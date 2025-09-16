Ft
Ft
25°C
15°C
Ft
Ft
25°C
15°C
09. 16.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 16.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
Tisza-adó Magyarország munkaerő eredmények

Így roppantaná össze a magyar gazdaságot Magyar Péter megszorítócsomagja

2025. szeptember 16. 06:09

A Tisza Párt megszorítócsomagja brutális adóemeléseket és kedvezmények megszüntetését hozná. A jelenlegi sikeres magyar adópolitika eredményei kerülhetnek veszélybe, ha Magyar Péter tervei valóra válnak. Tények bizonyítják, az alacsonyabb adókulcs magasabb növekedést jelent.

2025. szeptember 16. 06:09
MAGYAR Péter; TARR Zoltán, őszödi beszéd
Kovács András
Kovács András

A teljes magyar gazdaság megszenvedné a Tisza Párt által tervezett megszorítócsomag végrehajtását. Mint ismert, bár Magyar Péterék megpróbálták eltitkolni, de Tarr Zoltán alelnök vallomásából, valamint egy augusztus végén kiszivárgott belső dokumentumból kiderült, brutális adóemelést tervez az ellenzéki párt, ha nyer a 2026-os választásokon. A kiszivárgott belső tervezet, továbbá a párt és a Tisza-szigetek munkáját segítő baloldali közgazdászok, szakértők nyilatkozatából kiderül: nem csak adóemelésre készülnek, de a jelenlegi, jelentős adókedvezmények döntő többségét is megszüntetnék. Ezért cserébe az adóemelést elszenvedők szűk köre részesülne alig érzékelhető kompenzációban némi adójóváírás és egy jelentősen leszűkített áfacsökkentés keretében.

Magyar
Magyar Péter adóemelései szakadékba lökné a magyar gazdaságot

 

Ezt is ajánljuk a témában

Ezért okozna súlyos válságot Magyar Péter megszorítócsomagja

Az egész Magyar Péter-féle megszorítócsomag kapcsán arra is érdemes felhívni a figyelmet, hogy Magyarország a Tax Foundation nemzetközi adó-versenyképességi indexében 2024-ben a 7. helyet foglalta el a 38 OECD-ország közül, 2023-ban pedig a 11. helyen állt. Hazánk egyébként nálánál sokkal gazdagabb országokat előzött meg ezen a listán, így Hollandiát, Ausztriát, Izraelt és Ausztráliát is! 

Ezt is ajánljuk a témában

 

Részletek a 2024-es adatok alapján:

  • Általános helyezés: a 7. helyen végzett a vizsgált országok között. 
  • Összehasonlító statisztikák: a 2024-es adatok alapján Magyarország a nemzetközi adózási környezetben a 3., a társasági adókulcsban a 4., a magánszemélyek adózása terén pedig az 5. helyet szerezte meg a rangsorban. 
  • Előző évek: 2023-ban Magyarország a 11. helyen szerepelt az indexben, ami 2022-ben is hasonlóan alakult. 

Magyarország tehát a világ élvonalában van az adózást tekintve. Nyugodtan ki lehet tehát jelenteni, hogy az adópolitika az elmúlt 15 éves magyar gazdaságpolitika egyik legsikeresebb eleme. Ennek ellenére a Tisza Párt napvilágra került gazdaságpolitikai tervei, valamint a vezető gazdaságpolitikusainak megszólalásai alapján alapvetően változtatnák meg. A megismert elemek alapján pedig nem előrébb, hanem jóval hátrébb kerülnénk az adó versenyképességi listán. 

Nagyon sikeresek voltak az egykulcsos rendszerrel

Mindezek után érdemes kicsit megnézni, hogyan teljesítettek az egykulcsos adórendszerrel rendelkező gazdaságok a mögöttünk hagyott évtizedekben. Az elmúlt években nagyon sokféle vélemény jelent meg az egykulcsos adó hatásairól, sikerességéről. Először a rendszer egyszerűségét, gazdaságösztönző és adóbevétel-növelő jellegét emelték ki – főként a 2001-es orosz adóreform látványos sikerei alapján. Később újabb érveket nyertek az egykulcsos adó hívei, miután az orosz adóreformmal kapcsolatos kutatások néhány meglepő eredményt is hoztak – írta még 2008-ban a portfolio.hu.  Akkor úgy tűnt, az orosz egykulcsos adó inkább tekinthető fiskális sikernek, mintsem gazdasági csodaszernek. Akkor egyébként Magyarország volt az egyetlen a régióban, amelyik kimarad a egykulcsos rendszer bevezetéséből. 

' title='

Az alábbi ábrán az látható, hogy mekkora volt a gazdasági növekedés Magyarországon, Ukrajnában, Szlovákiában, Grúziában, Romániában, Csehországban 2004-2009 között a Világbank adatai alapján. Magyarországot leszámítva mindenhol egykulcsos adórendszer volt, így érdemes megnézni a növekedési adatokat. 

 

2009-et leszámítva szinte minden évben a kék vonallal jelölt Magyarországon volt a legkisebb a növekedés a térségben. Egyébként 2005-ben az ukrán gazdasági növekedés is csak egy picivel volt gyengébb mint a magyar. Ezek az adatok egyrészt nagyon sokat elmondanak az akkori baloldali kormányzás (Medgyessy-, és Gyurcsány kormányok) minőségéről, de az is egyértelműen látszik, hogy az egykulcsos adót alkalmazó államok sokkal gyorsabban nőttek, mint a magyar gazdaság. A  2009-es évet nem érdemes teljes mértékben figyelembe venni, mert a világgazdasági válság minden térségbeli országot különféleképpen érintett. 

Fordulat Magyarországon

Magyarországon jelentős adóreform lépett életbe 2011 január 1-jén – minderről már Sebestyén Géza, a Mathias Corvinus Collegium (MCC) Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője beszélt. A szakértő közölte a korábbi progresszív, többkulcsos személyi jövedelemadót egy egységes, 16 százalékos adókulcs váltotta fel. A második Orbán-kormány célja ezzel az volt, hogy egyszerűbbé és átláthatóbbá tegye az adórendszert, valamint olyan ösztönzőket teremtsen, amelyek a munkavállalás és a vállalkozás felé mozdítják a gazdasági szereplőket – hangsúlyozta az elemző. Az intézkedéstől azt is várták, hogy mérséklődik a jövedelmek eltitkolása és sikerül visszaszorítani a feketegazdaságot.

Ezt is ajánljuk a témában

Az egykulcsos adó bevezetésének egyik leglátványosabb eredménye a munkaerőpiac élénkülése volt. 

Az alacsonyabb adókulcs a nettó bérek növekedéséhez vezetett, ami különösen a közepes és magas jövedelmű rétegek esetében ösztönözte a munkavállalást. Ezzel párhuzamosan csökkent a külföldi munkavállalás csábítása a magasabban képzett munkaerő számára, és több szakember döntött úgy, hogy Magyarországon épít karriert.

Mindezek alapján érdemes megnézni, mi történt az előbb elemzett gazdaságokban a 2010-2024-es időszakban. A lenti táblázatból a több mint három éve háborúban álló Ukrajnát kivettem. 

 

A növekedési adatokat látva világosan kirajzolódik, hogy Magyarország felfelé mozdult többek között az egykulcsos adórendszernek köszönhetően, míg az egykulcsos adórendszert feladó országok szépen lassan veszítettek a lendületekből. 

Hazánk 2010 után már nem a régió sereghajtója volt a növekedési adatok alapján. 

Bizonyos nézőpontból egyébként – mutatott rá az Oeconomus – Magyarországon jelenleg is kétkulcsos adórendszer van, hiszen olyan széles tömegeket érintenek az szja-mentességek (25 év alatti fiatalok, hamarosan a kettő és többgyermekes édesanyák, illetve jövőre a 30 alatti édesanyák), hogy most is tekinthetjük úgy, hogy itthon a két adókulcs a nulla és a 15 százalék. 

Nyitókép: Purger Tamás

Összesen 17 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Dixtroy
2025. szeptember 16. 09:54
Az egyház beszedte az egyházi adót, a tizedet (a decima szóból elnevezett) dézsmát. Ebben úgy kb mindenki megnyugodott, bár az egyház csak a 8.századtól tudta bevezetni ezt, és a földesurak szedték be, illetve koncesszióban zsidók. Nagyon kíváncsi lettem volna, hogy mit mondanak az adószedőnek, mikor elővezeti a nagy ötletét: neked több termett, na te akkor adjál be sávosan mégtöbbet, mondjuk a nyolcadát! - Miért? - Mert így szolidáris. - Mégis kivel? - Azzal akinek kevesebb termett. - Miért, ő ezt megkapja? - Nem. >.<
Válasz erre
0
0
gullwing
2025. szeptember 16. 09:54
Ezek csak tökre tenni, elárulni tudnak mindent és mindenkit. A génjeikben van már kunbéla óta. SEMMIT sem változtak azóta.
Válasz erre
0
0
pipa89
2025. szeptember 16. 08:40
Ezek a hálózatos politikai dilettánsok nem kerülnek hatalomra Magyarországon. Megtanultuk, hogyan szívták a vérünket a szocik, majd a szocik és libsik kánonba! Soha többé baloldal!!!!!! Nincs szükségünk sem az IMF-re, sem Sorosékra, sem más pénzmaffiás érdekre ebben az országban!!!! Nem kellenek jutalékos, ingyenélő járulékosok, akik képesek arra, hogy 30 év alatt 242 milliárd dollárt folyassanak ki a magyar államkasszából!!!!!!! S hogy a magyarok nyakába varrják az IMF-et, azaz adósrabszolgaságot!!!! Elég volt ebből a kommcsi-neokommcsi internacionalista csürhéből egy életre!
Válasz erre
0
0
vamonos-4
2025. szeptember 16. 08:36
5 eve nincs csidipi, reg osszedolt a ciganyputri, lehagytak a romanok brusszeli penz kell es gyorsan, hogy beroffentsuk a repulorajtot
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!