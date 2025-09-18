Ft
Ft
21°C
13°C
Ft
Ft
21°C
13°C
09. 18.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 18.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
gazdaságpolitikai Magyarország Magyar Péter Karácsony Gergely

Ezt nem láttuk jönni: Gyurcsánytól, Mesterházytól és Karácsonytól lopta Magyar Péter a titkos terveit

2025. szeptember 18. 13:09

A Tisza Párt titkolt tervei szerint brutális adóemelések és kedvezmények eltörlése várna a magyarokra 2026 tavasza után. Persze Magyar Péternek és csapatának az adóemelési tervek kapcsán nem kellett feltalálnia a spanyolviaszt, mivel a baloldali ellenzéki pártok 2014 óta a többkulcsos szja-rendszerrel kampányoltak.

2025. szeptember 18. 13:09
null
Kovács András
Kovács András

A teljes magyar gazdaság megszenvedné a Tisza Párt által tervezett megszorítócsomag végrehajtását. Mint ismert, bár Magyar Péterék megpróbálták eltitkolni, de Tarr Zoltán alelnök vallomásából, valamint egy augusztus végén kiszivárgott belső dokumentumból kiderült, brutális adóemelést tervez az ellenzéki párt, ha nyer a 2026-os választásokon. A kiszivárgott belső tervezet, továbbá a párt és a Tisza-szigetek munkáját segítő baloldali közgazdászok, szakértők nyilatkozatából kiderül: nem csak adóemelésre készülnek, de a jelenlegi, jelentős adókedvezmények döntő többségét is megszüntetnék. Ezért cserébe az adóemelést elszenvedők szűk köre részesülne alig érzékelhető kompenzációban némi adójóváírás és egy jelentősen leszűkített áfacsökkentés keretében.

Magyar
Magyar Péter adóemelési tervei régóta szerepel a baloldali pártok programjában

Magyar lépése a versenyképességünket is rombolná

Az egész Magyar Péter-féle megszorítócsomag kapcsán arra is érdemes felhívni a figyelmet, hogy Magyarország a Tax Foundation nemzetközi adó-versenyképességi indexében 2024-ben a 7. helyet foglalta el a 38 OECD-ország közül, 2023-ban pedig a 11. helyen állt. Hazánk egyébként nálánál sokkal gazdagabb országokat előzött meg ezen a listán, így Hollandiát, Ausztriát, Izraelt és Ausztráliát is! Magyarország tehát a világ élvonalában van az adózást tekintve. Nyugodtan ki lehet tehát jelenteni, hogy az adópolitika az elmúlt 15 éves magyar gazdaságpolitika egyik legsikeresebb eleme. Ennek ellenére a Tisza Párt napvilágra került gazdaságpolitikai tervei, valamint a vezető gazdaságpolitikusainak megszólalásai alapján alapvetően változtatnák meg. A megismert elemek alapján pedig nem előrébb, hanem jóval hátrébb kerülnénk az adó versenyképességi listán. 

Ezt is ajánljuk a témában

Most annak jártunk utána, hogy vajon a Tisza Párt és Magyar Péter honnan vette az adóemelési ötleteit. Vajon a korábbi országgyűlési választásokon induló ellenzéki pártok miket ígértek az adópolitika terén? A hivatalos programokat tettük mérlegre. Csak a parlamentbe jutott pártok programjaiból fogunk idézni, mert a kívülmaradóknak értelemszerűen esélyük sem volt a hatalom megszerzésére.

A 2014-es ellenzék durva adóemelést ajánlott

A 2014-es országgyűlési választáson Mesterházy Attila vezetésével közösen indultak a baloldali pártok az LMP-t leszámítva. Akkor a baloldali összefogás pártjai (MSZP-DK-Párbeszéd Magyarországért-Liberálisok) az adórendszer kapcsán a következőt közölték: 

Progresszív, az alacsonyabb jövedelmeket kevésbé terhelő személyi jövedelemadózást vezetünk be: a kisebb keresetűek kevesebbet, a gazdagok többet fizetnek majd. Megállítjuk és visszafordítjuk a tömeges elszegényedést. Adójóváírással is garantáljuk a legalacsonyabb fizetések vásárlóértékének növekedését.

 Tehát az egykulcsos adórendszer eltörlését, és a többkulcs visszahozását ígérték. 

A Jobbik 2014-ben arról írt a programjában, hogy „visszaállítják a többkulcsos, sávos személyi jövedelemadót a társadalmi igazságosság jegyében. A legalacsonyabb jövedelmi sávban az SZJA-kulcs 12 százalékos lesz, e fölött pedig progresszív rendszert alakítunk ki. A jelenlegi 16 százalékosnál magasabb terhelés az átlagjövedelmek kétszeresénél fog belépni. Megőrizzük a családi adókedvezményeket, és kiterjesztjük a körét annak érdekében, hogy az alacsonyabb jövedelműek is igénybe tudják venni. A kiterjesztés keretében megteremtjük annak lehetőségét, hogy a kisjövedelmű családok az adókedvezményt ne csak a személyi jövedelemadóból írhassák le, hanem más adók terhére is jóvá írathassák.”

2014-ben az LMP szintén egy átfogó programot tett az asztalra. A párt akkor azt ajánlotta a választóknak, hogy egy radikális átrendezés mellett három kulcsos egységes személyi jövedelemadót javasolt: 

  • a minimálbér szintjéig 12 százalék,
  • innét az átlagbér szintjéig 24 százalék,
  • az e feletti jövedelemre 36 százalék elvonással.

2014-ben tehát a teljes parlamentbe jutó ellenzék adóemelést ajánlott a választóknak, de ebből nem kértek a szavazók, mer immár másodjára kétharmados többséget kapott a Fidesz-KDNP. 

Mesterházy Attila is adót emelt volna

2018-ban is adót emelt volna az akkori ellenzék jelentős része

2018-ban elmaradt a teljes ellenzéki összefogás, így lényegesen több választási programot tudtunk mérlegre tenni. 

Hét éve az akkori legnagyobb ellenzéki párt, a Jobbik az adórendszer kapcsán csupán az alábbi vállalást tette: „A Jobbik visszaállítaná az adójóváírás lehetőségét a minimálbéresek számára. Az alapvető élelmiszerek – például az adócsökkentésből kimaradt kenyér – áfáját 5 százalékra mérsékeljük, ezzel is segítve az átlagosnál alacsonyabb jövedelmű családok helyzetét.” A Jobbik akkor már nem beszélt az adókulcsokról, és azok mértékéről szemben a 2014-es programjával. 

Az MSZP 2017-ben fogalmazta meg a programját, és abban az adórendszer átalakításáról a következőt írták: Egy igazságosabb világ megteremtésének fontos eszköze az adórendszer átalakítása olyanná, amely teherviselő képességünk szerint adóztat. Az alacsony jövedelemből a mainál kevesebbet, míg az átlagjövedelem többszörösét meghaladó jövedelemből többet von el, valamint bevonja a rendszerváltozás óta felhalmozott nagy vagyonokat. Ezt írták akkor: 

  • Nem kereshet senki kevesebbet nettó 100 ezer forintnál.
  • Az alacsony jövedelműek és a középrétegek adóterheit az átlagjövedelem mértékéig adóvisszatérítéssel csökkentjük. Így havonta 15 ezer forinttal többet visznek haza az átlagjövedelemnél kevesebbet keresők.
  • A nyugdíjjárulék felső korlátját 700 ezer forintban állapítjuk meg. Az e feletti jövedelemhányadra a megszűnő nyugdíjjárulékkal azonos, 10 százalékos, az 1 millió forint jövedelem feletti jövedelemrészre 20 százalékos szolidaritási hozzájárulást vetünk ki.
  • 5 százalékra csökkentjük minden alapvető élelmiszer ÁFA terhét.
     

A Demokratikus Koalíció szintén 2017-ben fogalmazta meg választási programját. Ebben az adórendszer átalakításáról ez szerepelt: Csökkenteni szükséges az SZJA általános kulcsát, ugyanakkor a havi egymilló forint fölötti jövedelemkre magasabb adókulcsot, a háromillió forint feletti havi keresetek esetén magas összegű különadót kell bevezetni. A családi adókedvezményt meg kell őrizni. Jogosultságát naptári évre állapítjuk meg, havonta egyenlő részletekben lesz érvényesíthető.
 

Gyurcsány is a progresszív adózás mellett állt

Karácsony Gergely, az MSZP-Párbeszéd szövetség miniszterelnök-jelöltjének pedig az alábbi volt a vállalása: Javaslatunk értelmében három jövedelemadózási sáv jönne létre: a minimálbérig nulla kulcsos szja, a minimálbértől az átlagbér duplájáig a jelenlegi, 15 százalékos kulcs; az átlagkereset kétszeresétől pedig 30 százalékos adókulcs. Mivel a felső kulcs csak a sávhatár feletti jövedelmet érinti, ezért nettó összhatás alapján a középosztály és az alacsony jövedelműek a javaslat legnagyobb nyertesei, többletterhet csak az átlagjövedelem duplája felett viselne a legjobban kereső néhány százaléknyi munkavállaló. A többkulcsos szja-rendszer az Alapjövedelemmel kiegészítve 150 ezres nettó minimálbért, 170 ezres garantált bérminimumot és kb. 250 ezres nettó átlagbért jelent”. 

Összeségében jól látszik, hogy az ellenzéki pártok nagy része 2018-ban is adót emelt volna választási sikere esetén. Mint ismert, a Fidesz-KDNP akkor is kétharmados többséget szerzett. 

Nem sokat beszéltek erről

A legutóbbi parlamenti választáson már nem sok szó esett az adórendszerről, de pár mondat így is napvilágra került. Márki-Zay Péter 2022-es programjában az szerepelt, hogy a legkisebb jövedelműek esetében ismét bevezetik az adójóváírást, és ezt viszik a minimálbér másfélszereséig. 

Az adójóváírás mértékéről nem tettek említés, és arról sem mi lesz a magasabb keresetűekkel. 

A Mi Hazánk Mozgalom 2022-ben az adórendszerről a következő ígéreteket tette: Az áfa mértékét fokozatosan csökkentjük, első lépésként a legnagyobb mértékben az alapvető élelmiszerek és a gyermekneveléshez szükséges cikkek áfáját úgy, hogy törvényben garantálnánk az ebből következő árcsökkenést is. Az igazságosabb közteherviselés érdekében bevezetjük a többkulcsos személyijövedelemadó-rendszert, méghozzá úgy, hogy egymillió-kétszázezer forintos jövedelemig mindenki többet vinne haza nettó fizetésként. Nem emelünk adókat, és az összes családi adókedvezményt megtartjuk.

Három éve a parlamentbe jutó erők tehát szintén az adóemelés pártján álltak, de a Fidesz immár negyedszerre szerzett kétharmados többséget, tehát a választók nem kértek az adóemelésből. 

Összességében jól látszik, hogy Magyar Péter adóemelési tervei a korábbi országgyűlési választásokon induló ellenzéki pártok programjainak az összeollózásából állhattak össze. 

Az egykulcsos szja mellett 2010 óta csak a Fidesz–KDNP áll ki, míg a többi párt annak megszüntetésére törekedett, sőt meg is ígérte, hogy azt végrehajtja, ha lehetőséget kap rá. 


 Nyitókép: Szentkirályi Alexandra, Facebook-oldal

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
balbako_
2025. szeptember 18. 14:54
Dehogy lopta ezeket a terveket az EU Néppárja kotlotta és a szocialisták támogatták. Aztán parancsba kiadták a kapcáiknak Mesterházynak, Gyurcsánynak, Dobrevnek, és a Szarosnak.
Válasz erre
0
0
states-2
2025. szeptember 18. 14:27
A pszichopata háttérországa a 35 éve jólismert kommunista csürhe, nagyobbat fog bukni, mint a másik futóbolond, Makizay.
Válasz erre
1
0
gullwing
2025. szeptember 18. 14:18
Ezeknél mindig ugyanaz a nóta... Semmit sem változtak kunbéla óta.
Válasz erre
1
0
csulak
2025. szeptember 18. 13:35
Mit ajánl Magyar Péter? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Gender ideológiát. Ukrajna támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráns áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. Szavazz a nyomorra!
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!