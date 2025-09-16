Így roppantaná össze a magyar gazdaságot Magyar Péter megszorítócsomagja

Magyarország tehát a világ élvonalában van az adózást tekintve. Nyugodtan ki lehet tehát jelenteni, hogy az adópolitika az elmúlt 15 éves magyar gazdaságpolitika egyik legsikeresebb eleme. Ennek ellenére a Tisza Párt napvilágra került gazdaságpolitikai tervei, valamint a vezető gazdaságpolitikusainak megszólalásai alapján alapvetően változtatnák meg. A megismert elemek alapján pedig nem előrébb, hanem jóval hátrébb kerülnénk az adó versenyképességi listán.

Nagyon sikeresek voltak az egykulcsos rendszerrel

Mindezek után érdemes kicsit megnézni, hogyan teljesítettek az egykulcsos adórendszerrel rendelkező gazdaságok a mögöttünk hagyott évtizedekben. Az elmúlt években nagyon sokféle vélemény jelent meg az egykulcsos adó hatásairól, sikerességéről. Először a rendszer egyszerűségét, gazdaságösztönző és adóbevétel-növelő jellegét emelték ki – főként a 2001-es orosz adóreform látványos sikerei alapján. Később újabb érveket nyertek az egykulcsos adó hívei, miután az orosz adóreformmal kapcsolatos kutatások néhány meglepő eredményt is hoztak – írta még 2008-ban a portfolio.hu. Akkor úgy tűnt, az orosz egykulcsos adó inkább tekinthető fiskális sikernek, mintsem gazdasági csodaszernek. Akkor egyébként Magyarország volt az egyetlen a régióban, amelyik kimarad a egykulcsos rendszer bevezetéséből.

Az alábbi ábrán az látható, hogy mekkora volt a gazdasági növekedés Magyarországon, Ukrajnában, Szlovákiában, Grúziában, Romániában, Csehországban 2004-2009 között a Világbank adatai alapján. Magyarországot leszámítva mindenhol egykulcsos adórendszer volt, így érdemes megnézni a növekedési adatokat.