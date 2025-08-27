Két évnyi béremelkedést buknának a fiatalok a Tisza megszorítása miatt

„Ez közel két éves béremelkedését enné meg az adott fiatalnak, azaz oda esne vissza a nettó fizetése, ahol két éve volt. Miközben az árak természetesen maradnának a mostani szinten. Azaz jóval rosszabbul élne a példában szereplő fiatal, mint két éve” – mondta.

Még ennél is többet bukna egy olyan család, aki az édesanya SZJA-mentességét és a családi adókedvezményt is elveszítené, ráadásul magasabb kulcsokkal is adózna, mint a mostani 15 százalékos szint. Esetükben a havi veszteség több mint háromszázezer forint akkor is, ha átlagbért keresnek mindketten.

Ez a teljes, négy éves kormányzati ciklus tekintetében több mint 15 millió forintot venne ki a család zsebéből.

A tervet feltehetően támogatók elsősorban az állami bevételek növelésével érvelhetnek a megszorítás mellett. Ugyanakkor Sebestyén Géza szerint még az sem biztos, hogy az állam bevétele nőne.

„Hiszen pont azok esnének a legmagasabb, 33 százalékos adókulcs hatálya alá, akik versenyképes tudással rendelkeznek, valószínűleg nyelveket is beszélnek. Egy ilyen munkavállaló a jövedelmének drámai esése helyett jó eséllyel dönt majd úgy, hogy inkább külföldön próbál szerencsét. Azaz pont azokat az adófizetőket üldözné el az új rendszer, akik eddig a legnagyobb befizetők voltak” – mondta Sebestyén Géza.

Évek kellenének a szintre hozáshoz

Azoknál, akik adókedvezményeket veszítenek el (fiatalok, fiatal vagy legalább kétgyermekes édesanyák, családok), a nettó, kézhez kapott fizetés jelentős mértékben csökkenne. Esetükben években lenne mérhető az az idő, míg a bérük reálértéke visszatérne oda, ahol jelenleg van.