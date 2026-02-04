Ft
Hírek
Vélemények
Hetilap
Berlin Ilaria Salis maja Németország tüntetés Lipcse Weimar Antifa

Lángolhat Németország az elítélt antifa miatt – Ilaria Salis is fontosnak érezte, hogy megszólaljon (VIDEÓ)

2026. február 04. 22:38

Maja Trux szabadon engedéséért szerveznek tüntetést több német nagyvárosban.

2026. február 04. 22:38
null

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, a magyar bíróság ma nyolc év fegyházbüntetéssel honorálta a „nonbináris” antifa 2023-as erőszakos budapesti őrjöngését. Az egyre inkább elharapódzó politikai erőszakért felelős szélsőbaloldali terrorszervezet azonban nem nyugodott bele az ítéletbe, amely még a németek jó része szerint is nevetségesen enyhe.

A Lotta Antifascista (Antifasiszta Harc) nevű szervezet a Free Maja (Szabadítsuk ki Maját!) jelszó alatt már el is kezdte az utcára szólítani a szélsőséges mozgalom híveit a közösségi média segítségével.

A felhívás eddig

  • Berlin,
  • Weimar,
  • Jéna és
  • Lipcse

„antifasisztáinak” szólt, arról egyelőre nincsenek hírek, hogy a megmozdulások mennyi embert vonzottak.

Ilaria Salis nem bírta ki, hogy ne szólaljon meg

A Budapesten elítélt férfi egyik társa, az igazságszolgáltatás elől az Európai Parlamentbe ejtőernyőztetett szélsőbalos Ilaria Salis videóüzenetben állt ki Maja Trux mellett. Ebben többek között úgy fogalmazott:

A Gabrielére (Gabriele Marchesi – a szerk.) és Majára kirótt mai büntetés egyértelműen egy visszás per kimenetele.”

Magyarországot egy olyan országnak nevezte, „ahol az antifasizmust a terrorizmussal teszik egyenlővé, és ahol a kormányfő a saját kormányzati rendszerét nyíltan illiberális demokráciaként definiálja”. Szerinte ilyen körülmények között „nem képzelhető el tisztességes eljárás”.

A rezsim csak bosszút akar állni a politikai ellenfelein, és börtönbe akarja küldeni őket, ahol az emberi jogokat rendszerszerűen megsértik”

– fogalmazott a szélsőséges olasz EP-képviselő, aki szerint

Európának nem szabad elfogadnia ezt a gyalázatot”.

Mondandóját a következőképpen zárta:

„A magukat civilizáltnak és demokratikusnak tartó országok nem fogadhatják el az igazságügyi együttműködést Magyarországgal. Maját Németországba kell vinni, és ott tisztességes eljárásnak alávetni. Gabrielét pedig, akárcsak a többi antifasisztát, nem szabad kiadni Magyarországnak.”

***

Fotó: Attila KISBENEDEK / AFP

