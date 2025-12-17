Von der Leyen bemondta a nagyot a migráció hatékony kezelésével kapcsolatban – fókuszban Magyarország

Véleménye szerint a rendszer sikeréhez szükség van a nem uniós országokkal fennálló átfogó partnerségek további megerősítésére. A politikailag érzékeny országokba, amelyek – véleménye szerint – továbbra is súlyos humanitárius és emberi jogi helyzettel néznek szembe, különösen Afganisztán és Szíria, a visszatérések olyan kihívásokat jelentenek, amelyeket átfogóan és összehangoltan kell kezelni a fogadó országok bevonásával.

„Együttműködésünk átfogó jellege lehetővé teszi számunkra, hogy elrettentsük az Európába indulókat, és csökkentsük a veszélyes és illegális utazások vonzerejét, miközben a társadalmi és gazdasági fejlődés szempontjából előnyös lehetőségeket teremtünk.

Megerősítjük a védelemmel kapcsolatos kapacitásokat, és tiszteletben tartjuk az emberi jogokat”

– fogalmazott.

Fokozni kell az erőfeszítéseket amiatt is, hogy az elmúlt hónapokban a Földközi-tenger középső és nyugati medencéjében az illegális határátlépések számának növekedését jegyezték fel – hívta fel a figyelmet.