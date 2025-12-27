Év elején jöhet az elsőfokú ítéletet az antifa-perben

Most is jókedvűen érkezett a tárgyalására a börtönőröket provokáló német antifa
A bíróság tájékoztatása szerint csak januárban várható elsőfokú ítélet az eljárásban. Az antifa-per kamera és fényképfelvételek vetítésével folytatódott.
Ilaria Salis egyelőre biztosan megússza a felelősségre vonást. Januárban folytatódik az antifa-per.
Összesen négy tárgyalási napot tűzött ki a Fővárosi Törvényszék az úgynevezett antifa-perben januárra, és információink szerint az év elején kihirdethetik az elsőfokú ítéletet az ügy negyedrendű vádlottja, a bűnszervezetben elkövetett életveszélyt okozó testi sértés bűntettének kísérletével és aljas indokból elkövetett súlyos testi sértés bűntettének kísérletével vádolt Simeon (Maja) Ravi Trux felett.
A törvényszék tájékoztatása szerint Sós József bíró 2026. január 14-re, 16-ra, 19-re és 22-re tűzött ki tárgyalásai napokat az ügyben.
Ezt is ajánljuk a témában
A bíróság tájékoztatása szerint csak januárban várható elsőfokú ítélet az eljárásban. Az antifa-per kamera és fényképfelvételek vetítésével folytatódott.
A vád szerint Maja Trux is részt vett a 2023. február 9-én végrehajtott első támadásban, amit a kitörés napjának évfordulójára érkező szélsőbaloldali aktivisták hajtottak végre. Az első akcióban három lengyel állampolgárt vertek meg teleszkópos botokkal a Fővám tér közelében. De Maja Trux ott volt a február 10-én végrehajtott következő támadásban is az V. kerületben, a Bank utcában, ahol egy magyar férfi és egy nő volt az áldozat.
Az ügyészség 14 év fegyházbüntetés kiszabását kérte a német vádlottra arra az esetre, ha beismeri a bűncselekmény elkövetését, ő azonban ártatlannak vallotta magát.
Maja Trux korábban éhségsztrájkba kezdett, ám miután ez nem hatotta meg a magyar hatóságokat, felhagyott az akcióval.
Ezt is ajánljuk a témában
Simeon (Maja) Ravi Truxot rendszeresen elkísérik tárgyalásaira német támogatói.
A német vádlott szülei is minden követ megmozgattak, hogy Maja Truxot kiadják Németországnak ám ez nem vezetett eredményre.
A Fővárosi Törvényszéken zajló per minden tárgyalásán – hol kevesebben, hol tömegesen – megjelentek a vádlott támogatói, akik a bíróság előtt is tüntettek.
A büntetőper során az áldozatok mellett számos tanút is meghallgattak és videó valami képfelvételeket vetítettek le.
A bizonyítási eljárás lezárása után a perbeszédek és a vádlott felszólalása következik, majd ezután a bíróság ítéletet hirdet.
Emlékezetes, ennek az eljárásnak volt az elsőrendű vádlottja az azóta az Európai Parlamentbe menekített olasz Ilaria Salis is, akinek mentelmi jogát – igaz csak egy szavazat híján – végül nem függesztette fel a parlament. Amíg pedig Salist védi a mentelmi jog, nem lehet folytatni az ügyében a magyar bíróságon megkezdett büntetőeljárást.
Kapcsolódó vélemény
Salist az olasz bíróság négyszer is elítélte az évek folyamán.
A magyar kormány közben mindenesetre nem maradt tétlen, amerikai mintára terrorszervezetté nyilvánította az Antifa-mozgalmat, ám ennek nincs jogi kihatása a jelenlegi eljárásra.
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter nemrég jelentette be, hogy a magyar kormány az Antifa mozgalom terrorszervezetté minősítését kezdeményezte az Európai Unióban.
Nyitókép: Maja Trux támogatói tüntetnek (Fotó: Samuel Winter / dpa Picture-Alliance via AFP)