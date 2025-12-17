Ft
von der leyen magyarország migráció európai bizottság

Von der Leyen bemondta a nagyot a migráció hatékony kezelésével kapcsolatban – fókuszban Magyarország

2025. december 17. 21:03

Levelet írt az Európai Bizottság elnöke.

2025. december 17. 21:03
null

A migráció hatékony kezelése magában foglalja a méltányosság és az ellenőrzés egyensúlyát, az európai uniós tagállamok közötti megosztott felelősséget és a szolidaritást, valamint az Európán kívüli partnerekkel való, kölcsönösen előnyös együttműködést – írta az Európai Bizottság elnöke az EU-tagországok vezetőinek a csütörtökön kezdődő uniós csúcstalálkozóval kapcsolatban szerdán küldött levelében.

Az Európai Unió előtt álló migrációs kihívásokról Strasbourgban írt levelében Ursula von der Leyen mindenekelőtt emlékeztetett: az uniós migrációs és menekültügyi paktum hatálybalépéséig hat hónap van hátra. Fontos lépésnek nevezte a migránsok tagállamok közötti megosztásáról szóló szolidaritási alap létrehozását, majd leszögezte: minden tagállamban megfelelő módon kell biztosítani a befogadási kapacitásokat.

„A paktum sikere a szolidaritás és a felelősség közötti megfelelő egyensúly biztosításától függ” – fogalmazott a bizottsági elnök.

Egy jól működő migrációkezelési rendszerhez elengedhetetlen az uniós maradásra jogosulatlanok hatékony visszaküldése – emelte ki. Erősebb jogi keretre van szükség ehhez, amelyet fokozott operatív intézkedéseknek kell egészíteniük – mondta. A migrációs paktum végrehajtásában a visszaküldést támogató rendszer alkalmazása lépésváltást jelent a határigazgatásban – hangoztatta.

Véleménye szerint a rendszer sikeréhez szükség van a nem uniós országokkal fennálló átfogó partnerségek további megerősítésére. A politikailag érzékeny országokba, amelyek – véleménye szerint – továbbra is súlyos humanitárius és emberi jogi helyzettel néznek szembe, különösen Afganisztán és Szíria, a visszatérések olyan kihívásokat jelentenek, amelyeket átfogóan és összehangoltan kell kezelni a fogadó országok bevonásával.

„Együttműködésünk átfogó jellege lehetővé teszi számunkra, hogy elrettentsük az Európába indulókat, és csökkentsük a veszélyes és illegális utazások vonzerejét, miközben a társadalmi és gazdasági fejlődés szempontjából előnyös lehetőségeket teremtünk. 

Megerősítjük a védelemmel kapcsolatos kapacitásokat, és tiszteletben tartjuk az emberi jogokat”

– fogalmazott.

Fokozni kell az erőfeszítéseket amiatt is, hogy az elmúlt hónapokban a Földközi-tenger középső és nyugati medencéjében az illegális határátlépések számának növekedését jegyezték fel – hívta fel a figyelmet.

Aláhúzta: az EU megújította elkötelezettségét a migránscsempészet elleni küzdelem mellett, amelyet egy új szankciórendszerrel erősít meg hamarosan. A csempészett migránsok növekvő száma határozott fellépést tesz szükségessé az információcsere fokozása terén az illegális migráció és a szervezett bűnözői csoportok elleni küzdelem érdekében – jelentette ki.

A kulcsfontosságú migrációs útvonalakra összpontosítva az Európai Unió megerősíti Európa vezető szerepét a védelem terén, egységét a migrációkezelés vonatkozásában, valamint a partnerséget a migrációs útvonalak mentén fekvő országokkal. Az együttműködés nemcsak a rászorulók védelmét biztosítja, hanem hozzájárul az illegális érkezések számának csökkentéséhez is, megerősítve az EU-nak az embercsempészek elleni határozott fellépésre való képességét – tette hozzá a csütörtökön Brüsszelben ülésező tagországi vezetőknek írt levelében Ursula von der Leyen.

(MTI) 

Nyitókép: NICOLAS TUCAT / AFP

Összesen 11 komment

pollip
2025. december 17. 21:32
Amennyiben minket nem tart Brüsszel jogállamnak, nem tanácsos forszírozni a migránsok ide telepítését. Ez nem lenne biztonságos számukra:-)))))))))
Válasz erre
0
0
VeressZoltán
2025. december 17. 21:31
Már eldöntöttük, hogy mit akarunk, te ne avatkozz bele!
Válasz erre
0
0
pollip
2025. december 17. 21:30
Ez a szöveg legalább három olyan elemet tartalmaz, ami szerint nekünk járna pénz a kerítés megépítéséhez és fenntartásához. Jó, tudom, ilyen hozzájárulást más országok szoktak kapni.
Válasz erre
0
0
Leskelődő
•••
2025. december 17. 21:27 Szerkesztve
Különös figyelmet kell fordítanunk a kör négyszögesítésére, miközben nem szabad megfeledkeznünk a fából vaskarikáról sem, nyilatkoztatta ki őfelsége Leyen asszony, miköben kedvtelve nézegette a tükörben láthatatlan új ruháját.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!