„Túl enyhe ítélet!” – még a németek szerint is túl olcsón úszta meg az elítélt queer antifa

Itt az ítélet: ennyit kapott a német, queer antifa, aki Budapesten vert agyba-főbe magyarokat
Maja Trux a bíróság előtt arról beszélt, hogy ő a valódi áldozat, mert egy olyan országban áll bíróság előtt, ahol kiközösítik a szexuális kisebbségeket.
Nyolc év börtönre ítélte a magyar bíróság Maja Truxot, de a kommentelők szerint ez közel sem elegendő büntetés.
Heves reakciókat váltott ki a Focus Online olvasóinak körében a Maja Trux ügyében hozott budapesti ítélet: a magát „antifasisztának” valló aktivistát nyolc év szabadságvesztésre ítélte a magyar bíróság, holott az ügyészség szerint akár 24 év börtön is kiszabhattak volna. A hozzászólások több mint harmada kifejezetten az ítélet enyheségét bírálja, további jelentős részük pedig politikai, társadalmi és ideológiai következtetéseket von le az ügyből.
A leggyakoribb vélemény szerint a nyolcéves börtönbüntetés nem bír elrettentő erővel. Több kommentelő külföldi példákkal érvel, és jóval súlyosabb büntetést követel. Egy olvasó így fogalmazott:
Nyolc év, ez inkább egy Berlinnek tett gesztusnak hangzik, hogy legkésőbb 4 év után Németországba szállítsák, onnan pedig irány a szabadság.”
Egy másik hozzászólás ennél is sommásabban fogalmaz:
„Túl enyhe ítélet.”
Volt, aki azt írta:
Más országokban ezekért a bűncselekményekért nem ússza meg 25 év letöltendő alatt.”
A politikai értelmezések szintén hangsúlyosak. Többen nem elszigetelt bűncselekményként, hanem a tudatosan szervezett baloldali politikai erőszak megnyilvánulásaként tekintenek az ügyre, és az állam határozottabb fellépését sürgetik. Egy hozzászóló szerint:
Majd kiutasítják Németországba, ott hősként ünneplik, aztán rövid időn belül már szabadlábra is helyezik.”
Ugyanakkor egy másik olvasó már azt is méltányolta, hogy Magyarország egyáltalán mert elmarasztaló ítéletet hozni:
Ez még csak a kezdet. A magyar jogállam megmutatta, hogyan kell bánni a baloldali anarchistákkal.”
Egy másik kommentelő azt írta:
A bíróságoknak az elrettentés a dolguk. A magyar bírók ezt értik, Németországban nem.”
Számos hozzászólás foglalkozik Maja Trux nemi identitásával. Egy olvasó szerint:
Egyrészt német, másrészt két nem létezik, és nyolc év egyértelműen túl kevés.”
Más így ír:
Ez a Maja valójában Simeon...”
Míg egy további komment megjegyzi:
A »nem bináris személy« Magyarországon – a valóságnak megfelelően – férfi börtönben ült.”
A hozzászólások kisebb része eljárásjogi kérdéseket feszeget, elsősorban a büntetés tényleges letöltésével kapcsolatban. Egy kommentelő a következőképpen reménykedett:
Bízom benne, hogy ezt a büntetést ténylegesen le is kell ülnie.”
Egy másik így fogalmazott:
Hogy lehet kiutasítani, amikor még nem töltötte le a büntetését? Remélem, Németországban azonnal újabb vádemelés vár rá.”
Összességében a Focus Online olvasóinak reakciói azt mutatják: a nyolcéves ítéletet a német közvélemény jelentős része is aránytalanul enyhének tartja, különösen egy olyan, politikai indíttatásból elkövetett, súlyos erőszakkal járó ügy esetében, mint a budapesti antifa-támadás.
***
Fotó: Attila KISBENEDEK / AFP