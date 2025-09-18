Ezt nem láttuk jönni: Gyurcsánytól, Mesterházytól és Karácsonytól lopta Magyar Péter a titkos terveit

Így roppantaná össze a magyar gazdaságot Magyar Péter megszorítócsomagja
Tények bizonyítják, hogy az egykulcsos adórendszert alkalmazó országok sikeresebbek.
A Tisza Párt titkolt tervei szerint brutális adóemelések és kedvezmények eltörlése várna a magyarokra 2026 tavasza után. Persze Magyar Péternek és csapatának az adóemelési tervek kapcsán nem kellett feltalálnia a spanyolviaszt, mivel a baloldali ellenzéki pártok 2014 óta a többkulcsos szja-rendszerrel kampányoltak.
A teljes magyar gazdaság megszenvedné a Tisza Párt által tervezett megszorítócsomag végrehajtását. Mint ismert, bár Magyar Péterék megpróbálták eltitkolni, de Tarr Zoltán alelnök vallomásából, valamint egy augusztus végén kiszivárgott belső dokumentumból kiderült, brutális adóemelést tervez az ellenzéki párt, ha nyer a 2026-os választásokon. A kiszivárgott belső tervezet, továbbá a párt és a Tisza-szigetek munkáját segítő baloldali közgazdászok, szakértők nyilatkozatából kiderül: nem csak adóemelésre készülnek, de a jelenlegi, jelentős adókedvezmények döntő többségét is megszüntetnék. Ezért cserébe az adóemelést elszenvedők szűk köre részesülne alig érzékelhető kompenzációban némi adójóváírás és egy jelentősen leszűkített áfacsökkentés keretében.
Az egész Magyar Péter-féle megszorítócsomag kapcsán arra is érdemes felhívni a figyelmet, hogy Magyarország a Tax Foundation nemzetközi adó-versenyképességi indexében 2024-ben a 7. helyet foglalta el a 38 OECD-ország közül, 2023-ban pedig a 11. helyen állt. Hazánk egyébként nálánál sokkal gazdagabb országokat előzött meg ezen a listán, így Hollandiát, Ausztriát, Izraelt és Ausztráliát is! Magyarország tehát a világ élvonalában van az adózást tekintve. Nyugodtan ki lehet tehát jelenteni, hogy az adópolitika az elmúlt 15 éves magyar gazdaságpolitika egyik legsikeresebb eleme. Ennek ellenére a Tisza Párt napvilágra került gazdaságpolitikai tervei, valamint a vezető gazdaságpolitikusainak megszólalásai alapján alapvetően változtatnák meg. A megismert elemek alapján pedig nem előrébb, hanem jóval hátrébb kerülnénk az adó versenyképességi listán.
Most annak jártunk utána, hogy vajon a Tisza Párt és Magyar Péter honnan vette az adóemelési ötleteit. Vajon a korábbi országgyűlési választásokon induló ellenzéki pártok miket ígértek az adópolitika terén? A hivatalos programokat tettük mérlegre. Csak a parlamentbe jutott pártok programjaiból fogunk idézni, mert a kívülmaradóknak értelemszerűen esélyük sem volt a hatalom megszerzésére.
A 2014-es országgyűlési választáson Mesterházy Attila vezetésével közösen indultak a baloldali pártok az LMP-t leszámítva. Akkor a baloldali összefogás pártjai (MSZP-DK-Párbeszéd Magyarországért-Liberálisok) az adórendszer kapcsán a következőt közölték:
Progresszív, az alacsonyabb jövedelmeket kevésbé terhelő személyi jövedelemadózást vezetünk be: a kisebb keresetűek kevesebbet, a gazdagok többet fizetnek majd. Megállítjuk és visszafordítjuk a tömeges elszegényedést. Adójóváírással is garantáljuk a legalacsonyabb fizetések vásárlóértékének növekedését.
Tehát az egykulcsos adórendszer eltörlését, és a többkulcs visszahozását ígérték.
A Jobbik 2014-ben arról írt a programjában, hogy „visszaállítják a többkulcsos, sávos személyi jövedelemadót a társadalmi igazságosság jegyében. A legalacsonyabb jövedelmi sávban az SZJA-kulcs 12 százalékos lesz, e fölött pedig progresszív rendszert alakítunk ki. A jelenlegi 16 százalékosnál magasabb terhelés az átlagjövedelmek kétszeresénél fog belépni. Megőrizzük a családi adókedvezményeket, és kiterjesztjük a körét annak érdekében, hogy az alacsonyabb jövedelműek is igénybe tudják venni. A kiterjesztés keretében megteremtjük annak lehetőségét, hogy a kisjövedelmű családok az adókedvezményt ne csak a személyi jövedelemadóból írhassák le, hanem más adók terhére is jóvá írathassák.”
2014-ben az LMP szintén egy átfogó programot tett az asztalra. A párt akkor azt ajánlotta a választóknak, hogy egy radikális átrendezés mellett három kulcsos egységes személyi jövedelemadót javasolt:
2014-ben tehát a teljes parlamentbe jutó ellenzék adóemelést ajánlott a választóknak, de ebből nem kértek a szavazók, mer immár másodjára kétharmados többséget kapott a Fidesz-KDNP.
2018-ban elmaradt a teljes ellenzéki összefogás, így lényegesen több választási programot tudtunk mérlegre tenni.
Hét éve az akkori legnagyobb ellenzéki párt, a Jobbik az adórendszer kapcsán csupán az alábbi vállalást tette: „A Jobbik visszaállítaná az adójóváírás lehetőségét a minimálbéresek számára. Az alapvető élelmiszerek – például az adócsökkentésből kimaradt kenyér – áfáját 5 százalékra mérsékeljük, ezzel is segítve az átlagosnál alacsonyabb jövedelmű családok helyzetét.” A Jobbik akkor már nem beszélt az adókulcsokról, és azok mértékéről szemben a 2014-es programjával.
Az MSZP 2017-ben fogalmazta meg a programját, és abban az adórendszer átalakításáról a következőt írták: Egy igazságosabb világ megteremtésének fontos eszköze az adórendszer átalakítása olyanná, amely teherviselő képességünk szerint adóztat. Az alacsony jövedelemből a mainál kevesebbet, míg az átlagjövedelem többszörösét meghaladó jövedelemből többet von el, valamint bevonja a rendszerváltozás óta felhalmozott nagy vagyonokat. Ezt írták akkor:
A Demokratikus Koalíció szintén 2017-ben fogalmazta meg választási programját. Ebben az adórendszer átalakításáról ez szerepelt: Csökkenteni szükséges az SZJA általános kulcsát, ugyanakkor a havi egymilló forint fölötti jövedelemkre magasabb adókulcsot, a háromillió forint feletti havi keresetek esetén magas összegű különadót kell bevezetni. A családi adókedvezményt meg kell őrizni. Jogosultságát naptári évre állapítjuk meg, havonta egyenlő részletekben lesz érvényesíthető.
Karácsony Gergely, az MSZP-Párbeszéd szövetség miniszterelnök-jelöltjének pedig az alábbi volt a vállalása: Javaslatunk értelmében három jövedelemadózási sáv jönne létre: a minimálbérig nulla kulcsos szja, a minimálbértől az átlagbér duplájáig a jelenlegi, 15 százalékos kulcs; az átlagkereset kétszeresétől pedig 30 százalékos adókulcs. Mivel a felső kulcs csak a sávhatár feletti jövedelmet érinti, ezért nettó összhatás alapján a középosztály és az alacsony jövedelműek a javaslat legnagyobb nyertesei, többletterhet csak az átlagjövedelem duplája felett viselne a legjobban kereső néhány százaléknyi munkavállaló. A többkulcsos szja-rendszer az Alapjövedelemmel kiegészítve 150 ezres nettó minimálbért, 170 ezres garantált bérminimumot és kb. 250 ezres nettó átlagbért jelent”.
Összeségében jól látszik, hogy az ellenzéki pártok nagy része 2018-ban is adót emelt volna választási sikere esetén. Mint ismert, a Fidesz-KDNP akkor is kétharmados többséget szerzett.
A legutóbbi parlamenti választáson már nem sok szó esett az adórendszerről, de pár mondat így is napvilágra került. Márki-Zay Péter 2022-es programjában az szerepelt, hogy a legkisebb jövedelműek esetében ismét bevezetik az adójóváírást, és ezt viszik a minimálbér másfélszereséig.
Az adójóváírás mértékéről nem tettek említés, és arról sem mi lesz a magasabb keresetűekkel.
A Mi Hazánk Mozgalom 2022-ben az adórendszerről a következő ígéreteket tette: Az áfa mértékét fokozatosan csökkentjük, első lépésként a legnagyobb mértékben az alapvető élelmiszerek és a gyermekneveléshez szükséges cikkek áfáját úgy, hogy törvényben garantálnánk az ebből következő árcsökkenést is. Az igazságosabb közteherviselés érdekében bevezetjük a többkulcsos személyijövedelemadó-rendszert, méghozzá úgy, hogy egymillió-kétszázezer forintos jövedelemig mindenki többet vinne haza nettó fizetésként. Nem emelünk adókat, és az összes családi adókedvezményt megtartjuk.
Három éve a parlamentbe jutó erők tehát szintén az adóemelés pártján álltak, de a Fidesz immár negyedszerre szerzett kétharmados többséget, tehát a választók nem kértek az adóemelésből.
Összességében jól látszik, hogy Magyar Péter adóemelési tervei a korábbi országgyűlési választásokon induló ellenzéki pártok programjainak az összeollózásából állhattak össze.
Az egykulcsos szja mellett 2010 óta csak a Fidesz–KDNP áll ki, míg a többi párt annak megszüntetésére törekedett, sőt meg is ígérte, hogy azt végrehajtja, ha lehetőséget kap rá.
