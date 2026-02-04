Ft
politikai erőszak maja Magyarország bírósági ítélet Antifa

„Túl enyhe ítélet!” – még a németek szerint is túl olcsón úszta meg az elítélt queer antifa

2026. február 04. 18:26

Nyolc év börtönre ítélte a magyar bíróság Maja Truxot, de a kommentelők szerint ez közel sem elegendő büntetés.

2026. február 04. 18:26
null

Heves reakciókat váltott ki a Focus Online olvasóinak körében a Maja Trux ügyében hozott budapesti ítélet: a magát „antifasisztának” valló aktivistát nyolc év szabadságvesztésre ítélte a magyar bíróság, holott az ügyészség szerint akár 24 év börtön is kiszabhattak volna. A hozzászólások több mint harmada kifejezetten az ítélet enyheségét bírálja, további jelentős részük pedig politikai, társadalmi és ideológiai következtetéseket von le az ügyből.

A leggyakoribb vélemény szerint a nyolcéves börtönbüntetés nem bír elrettentő erővel. Több kommentelő külföldi példákkal érvel, és jóval súlyosabb büntetést követel. Egy olvasó így fogalmazott:

Nyolc év, ez inkább egy Berlinnek tett gesztusnak hangzik, hogy legkésőbb 4 év után Németországba szállítsák, onnan pedig irány a szabadság.”

Egy másik hozzászólás ennél is sommásabban fogalmaz:

„Túl enyhe ítélet.”

Volt, aki azt írta:

Más országokban ezekért a bűncselekményekért nem ússza meg 25 év letöltendő alatt.”

A politikai értelmezések szintén hangsúlyosak. Többen nem elszigetelt bűncselekményként, hanem a tudatosan szervezett baloldali politikai erőszak megnyilvánulásaként tekintenek az ügyre, és az állam határozottabb fellépését sürgetik. Egy hozzászóló szerint:

Majd kiutasítják Németországba, ott hősként ünneplik, aztán rövid időn belül már szabadlábra is helyezik.”

Ugyanakkor egy másik olvasó már azt is méltányolta, hogy Magyarország egyáltalán mert elmarasztaló ítéletet hozni:

Ez még csak a kezdet. A magyar jogállam megmutatta, hogyan kell bánni a baloldali anarchistákkal.”

Egy másik kommentelő azt írta:

A bíróságoknak az elrettentés a dolguk. A magyar bírók ezt értik, Németországban nem.”

Számos hozzászólás foglalkozik Maja Trux nemi identitásával. Egy olvasó szerint:

Egyrészt német, másrészt két nem létezik, és nyolc év egyértelműen túl kevés.”

Más így ír:

Ez a Maja valójában Simeon...”

Míg egy további komment megjegyzi:

A »nem bináris személy« Magyarországon – a valóságnak megfelelően – férfi börtönben ült.”

A hozzászólások kisebb része eljárásjogi kérdéseket feszeget, elsősorban a büntetés tényleges letöltésével kapcsolatban. Egy kommentelő a következőképpen reménykedett:

Bízom benne, hogy ezt a büntetést ténylegesen le is kell ülnie.”

Egy másik így fogalmazott:

Hogy lehet kiutasítani, amikor még nem töltötte le a büntetését? Remélem, Németországban azonnal újabb vádemelés vár rá.”

Összességében a Focus Online olvasóinak reakciói azt mutatják: a nyolcéves ítéletet a német közvélemény jelentős része is aránytalanul enyhének tartja, különösen egy olyan, politikai indíttatásból elkövetett, súlyos erőszakkal járó ügy esetében, mint a budapesti antifa-támadás.

***

Fotó:  Attila KISBENEDEK / AFP

dejavu
2026. február 04. 18:55
CirmoS 2026. február 04. 18:50 egy szavad se érteni, bugris.
Csigorin
2026. február 04. 18:53
FOLYT: Itt ez a delikvens kapott 8 evet. Emberhalal nem tortent, sorozatban gyuloletbol valo bantalmazas tortent. En azt mondom ez kb a jelenlegi skalan a helyen van, mert ha ez kapna 20 evet, akkor a fenti kategoriaknak vissza kell hozni a kerekbetorest, karobahuzast, meg munkataborokban halalra dolgoztatast. Ha kapott volna 3 evet abbol 2-t felfuggesztve, akkor en is azt mondanam hogy menjen a picsaba a biro, de azert ez igy normalis itelet.
Csigorin
2026. február 04. 18:53
jo, a kommentelok altalaban kotel altali halalt kovetelnek, de azert disztingvaljunk. Ma mar nincs kerekbetores meg karobahuzas, a legnagyobb buntetes ami adhato az a tenyleges eletfogytiglan. Ez egy kozepkoru embernel ugy kb 30 evet jelent. Ez a skala legfelso foka, tehat ez az amit adni lehet egy gyerekeket sorozatban megeroszakolo, csonkito, kulonos kegyetlenseggel halalra kinzo beteg pedofil allatnak. Ehhez kepest vannak lejjebb a sorozatgyilkosok, szadista gyilkosok, gyerekkinzok, eroszaktevok, pedofilok stb. Akkor ok mozognak 25-30 korul Vannak aztan a sorozat nelkuli sima rablogyilkosok, egyeb emberolok, itt lehet az ittasan gazolo sofortol a szazforintert 70 eves oregasszonyt 17 kesszurassal megolo gyilkosig kb 15-20. Aztan minden ami nem gyilkossag de durvan sulyos buntett: sorozatos pedofil eroszaktevoktol "sima" eroszaktevokig, gyerekkinzok, stb. Minden ami nem gyilkossag, az mar 15 ev alatt lesz, ez a kategoria is megy 10-15 koze.
CirmoS
2026. február 04. 18:50
Ha ez a deviáns, korcs, gyilkos retek Mo- on kiszabott 8 év letöltendőt kapna JOGERŐSEN, azért lennék elégedett mert elmondhatnánk, hogy egy mocskos rohadvány soroscsicska "" bírónak "" nem adatott meg, hogy felmentse!!!! Márpedig itthon kb. 90% a soroscseléd korrupt retek, akiket bírónak csúfolnak, ezért feszült figyelemmel kell várni a másodfokot...igaz libsik?!
