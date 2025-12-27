Ft
Ft
4°C
-3°C
Ft
Ft
4°C
-3°C
12. 27.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 27.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
kitörés napja antifa támadás Ilaria Salis bűntetőeljárás

Év elején jöhet az elsőfokú ítéletet az antifa-perben

2025. december 27. 10:20

Ilaria Salis egyelőre biztosan megússza a felelősségre vonást. Januárban folytatódik az antifa-per.

2025. december 27. 10:20
null
Baranya Róbert
Baranya Róbert

Összesen négy tárgyalási napot tűzött ki a Fővárosi Törvényszék az úgynevezett antifa-perben januárra, és információink szerint az év elején kihirdethetik az elsőfokú ítéletet az ügy negyedrendű vádlottja, a bűnszervezetben elkövetett életveszélyt okozó testi sértés bűntettének kísérletével és aljas indokból elkövetett súlyos testi sértés bűntettének kísérletével vádolt Simeon (Maja) Ravi Trux felett. 

antifa-per
Az antifa-per német vádlott éhségsztrájkkal is próbálkozott. Forrás:  Mandiner 

A törvényszék tájékoztatása szerint Sós József bíró 2026. január 14-re, 16-ra, 19-re és 22-re tűzött ki tárgyalásai napokat az ügyben.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Három ország szembeszállt az Európai Unióval: Orbán Viktor fontos szövetségeseket szerzett

Három ország szembeszállt az Európai Unióval: Orbán Viktor fontos szövetségeseket szerzett
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

Német támogatói mindig elkísérik a tárgyalásokra az antifa-per vádlottját

A vád szerint Maja Trux is részt vett a 2023. február 9-én végrehajtott első támadásban, amit a kitörés napjának évfordulójára érkező szélsőbaloldali aktivisták hajtottak végre. Az első akcióban három lengyel állampolgárt vertek meg teleszkópos botokkal a Fővám tér közelében. De Maja Trux ott volt a február 10-én végrehajtott következő támadásban is az V. kerületben, a Bank utcában, ahol egy magyar férfi és egy nő volt az áldozat.

Az ügyészség 14 év fegyházbüntetés kiszabását kérte a német vádlottra arra az esetre, ha beismeri a bűncselekmény elkövetését, ő azonban ártatlannak vallotta magát. 

Maja Trux korábban éhségsztrájkba kezdett, ám miután ez nem hatotta meg a magyar hatóságokat, felhagyott az akcióval. 

Ezt is ajánljuk a témában

A német vádlott szülei is minden követ megmozgattak, hogy Maja Truxot kiadják Németországnak ám ez nem vezetett eredményre. 

A Fővárosi Törvényszéken zajló per minden tárgyalásán – hol kevesebben, hol tömegesen – megjelentek a vádlott támogatói, akik a bíróság előtt is tüntettek

A büntetőper során az áldozatok mellett számos tanút is meghallgattak és videó valami képfelvételeket vetítettek le. 

A bizonyítási eljárás lezárása után a perbeszédek és a vádlott felszólalása következik, majd ezután a bíróság ítéletet hirdet.

Salist már kimenekítették

Emlékezetes, ennek az eljárásnak volt az elsőrendű vádlottja az azóta az Európai Parlamentbe menekített olasz Ilaria Salis is, akinek mentelmi jogát – igaz csak egy szavazat híján – végül nem függesztette fel a parlament. Amíg pedig Salist védi a mentelmi jog, nem lehet folytatni az ügyében a magyar bíróságon megkezdett büntetőeljárást. 

Kapcsolódó vélemény

Idézőjel

Ilaria Salis: egy Antifa-bűnöző útja az EP-képviselőségig

Salist az olasz bíróság négyszer is elítélte az évek folyamán.

A magyar kormány közben mindenesetre nem maradt tétlen, amerikai mintára terrorszervezetté nyilvánította az Antifa-mozgalmat, ám ennek nincs jogi kihatása a jelenlegi eljárásra. 

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter nemrég jelentette be, hogy a magyar kormány az Antifa mozgalom terrorszervezetté minősítését kezdeményezte az Európai Unióban.

Nyitókép: Maja Trux támogatói tüntetnek (Fotó: Samuel Winter / dpa Picture-Alliance via AFP)

 

Összesen 19 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nempolitizalok-0
2025. december 27. 13:45
Kártérítésről semmi? Hivatalból kellene, ugyanis az antifa "állítólag" terrorszervezetnek van itthon nyilvánítva. Jámbor és antifa haverjai is tovább szőhetik terveiket a magyarok ellen.
Válasz erre
0
0
balatontihany-25
2025. december 27. 13:33
A büdös komcsi olasz liba meg röhög a markába és gyűlölködik Magyarország ellen...
Válasz erre
2
0
billysparks
2025. december 27. 13:32
Még szerencse, hogy be vannak tiltva, így egészen biztosan nem lesz kommancs tüntetés...aha. Ezt majd azért megnézem.
Válasz erre
1
0
salátás
2025. december 27. 13:27
mondanám, hogy ezeket is le kéne gépuskázni, de civilizáltabb vagyok annál :))))
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!