy a Gyurcsány-Bajnai-kormányok örökségét folytatnák. A támogatások elvétele, a lakosság megszorítása és Brüsszel feltétel nélküli kiszolgálása pedig nem szolgálja a magyarok érdekeit. Egyre világosabb, hogy a Tisza Párt szinte minden fontos szakpolitikai kérdésben a baloldali szakértők sok esetben ideológiai, piac- és globalistapárti elképzeléseit követi, vagy az Európai Unió elvárásainak akarna megfelelni.
Magyar Péter kínosan próbál ügyelni arra, hogy ne derüljön ki, hogy a Tisza Párt tevékenységét a hazai baloldal szakértői és még meglévő háttérintézményei segítik. Közben nyilvánvaló, hogy a Tisza szigetek rendezvényein már nyíltan és közönség előtt előadásokat tartó közgazdászok és baloldali szakértők kiválasztása nem lehet mindenhol a véletlen műve.
Az egykori MSZP-s és SZDSZ-es politikusokból és hagyományosan a baloldal holdudvarához tartozó szakértők – Bod Péter Ákos, Surányi György, Petschnig Mária Zita, Bokros Lajos, Kéri László és még sokan – rendszeresen tartanak előadást a helyi tiszás szervezeteknek. A téma legtöbbször a Fidesz-KDNP kormányok gazdaságpolitikájának bírálata, a hagyományos baloldali elvek népszerűsítése, a többkulcsos adórendszer, a megszorítások, az IMF hitel, vagy a rendszerváltás utáni időszak legsúlyosabb társadalmi válságát okozó Bokros-csomag méltatása semmi esetre sem lehet a véletlen műve. Az előadásokban rendszeresen elhangzik a három- és kétgyermekes édesanyákra lépcsőzetesen kiterjesztett adómentesség. Bokros Lajos például a közelmúltban egyenesen „az Orbán-kormány mérhetetlenül gonosz intézkedésének” titulálta, hogy több millió gyermekesnek a következő években már nem vonnak a bruttó fizetéséből személyi jövedelemadót.
Felvetődik tehát a kérdés: ha Magyar Péter igazat mond és a Tisza Pártnak nincs köze az említett baloldali szakértőkhöz, akkor hogyan fordulhat elő, hogy Kéri László politológus és felesége, Peschtnig Mária Zita egy nemzetközi rendezvényen a közelmúltban feltűnően hangsúlyozta, hogy csak a Tisza szigetekkel működnek együtt, ugyanakkor idén már több, mint ötven előadást tartottak? Erre egyetlen válasz létezik: Magyar Péter nem csak Brüsszel elvárásait teljesítené, de a 2010 előtt megbukott baloldal megszorítópolitikáját is végrehajtaná, miközben világosan tisztában van vele, hogy ugyanazokat mondja, mint a korábbi kormányfőjelöltek, csak más formában közli a támogatóival, akiknek a többsége a korábbi ellenzéki összefogás szavazótábora.
A Tisza Párt kiszivárgott adózási elképzeléseinek több eleme egybecseng a baloldali kormányok politikájával és Brüsszel elvárásaival is.
Bod Péter Ákos az utóbbi időben többször is lebuktatta Magyar Pétert, aki a közgazdász szerint elég „dörzsölt" ahhoz, hogy tudja, miről hallgasson.
Nyitókép: Képernyőfotó
