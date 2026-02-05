Ft
politikai erőszak Ilaria Salis maja mentelmi jog Ausztria Európai Parlament Osztrák Szabadságpárt Antifa Harald Vilimsky FPÖ

„Aki kalapáccsal támad emberekre, annak börtönben a helye” – Ausztriában is a magyarországi antifa-ügy a téma

2026. február 05. 20:27

Az FPÖ EP-frakcióvezetője szerint a Maja Trux-ítélet bizonyítja: az erőszak nem politikai aktivizmus, Brüsszel mégis kettős mércét alkalmaz.

2026. február 05. 20:27
null

Ahogy arról korábban a Mandiner is beszámolt, a bíróság február 4-én nyolc év fegyházbüntetésre ítélte a Hammerbande néven elhíresült antifa terrorcsoport egyik „nonbináris” tagját, Maja Truxot. Harald Vilimsky, az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) európai parlamenti delegációjának vezetője ennek kapcsán figyelmeztetett: miközben a magyar igazságszolgáltatás következetesen fellép a brutális politikai erőszakkal szemben, Brüsszelben „veszélyes kettős mérce” érvényesül.

Vilimsky emlékeztetett: az ítélet szerint az elítélt antifa aktivista

  • kalapáccsal,
  • egyéb ütőeszközökkel és
  • paprika spray-vel

követett el támadásokat, amelyek során összesen kilenc ember sérült meg, közülük négyen súlyosan, illetve életveszélyesen. A bíróság bűnszervezetben elkövetett, életveszélyt okozó testi sértés kísérletét állapította meg, és kizárta a feltételes szabadlábra helyezés lehetőségét. A nyolcévnyi fegyházat azonban még a német közvélemény jelentős része is túl enyhének értékelte.

A politikus szerint ezzel szemben

az Európai Parlament „súlyos ellentmondásba keveredik”, amikor fenntartja a brutális támadássorozatban szintén résztvevő olasz szélsőbaloldali aktivista, Ilaria Salis mentelmi jogát.

Vilimsky úgy fogalmazott: elfogadhatatlan, hogy az EP – állítása szerint egyes néppárti szavazatokkal együtt – politikai megfontolásokból védelmet nyújtson erőszakos cselekmények gyanúsítottjainak.

A mentelmi jog nem válhat a szélsőségek politikai pajzsává”

– hangsúlyozta.

Az FPÖ frakcióvezetője szerint a közbeszédben egyre gyakrabban próbálják ideológiai alapon relativizálni az ilyen ügyeket.

„Aki emberekre támad és súlyos sérüléseket okoz, az nem aktivista, hanem bűnöző”

– mondta, hozzátéve: az áldozatok igazságszolgáltatást érdemelnek, nem magyarázkodást.

Vilimsky végül arra szólította fel az Európai Parlamentet, hogy egyértelműen döntse el:

  • következetesen elítéli-e az erőszakot, vagy
  • továbbra is megengedi, hogy politikai szimpátiák felülírják a jogállamiság elvét?

Szerinte az utóbbi az uniós intézmények hitelességét veszélyezteti.

***

Fotó: Attila KISBENEDEK / AFP

 

