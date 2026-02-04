Lángolhat Németország az elítélt antifa miatt – Ilaria Salis is fontosnak érezte, hogy megszólaljon (VIDEÓ)

A Gabrielére (Gabriele Marchesi – a szerk.) és Majára kirótt mai büntetés egyértelműen egy visszás per kimenetele.”

Magyarországot egy olyan országnak nevezte, „ahol az antifasizmust a terrorizmussal teszik egyenlővé, és ahol a kormányfő a saját kormányzati rendszerét nyíltan illiberális demokráciaként definiálja”. Szerinte ilyen körülmények között „nem képzelhető el tisztességes eljárás”.

A rezsim csak bosszút akar állni a politikai ellenfelein, és börtönbe akarja küldeni őket, ahol az emberi jogokat rendszerszerűen megsértik”

– fogalmazott a szélsőséges olasz EP-képviselő, aki szerint