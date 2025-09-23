Ft
Ilaria Salis Magyar Péter EP Európai Parlament Dobrev Klára

Semmi meglepetés: Brüsszel megvédte Magyart, Dobrevet és Salist, mindhárman megtartják mentelmi jogukat

2025. szeptember 23. 12:09

Politikai szövetségek döntöttek az igazság helyett? A JURI-bizottság megvédte Magyar Pétert, Dobrev Klárát és Ilaria Salist a magyar hatóságok kérelme ellen.

2025. szeptember 23. 12:09
null

Az Európai Parlament jogi bizottsága (JURI) ma délelőtt szavazott öt képviselő mentelmi jogának felfüggesztéséről, köztük két magyar igazságszolgáltatási kérelemről.

Az érintettek között volt Magyar Péter, Dobrev Klára szocialista EP-képviselő, valamint az olasz baloldali politikus, Ilaria Salis.

A titkos szavazáson a 25 bizottsági tag arról döntött, hogy javasolják-e a plenáris ülésnek a mentelmi jog felfüggesztését. 

Az Euronews értesülései szerint 

a bizottság többsége úgy határozott, hogy sem Magyar Péter, sem Dobrev Klára, sem Ilaria Salis esetében nem indokolt a mentelmi jog megvonása. 

A végső döntést ugyanakkor az Európai Parlament teljes ülése hozza meg.

  • Magyar Péter ellen három külön eljárás miatt kértek mentelmi jogának felfüggesztését: egy budapesti szórakozóhelyen történt incidens, valamint két rágalmazási ügy miatt. 
  • Dobrev Klárát egy pedofilbotránnyal kapcsolatos kijelentése miatt vádolták meg rágalmazással. 
  • Ilaria Salist pedig 2023-ban tartóztatták le Budapesten, miután a hatóságok szerint megtámadott két szélsőjobboldali aktivistát.

A döntés csalódást keltett, hiszen a bizottság elutasítása azt jelenti, hogy a magyar és olasz igazságszolgáltatási szervek továbbra sem indíthatnak eljárást a képviselők ellen. 

Bár a parlamenti mentelmi jog intézményének célja a politikai befolyás elleni védelem, egyes ügyekben indokoltnak tűnt volna a bírósági vizsgálat lehetőségének megnyitása.

A politikai játszmák és a frakciók közötti szövetségek nagyban befolyásolják a döntést: 

Magyar Péter az Európai Néppárt frakciójának tagja, amely a legnagyobb erő az EP-ben, míg Dobrev Klára és Salis más baloldali csoportok támogatására számíthatott.

A végső döntés tehát a plenáris ülésen születik meg, ahol elméletileg még változhat az állásfoglalás. Mindez azonban rávilágít arra, mennyire politikai alapúvá vált az Európai Parlamentben a mentelmi jog kérdése, miközben az érintett ügyek valódi tisztázása tovább várat magára.

Brüsszel most újra bebizonyította: 

Magyar Pétert megvédték, holott több – köztük lopás és rágalmazás – vád is sorakozik ellene, amelyek alapján indokolt lett volna a mentelmi jogának felfüggesztése. 

Az Ötkert nevű budapesti szórakozóhelyen történt incidens kapcsán például a telefon elvétele és Dunába dobása, valamint a felvételt készítő férfi elleni agresszív fellépés áll a vádak között. 

Magyar Péter önmagában korábban még azt hangoztatta, hogy eltörölné a mentelmi jog intézményét, 

de ma már szinte kizárólag e mentelmi jogára épít, hogy elkerülje a felelősségre vonást.

Magyar Péter minden mai akciója – sajtótájékoztatói, hangzatos kijelentései és politikai manőverei – valójában csak azt a célt szolgálják, hogy elterelje a figyelmet erről a kellemetlen jogi ügyről. 

A botrányos képek, amelyek bejárták a sajtót a szórakozóhelyi incidens után, világosan mutatták, hogy nem egyszerű félreértésről van szó, hanem egy komoly ügyben kellett volna vizsgálatot indítani.

 Ehhez képest Európai Parlament jogi bizottsága (JURI) most is védőernyőt tart fölé, megakadályozva, hogy a magyar igazságszolgáltatás elvégezhesse a feladatát.

Nyitókép: FREDERICK FLORIN / AFP

zakar zoltán béla
2025. szeptember 23. 12:47
Pöcegödör
Válasz erre
0
0
abcd2k
2025. szeptember 23. 12:44
A jog egy szubjektív absztrakció, mondotta ezt egy jogász tanárom, valamikor nagyon régen. Azóta is kínosan röhögök, mikor laikusok egyértelmű jogokat követelnek, amik többnyire egyszerű mondatokból állnak és az ő vélt, valós igazukat preferálja. De a hivatásos jogászok egyszerűen közveszélyesek, ők képesek a láthatatlan alkotmányról delirálni, amit csak ők láthatnak, mint a makkoscipős Sólyomunk, meg a joguralom, jogállamiság abszurd, értelmezhetetlen fogalmait magyarázni és lenyomni bárki torkán az erősebb kutya párosodik elv alapján.
Válasz erre
0
0
mr-nem-semmi
2025. szeptember 23. 12:43
"Mama, kérlek bújtass a szoknyád mögé, mert megint loptam, és rajtakaptak! Brü-hü-hü." Na, ilyesmire büszke a kiskakas! Az EU libbant bizottságairól, balos képviselőiről most inkább nem írnék semmit, mert csak nagyon, nagyon csúnya dolgokat tudnék mondani.
Válasz erre
1
0
5m007h 0p3ra70r
•••
2025. szeptember 23. 12:43 Szerkesztve
»5m007h 0p3ra70r 2025. szeptember 23. 12:33 »auditorium 2025. szeptember 23. 12:30 Már az előbb megirtam, h. titkos szavazás volt« Legfeljebb anonim. Ha titkos lett volna, nem is tudnánk róla. auditorium5m007h 0p3ra70r 2025. szeptember 23. 12:36 Anonim, tehát névtelen, titkos is névtelen. A nyilvános szavazásnál pedig névsorolvasással kell a plénum előtt a szavazatot HANGOSAN bemondani.« Aha. Mindjárt teszek is egy titkos feljelentést a rendőrségen. Szóval, attól hogy a póknak is meg a ráknak is van 4 pár lábuk, még sem a rák nem pók sem a pók nem rák.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!