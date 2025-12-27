Év elején jöhet az elsőfokú ítéletet az antifa-perben

Összesen négy tárgyalási napot tűzött ki a Fővárosi Törvényszék az úgynevezett antifa-perben januárra, és információink szerint az év elején kihirdethetik az elsőfokú ítéletet az ügy negyedrendű vádlottja, a bűnszervezetben elkövetett életveszélyt okozó testi sértés bűntettének kísérletével és aljas indokból elkövetett súlyos testi sértés bűntettének kísérletével vádolt Simeon (Maja) Ravi Trux felett.

Az antifa-per német vádlott éhségsztrájkkal is próbálkozott. Forrás: Mandiner

A törvényszék tájékoztatása szerint Sós József bíró 2026. január 14-re, 16-ra, 19-re és 22-re tűzött ki tárgyalásai napokat az ügyben.