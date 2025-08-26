„Kibújt a szög a zsákból” – Orbán Viktor azonnal megálljt parancsolna Magyar Péter ámokfutásának

„Kibújt a szög a zsákból. Kiszivárgott a Tisza adóprogramja. Régi szoci mantra: adóemelés, többkulcsos jövedelemadó” – reagált Orbán Viktor a Harcosok Klubja Facebook-csoportban, miután nyilvánosságra került Magyar Péter pártjának szja-emeléséről szóló terve.

A Magyar Nemzet ennek kapcsán felhívta rá a figyelmet, hogy, háromkulcsos progresszív jövedelemadó bevezetésére készülhetnek Magyar Péterék.

A pártvezetésnek készített belső feljegyzésből kiderült, hogy csak egy nagyon szűk rétegnek maradna a mostani adószint, de már az átlagbér is 22 százalékos adósávba esne, míg 1,25 millió forint fölött pedig már jönne a 33 százalékos sáv is.

De azt is kilátásba helyezték a Tisza Párt gazdasági munkacsoportjának javaslattevői, hogy vizsgálják felül és szűkítsék az alkalmazási körét a családi adókedvezmények rendszerének.

A miniszterelnök rámutatott, Magyar Péter adóprogramja azt jelentené, hogy bruttó 400 ezres fizetés fölött mindenki több adót fizetne, és a családi adókedvezményt is kilőnék.

A kormányfő egyben kijelentette, mindez csak akkor történhet meg, ha hagyjuk.

„De nem hagyjuk! Hiába kukorékol a kiskakas” – emelte ki.