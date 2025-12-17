Ft
Demokratikus Koalíció (DK) deutsch tamás fidesz európai parlament európai bizottság

Deutsch Tamás rámutatott: így avatkozik bele az EP a 2026-os választásokba

2025. december 17. 21:56

A jogállamiság fogalmát elemezve az EP-képviselő azt mondta, ez egy „gumikategória” a jogi objektivitás szempontjából.

2025. december 17. 21:56
null

Az Európai Parlament (EP) Magyarországot támadó, a jogállamisági feltételrendszer végrehajtásáról tartott vitája a 2026-os magyar parlamenti választásokba való legdurvább, legantidemokratikus, legjogszerűtlenebb beavatkozás tipikusus esete – jelentette ki Deutsch Tamás, a Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselőcsoportjának vezetője Strasbourgban szerdán.

Az uniós parlament strasbourgi plenáris ülésének szünetében magyar újságíróknak nyilatkozva Deutsch Tamás hangsúlyozta, a vita alapvető célja az, hogy a kampányt megelőzően olyan helyzetet alakítson ki, amelytől azt remélik, hogy a Magyarország számára már hozzáférhetővé vált európai uniós pénzek ismételt befagyasztásával, komoly nehézséget okozva Magyarország számára, közvetlenül befolyásolhatja a választások eredményét.

Von der Leyennek ez nagyon fájhat: mintha Orbán írta volna az amerikai mestertervet

Ennek a „parlamenti pamfletnek” az a legfontosabb feladata, hogy nyomást gyakoroljon az Európai Bizottságra annak érdekében, hogy a 2026-os magyarországi parlamenti választásokat megelőzően a Magyarországgal szemben megfogalmazott hazug, rágalmazó állításokra hivatkozva a már hozzáférhetővé tett európai uniós fejlesztési pénzeket újra zárolja, az azokhoz való hozzáférést megszüntesse, ezeknek a pénzeknek a felhasználását elvegye Magyarországtól – hangoztatta.

A durváskodásoktól nem mentes, brutális hazugságokat megfogalmazó, az EP sorozatos „vádirataiból” leszűrt tapasztalat azonban azt mutatja, hogy a Fidesz a jövőre esedékes választásokon ismét „fényes választási siker elé néz” – hívta fel a figyelmet a politikus.

Közölte, a Demokratikus Koalíció elnöke, Dobrev Klára EP-képviselő a Magyarországgal szembeni vitát ismételten arra használta fel, hogy a „saját hazáját mószerolja” az Európai Parlamentben. Élen járt a „legnagyobb sületlenségek, az abszurditást is túlszárnyaló hazug állítások megfogalmazásában”. 

A Demokratikus Koalíció, illetve a Tisza Párt szövetsége még a Momentum hazaáruló európai parlamenti tevékenységét is messze túlszárnyaló módon áskálódik a saját hazája ellen

 – jelentette ki.

A jogállamiság fogalmát elemezve a fideszes EP-képviselő azt mondta, ez egy „gumikategória” a jogi objektivitás szempontjából. Mindez mutatja, hogy magát a politikai önkény intézményes alkalmazásának a lehetőségét megteremtő rezsimet kell felszámolni – hangoztatta.

Az önkényes politikai büntetés lehetőségét megteremtő jogállamisági rezsimet fel kell számolni, mert mi az Európai Unió ezer gondja-baja megoldásában vagyunk érdekeltek, nem pedig abban, hogy ezek a gondok és bajok magát az európai együttműködést verjék szét”

 – tette hozzá nyilatkozatában Deutsch Tamás.

(MTI)

Nyitókép forrása: Kovács Attila / MTI

