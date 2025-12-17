Deutsch Tamás rámutatott: így avatkozik bele az EP a 2026-os választásokba

A durváskodásoktól nem mentes, brutális hazugságokat megfogalmazó, az EP sorozatos „vádirataiból” leszűrt tapasztalat azonban azt mutatja, hogy a Fidesz a jövőre esedékes választásokon ismét „fényes választási siker elé néz” – hívta fel a figyelmet a politikus.

Közölte, a Demokratikus Koalíció elnöke, Dobrev Klára EP-képviselő a Magyarországgal szembeni vitát ismételten arra használta fel, hogy a „saját hazáját mószerolja” az Európai Parlamentben. Élen járt a „legnagyobb sületlenségek, az abszurditást is túlszárnyaló hazug állítások megfogalmazásában”.