„Aki kalapáccsal támad emberekre, annak börtönben a helye” – Ausztriában is a magyarországi antifa-ügy a téma

Itt az ítélet: ennyit kapott a német, queer antifa, aki Budapesten vert agyba-főbe magyarokat
Maja Trux a bíróság előtt arról beszélt, hogy ő a valódi áldozat, mert egy olyan országban áll bíróság előtt, ahol kiközösítik a szexuális kisebbségeket.
Az FPÖ EP-frakcióvezetője szerint a Maja Trux-ítélet bizonyítja: az erőszak nem politikai aktivizmus, Brüsszel mégis kettős mércét alkalmaz.
Ahogy arról korábban a Mandiner is beszámolt, a bíróság február 4-én nyolc év fegyházbüntetésre ítélte a Hammerbande néven elhíresült antifa terrorcsoport egyik „nonbináris” tagját, Maja Truxot. Harald Vilimsky, az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) európai parlamenti delegációjának vezetője ennek kapcsán figyelmeztetett: miközben a magyar igazságszolgáltatás következetesen fellép a brutális politikai erőszakkal szemben, Brüsszelben „veszélyes kettős mérce” érvényesül.
Vilimsky emlékeztetett: az ítélet szerint az elítélt antifa aktivista
követett el támadásokat, amelyek során összesen kilenc ember sérült meg, közülük négyen súlyosan, illetve életveszélyesen. A bíróság bűnszervezetben elkövetett, életveszélyt okozó testi sértés kísérletét állapította meg, és kizárta a feltételes szabadlábra helyezés lehetőségét. A nyolcévnyi fegyházat azonban még a német közvélemény jelentős része is túl enyhének értékelte.
Nyolc év börtönre ítélte a magyar bíróság Maja Truxot, de a kommentelők szerint ez közel sem elegendő büntetés.
A politikus szerint ezzel szemben
az Európai Parlament „súlyos ellentmondásba keveredik”, amikor fenntartja a brutális támadássorozatban szintén résztvevő olasz szélsőbaloldali aktivista, Ilaria Salis mentelmi jogát.
Vilimsky úgy fogalmazott: elfogadhatatlan, hogy az EP – állítása szerint egyes néppárti szavazatokkal együtt – politikai megfontolásokból védelmet nyújtson erőszakos cselekmények gyanúsítottjainak.
A mentelmi jog nem válhat a szélsőségek politikai pajzsává”
– hangsúlyozta.
Az FPÖ frakcióvezetője szerint a közbeszédben egyre gyakrabban próbálják ideológiai alapon relativizálni az ilyen ügyeket.
Maja Trux szabadon engedéséért szerveznek tüntetést több német nagyvárosban.
„Aki emberekre támad és súlyos sérüléseket okoz, az nem aktivista, hanem bűnöző”
– mondta, hozzátéve: az áldozatok igazságszolgáltatást érdemelnek, nem magyarázkodást.
Vilimsky végül arra szólította fel az Európai Parlamentet, hogy egyértelműen döntse el:
Szerinte az utóbbi az uniós intézmények hitelességét veszélyezteti.
Politikai szövetségek döntöttek az igazság helyett? A JURI-bizottság megvédte Magyar Pétert, Dobrev Klárát és Ilaria Salist a magyar hatóságok kérelme ellen.
***
Fotó: Attila KISBENEDEK / AFP