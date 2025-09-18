Ezt nem láttuk jönni: Gyurcsánytól, Mesterházytól és Karácsonytól lopta Magyar Péter a titkos terveit

A teljes magyar gazdaság megszenvedné a Tisza Párt által tervezett megszorítócsomag végrehajtását. Mint ismert, bár Magyar Péterék megpróbálták eltitkolni, de Tarr Zoltán alelnök vallomásából, valamint egy augusztus végén kiszivárgott belső dokumentumból kiderült, brutális adóemelést tervez az ellenzéki párt, ha nyer a 2026-os választásokon. A kiszivárgott belső tervezet, továbbá a párt és a Tisza-szigetek munkáját segítő baloldali közgazdászok, szakértők nyilatkozatából kiderül: nem csak adóemelésre készülnek, de a jelenlegi, jelentős adókedvezmények döntő többségét is megszüntetnék. Ezért cserébe az adóemelést elszenvedők szűk köre részesülne alig érzékelhető kompenzációban némi adójóváírás és egy jelentősen leszűkített áfacsökkentés keretében.

Magyar Péter adóemelési tervei régóta szerepel a baloldali pártok programjában

Magyar lépése a versenyképességünket is rombolná

Az egész Magyar Péter-féle megszorítócsomag kapcsán arra is érdemes felhívni a figyelmet, hogy Magyarország a Tax Foundation nemzetközi adó-versenyképességi indexében 2024-ben a 7. helyet foglalta el a 38 OECD-ország közül, 2023-ban pedig a 11. helyen állt. Hazánk egyébként nálánál sokkal gazdagabb országokat előzött meg ezen a listán, így Hollandiát, Ausztriát, Izraelt és Ausztráliát is! Magyarország tehát a világ élvonalában van az adózást tekintve. Nyugodtan ki lehet tehát jelenteni, hogy az adópolitika az elmúlt 15 éves magyar gazdaságpolitika egyik legsikeresebb eleme. Ennek ellenére a Tisza Párt napvilágra került gazdaságpolitikai tervei, valamint a vezető gazdaságpolitikusainak megszólalásai alapján alapvetően változtatnák meg. A megismert elemek alapján pedig nem előrébb, hanem jóval hátrébb kerülnénk az adó versenyképességi listán.