08. 27.
szerda
08. 27.
szerda
Sebestyén Géza átlagkereset átlagbér Tisza dokumentum forint

Két évnyi béremelkedést buknának a fiatalok a Tisza megszorítása miatt

2025. augusztus 27. 13:59

Már az egyszeri gyári munkás is több tízezer forintnyi bevételtől esne el, az édesanyák pedig búcsút mondhatnának az épp frissen megkapott adómentességüknek. A Tisza megszorítása széles társadalmi rétegeken csapódna le. 

2025. augusztus 27. 13:59
null
Ferentzi András

Gyakorlatilag alig akad olyan társadalmi réteg, amelynek kedvezne a kedden kiszivárgott javaslat, amelyet állítólag a Tisza Párt gazdasági szakemberei állítottak össze. Elsőként az Index hozta le a dokumentum tartalmát, amely miatt a párt vezetője rendkívül heves ellentámadásba kezdett. Feltehetően azért, mert annak tartalma felér egy politikai öngyilkossággal, hiszen szinte minden dolgozót negatívan érint a Tisza megszorítása. 

Ábrán látszik, hol fájna igazán a Tisza megszorítása
Ábrán látszik, hol fájna igazán a Tisza megszorítása (Forrás: Szalai Piroska Facebook-oldala)

Ennyit venne el a Tisza megszorítása

A dokumentum szerint ugyanis nemcsak két kulcs visszahozatalára készülhet az ellenzéki szervezet, hanem rögtön hármat vezethetnek be. Arról már a Mandiner is beszámolt korábban, hogy a számok szerint nem jön ki a Magyar Péter által egykor belengetett 9 százalékos adókulcs, hiszen a szintén ígért áfacsökkentésekkel és családi pótlék duplázással együtt gigantikus lyukat ütne a költségvetésen.

Erre feltehetően a párt holdudvarában dolgozó közgazdászok is rájöttek és igyekeznek máshonnan előteremteni a pénzt, most úgy tűnik, szja-emeléssel. A terv szerint 

  • évi 5 millió forintig (havi bruttó 416 666 forint) 15 százalékos lenne az adókulcs,
  • évi 5 millió és 15 millió forint között (havi bruttó 416 667 – 1 250 000 forint) 22 százalék,
  • évi 15 millió forint felett pedig 33 százalék. 

A megszorítás nem csak a mérnököket, orvosokat érintené negatívan, hanem például a védőnőket, a tanárokat, vagy akár a gyári munkásokat is. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legfrissebb, idén júniusi adatai szerint a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 704 400 forint volt, azaz ezután a Tisza megszorítása alapján 50 ezer forinttal kellene több szja-t fizetni. 105 ezer forint helyett 155 ezer forint körüli adót.

Több ország vezetett be többkulcsos adót az egykulcsos rendszer helyett. Litvániában az agyelszívás, Lettországban pedig a feketegazdaság erősödését hozta ez a lépés. Nem kell részletezni, hogy ezek bármelyike komoly károkat okozna a magyar gazdaság számára.  

A fiataloknak is fájna

Érdekesség, de a tervezet épp azok körében is nagyot rombolna, akik közül sokan ma Tisza-szimpatizánsok, azaz a fiatalok. Sebestyén Géza, az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője a Mandiner érdeklődésére rámutatott: már egy átlagbért kereső 25 év alatti fiatal havonta több mint 100 ezer forinttal kevesebb pénzt kapna, ha bevezetnék a többkulcsos adót, és elvesztené az SZJA-mentességét. 

„Ez közel két éves béremelkedését enné meg az adott fiatalnak, azaz oda esne vissza a nettó fizetése, ahol két éve volt. Miközben az árak természetesen maradnának a mostani szinten. Azaz jóval rosszabbul élne a példában szereplő fiatal, mint két éve” – mondta.   

Még ennél is többet bukna egy olyan család, aki az édesanya SZJA-mentességét és a családi adókedvezményt is elveszítené, ráadásul magasabb kulcsokkal is adózna, mint a mostani 15 százalékos szint. Esetükben a havi veszteség több mint háromszázezer forint akkor is, ha átlagbért keresnek mindketten.

Ez a teljes, négy éves kormányzati ciklus tekintetében több mint 15 millió forintot venne ki a család zsebéből.  

A tervet feltehetően támogatók elsősorban az állami bevételek növelésével érvelhetnek a megszorítás mellett. Ugyanakkor Sebestyén Géza szerint még az sem biztos, hogy az állam bevétele nőne.

„Hiszen pont azok esnének a legmagasabb, 33 százalékos adókulcs hatálya alá, akik versenyképes tudással rendelkeznek, valószínűleg nyelveket is beszélnek. Egy ilyen munkavállaló a jövedelmének drámai esése helyett jó eséllyel dönt majd úgy, hogy inkább külföldön próbál szerencsét. Azaz pont azokat az adófizetőket üldözné el az új rendszer, akik eddig a legnagyobb befizetők voltak” – mondta Sebestyén Géza. 

Évek kellenének a szintre hozáshoz

Azoknál, akik adókedvezményeket veszítenek el (fiatalok, fiatal vagy legalább kétgyermekes édesanyák, családok), a nettó, kézhez kapott fizetés jelentős mértékben csökkenne. Esetükben években lenne mérhető az az idő, míg a bérük reálértéke visszatérne oda, ahol jelenleg van.  

A szakértő úgy fogalmazott: ugyanez a helyzet azoknál is, akik a 33 százalékos kulcs hatálya alá esnének. És ők nem lennének kevesen. Ne feledjük, hogy éves szinten 15 millió forint havonta 1,25 millió forintos bruttó bért jelent, ami lehet, hogy most soknak tűnik, de 10 százalékos éves béremelkedést feltételezve aki ma 750 ezer forint felett keres, annak a várható fizetése 2030-ban, amikor ez az adórendszer még életben lenne, már átlépné a 33 százalékos adókulcs határértékét.  

Ma 750 ezer forint környékén vannak az oktatásban, a feldolgozóiparban, a közigazgatásban, az egészségügyi és szociális ellátásban is az átlagbérek, és e fölött a bányászatban, a tudományos és műszaki tevékenységet folytatóknál, az infokommunikációs szakembereknél, a pénzügyi szektorban és az energiaiparban is. Utóbbiban már ma is magasabb az átlagfizetés, mint 1,25 millió forint. Ezen szakmák művelőinek egy, vagy akár jelentős része is számíthatna tehát a legmagasabb SZJA-kulcsra, ha ezt az adórendszert vezetnék be.  

Nyitókép: Kisbenedek Attila/AFP

