Ft
Ft
26°C
12°C
Ft
Ft
26°C
12°C
08. 26.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 26.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
Demokratikus Koalíció (DK) pedagógus terv adópolitika átlagbér Miniszterelnökség korszak Gyurcsány Ferenc Gulyás Gergely

Megszólalt a miniszter: a Gyurcsány-korszakba löknék vissza az országot Magyar Péterék adópolitikai elképzelései

2025. augusztus 26. 15:07

Gulyás Gergely értékelése szerint az új tervekre a Tisza és a Demokratikus Koalíció közötti összefogás alapdokumentumaként kell tekinteni.

2025. augusztus 26. 15:07
null

Nyilvánosságra kerültek a Tisza Párt brutális személyi jövedelemadó-emelésről szóló elképzelései, az új tervekből nyilvánvaló, hogy a párt korábbi ígéretei durva hazugságok, és a Tisza visszavezetne a Gyurcsány-korszakba – mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter az MTI-nek nyilatkozva kedden.

Gulyás Gergely arra reagált, hogy az Index birtokába került a Tisza gazdasági kabinetjének a pártvezetés számára készített belső feljegyzése szerint a párt hatalomra kerülése esetén háromkulcsos adózás bevezetésére és adóemelésre készül.

Ezt is ajánljuk a témában

Gulyás Gergely azt mondta: nyilvánosságra kerültek a Tisza Párt brutális személyi jövedelemadó-emelésről szóló elképzelései, amelyek szerint 

az átlagbér 22 százalékkal adózna, a legmagasabb adókulcs pedig 33 százalék lenne. 

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy egy átlagfizetéssel rendelkező magyar embernek egy évben 300 ezer forinttal, egy pedagógus házaspárnak évente több mint 700 ezer forinttal több személyi jövedelemadót kellene fizetnie. Egy diplomás házaspárnak pedig, ahol a férj és a feleség is diplomás átlagbért keres, 1,3 millió forinttal kellene több személyi jövedelemadót fizetnie évente – tette hozzá.

Vissza a „gyurcsányi politikai hazugságok világába”

Ebből nyilvánvaló, hogy a Tisza Párt korábbi, adócsökkentéssel kapcsolatos ígéretei a durva átverések és a „gyurcsányi politikai hazugságok világába tartoznak”.

A miniszter értékelése szerint az új tervekre a Tisza és a Demokratikus Koalíció közötti összefogás alapdokumentumaként kell tekinteni, hiszen visszavezetnek abba a Gyurcsány-korszakba, amikor az átlagbér a legmagasabb kulccsal adózott.

(MTI)

Nyitókép: Gulyás Gergely Facebook-oldala

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
salátás
2025. augusztus 26. 16:06
szantofer 2025. augusztus 26. 15:40 Megy a rinyálás rendesen. --------- rinyál a háromszázadik regisztrációján a kommentszolga
Válasz erre
3
0
szantofer
2025. augusztus 26. 15:40
Megy a rinyálás rendesen. Nem csodálom, adózni kell majd mindenkinek. Remélem. Mert az nem igazságos hogy a 30 éve az "aszfaltot koptató" nagy tapasztalatú rendőr járőr kevesebbet keres minta frissen fölszerelt "tejfölös szájú" 24 éves kollégája. Ugyan annyi órára, ugyan abban a beosztásban. És ez csak egy foglalkozás a sok közül. Az adórendszert a szociális rendszerrel ilyen szinten vegyíteni, több mint hiba.
Válasz erre
0
3
nemmondom-3
2025. augusztus 26. 15:12
Milyen Gyurcsány korszakról van szó? Ilyen soha nem volt. Ami pár év szerencsétlenség volt, az nem nevezhető korszaknak.
Válasz erre
0
4
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!