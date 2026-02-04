Lángolhat Németország az elítélt antifa miatt – Ilaria Salis is fontosnak érezte, hogy megszólaljon (VIDEÓ)

Itt az ítélet: ennyit kapott a német, queer antifa, aki Budapesten vert agyba-főbe magyarokat
Maja Trux a bíróság előtt arról beszélt, hogy ő a valódi áldozat, mert egy olyan országban áll bíróság előtt, ahol kiközösítik a szexuális kisebbségeket.
Maja Trux szabadon engedéséért szerveznek tüntetést több német nagyvárosban.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, a magyar bíróság ma nyolc év fegyházbüntetéssel honorálta a „nonbináris” antifa 2023-as erőszakos budapesti őrjöngését. Az egyre inkább elharapódzó politikai erőszakért felelős szélsőbaloldali terrorszervezet azonban nem nyugodott bele az ítéletbe, amely még a németek jó része szerint is nevetségesen enyhe.
Ezt is ajánljuk a témában
Maja Trux a bíróság előtt arról beszélt, hogy ő a valódi áldozat, mert egy olyan országban áll bíróság előtt, ahol kiközösítik a szexuális kisebbségeket.
A Lotta Antifascista (Antifasiszta Harc) nevű szervezet a Free Maja (Szabadítsuk ki Maját!) jelszó alatt már el is kezdte az utcára szólítani a szélsőséges mozgalom híveit a közösségi média segítségével.
A felhívás eddig
„antifasisztáinak” szólt, arról egyelőre nincsenek hírek, hogy a megmozdulások mennyi embert vonzottak.
A Budapesten elítélt férfi egyik társa, az igazságszolgáltatás elől az Európai Parlamentbe ejtőernyőztetett szélsőbalos Ilaria Salis videóüzenetben állt ki Maja Trux mellett. Ebben többek között úgy fogalmazott:
A Gabrielére (Gabriele Marchesi – a szerk.) és Majára kirótt mai büntetés egyértelműen egy visszás per kimenetele.”
Magyarországot egy olyan országnak nevezte, „ahol az antifasizmust a terrorizmussal teszik egyenlővé, és ahol a kormányfő a saját kormányzati rendszerét nyíltan illiberális demokráciaként definiálja”. Szerinte ilyen körülmények között „nem képzelhető el tisztességes eljárás”.
A rezsim csak bosszút akar állni a politikai ellenfelein, és börtönbe akarja küldeni őket, ahol az emberi jogokat rendszerszerűen megsértik”
– fogalmazott a szélsőséges olasz EP-képviselő, aki szerint
Európának nem szabad elfogadnia ezt a gyalázatot”.
Ezt is ajánljuk a témában
Gabriele Marchesi ügyét egyesítik majd a többi antifa-eljárással.
Mondandóját a következőképpen zárta:
„A magukat civilizáltnak és demokratikusnak tartó országok nem fogadhatják el az igazságügyi együttműködést Magyarországgal. Maját Németországba kell vinni, és ott tisztességes eljárásnak alávetni. Gabrielét pedig, akárcsak a többi antifasisztát, nem szabad kiadni Magyarországnak.”
Ezt is ajánljuk a témában
Nyolc év börtönre ítélte a magyar bíróság Maja Truxot, de a kommentelők szerint ez közel sem elegendő büntetés.
***
Fotó: Attila KISBENEDEK / AFP