„Kedves budai középosztálybeliek, úgy tűnik, hogy a Tiszával visszatér a 2002-2010 közötti rossz emlékű, felelőtlen, család és középosztály ellenes adópolitikát folytató MSZP-SZDSZ korszak. A 2010 óta munka- és családközpontú kormányzást, újra a segély alapúra akarják cserélni és ennek az árát, jó baloldali szokás szerint, a középosztállyal akarják megfizettetni. Azokkal az emberekkel, akik becsülettel tanultak és később a tudásukat munkára váltották. Ezek az emberek kerültek újra a baloldal célkeresztjébe.

A tervezet szerint már a havi 1 millió 250 ezer forintos jövedelemmel rendelkezők is a 33%-os (!) szja kulccsal adózók közé kerülnének. A cél ugyanaz, mint a minden balos kormány idején, a szociális kiadások növelésével kialakítani egy a kormánytól függő, inaktív réteget, amit aztán a középosztály finanszíroz.

Nagyon egyszerűen mondom el, 15% helyett 33%-t fogsz adózni és a ugrottak a családi adókedvezményeid is, mivel a Tiszába beszivárgott szélsőbalos okostojások szerint az ilyen egységes, egyébként munkára ösztönző kedvezmények igazságtalanok.

Szerintem meg az igazságtalan, hogy azokat sarcolják meg, akik dolgoznak, adót fizetnek és gyermekeket vállalnak. Remélem, hogy mindenki tisztában van vele, hogy a '26-os választás többé nem esztétikai kérdés, és azzal is, hogy a Tisza Párt felelőtlen ígéreteit, ahogy annak idején Medgyessy Péter ígéreteit, valakinek finanszírozni kell. Aztán annak is, mi lett a vége! Tetszenek még emlékezni rá? Üres államkassza, agyonadóztatott, dolgozó emberek és értelmetlen szociális kiadások.

Most még gátat szabhatunk a saját megkopasztásunknak! Csak ügyesen, mert négy év felhatalmazással, ahogy ezt már korábban is megtették, óriási károkat tudnak okozni egyénnek, államnak egyaránt.”