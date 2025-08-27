Ft
Ft
27°C
13°C
Ft
Ft
27°C
13°C
08. 27.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 27.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
megszorítások adózás Tisza Párt családtámogatás MSZP Magyar Péter szja SZDSZ

A Tiszával visszatérne a 2002-2010 közötti MSZP-SZDSZ korszak

2025. augusztus 27. 07:36

A munka- és családközpontú kormányzást segélyalapúra cserélnék, amit baloldali szokás szerint a középosztállyal fizettetnének meg.

2025. augusztus 27. 07:36
null
Kötter Tamás
Kötter Tamás
Facebook

„Kedves budai középosztálybeliek, úgy tűnik, hogy a Tiszával visszatér a 2002-2010 közötti rossz emlékű, felelőtlen, család és középosztály ellenes adópolitikát folytató MSZP-SZDSZ korszak. A 2010 óta munka- és családközpontú kormányzást, újra a segély alapúra akarják cserélni és ennek az árát, jó baloldali szokás szerint, a középosztállyal akarják megfizettetni. Azokkal az emberekkel, akik becsülettel tanultak és később a tudásukat munkára váltották. Ezek az emberek kerültek újra a baloldal célkeresztjébe.

A tervezet szerint már a havi 1 millió 250 ezer forintos jövedelemmel rendelkezők is a 33%-os (!) szja kulccsal adózók közé kerülnének. A cél ugyanaz, mint a minden balos kormány idején, a szociális kiadások növelésével kialakítani egy a kormánytól függő, inaktív réteget, amit aztán a középosztály finanszíroz.

Nagyon egyszerűen mondom el, 15% helyett 33%-t fogsz adózni és a ugrottak a családi adókedvezményeid is, mivel a Tiszába beszivárgott szélsőbalos okostojások szerint az ilyen egységes, egyébként munkára ösztönző kedvezmények igazságtalanok.

Szerintem meg az igazságtalan, hogy azokat sarcolják meg, akik dolgoznak, adót fizetnek és gyermekeket vállalnak. Remélem, hogy mindenki tisztában van vele, hogy a '26-os választás többé nem esztétikai kérdés, és azzal is, hogy a Tisza Párt felelőtlen ígéreteit, ahogy annak idején Medgyessy Péter ígéreteit, valakinek finanszírozni kell. Aztán annak is, mi lett a vége! Tetszenek még emlékezni rá? Üres államkassza, agyonadóztatott, dolgozó emberek és értelmetlen szociális kiadások.

Most még gátat szabhatunk a saját megkopasztásunknak! Csak ügyesen, mert négy év felhatalmazással, ahogy ezt már korábban is megtették, óriási károkat tudnak okozni egyénnek, államnak egyaránt.”

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: képernyőmentés

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nogradi
2025. augusztus 27. 09:00
Hát, az egykulcsos adót mondjuk az szdsz találta fel.
Válasz erre
0
0
belbuda
2025. augusztus 27. 07:58
Biczitomi,miért nem Kádárral ijesztgetsz,az a rezsim áll igazán közel hozzád….🤷‍♂️
Válasz erre
1
3
kimirszen
2025. augusztus 27. 07:54
Valaki tudja hogy mit tartalmaz a fidesz 2026os választási programja? Újabb repülőrajtot?
Válasz erre
0
2
kimirszen
2025. augusztus 27. 07:47
"""újra a segély alapúra akarják cserélni """" Ez már egy új dokumentumban látta az index.hu?
Válasz erre
1
3
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!