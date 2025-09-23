Semmi meglepetés: Brüsszel megvédte Magyart, Dobrevet és Salist, mindhárman megtartják mentelmi jogukat

Retteg „Magyarország bosszújától” a magyarverő antifa EP-képviselő: börtönkoordinátát kapott válaszul
Ilaria Salis minden követ megmozgat, hogy ne kelljen felelnie a tetteiért.
Politikai szövetségek döntöttek az igazság helyett? A JURI-bizottság megvédte Magyar Pétert, Dobrev Klárát és Ilaria Salist a magyar hatóságok kérelme ellen.
Az Európai Parlament jogi bizottsága (JURI) ma délelőtt szavazott öt képviselő mentelmi jogának felfüggesztéséről, köztük két magyar igazságszolgáltatási kérelemről.
Az érintettek között volt Magyar Péter, Dobrev Klára szocialista EP-képviselő, valamint az olasz baloldali politikus, Ilaria Salis.
A titkos szavazáson a 25 bizottsági tag arról döntött, hogy javasolják-e a plenáris ülésnek a mentelmi jog felfüggesztését.
Az Euronews értesülései szerint
a bizottság többsége úgy határozott, hogy sem Magyar Péter, sem Dobrev Klára, sem Ilaria Salis esetében nem indokolt a mentelmi jog megvonása.
A végső döntést ugyanakkor az Európai Parlament teljes ülése hozza meg.
A döntés csalódást keltett, hiszen a bizottság elutasítása azt jelenti, hogy a magyar és olasz igazságszolgáltatási szervek továbbra sem indíthatnak eljárást a képviselők ellen.
Bár a parlamenti mentelmi jog intézményének célja a politikai befolyás elleni védelem, egyes ügyekben indokoltnak tűnt volna a bírósági vizsgálat lehetőségének megnyitása.
A politikai játszmák és a frakciók közötti szövetségek nagyban befolyásolják a döntést:
Magyar Péter az Európai Néppárt frakciójának tagja, amely a legnagyobb erő az EP-ben, míg Dobrev Klára és Salis más baloldali csoportok támogatására számíthatott.
A végső döntés tehát a plenáris ülésen születik meg, ahol elméletileg még változhat az állásfoglalás. Mindez azonban rávilágít arra, mennyire politikai alapúvá vált az Európai Parlamentben a mentelmi jog kérdése, miközben az érintett ügyek valódi tisztázása tovább várat magára.
Magyar Péter éppen valami nagy bejelentésre készül a mai napon. A furcsa egybeesés nem csak Önnek szúrt szemet.
Brüsszel most újra bebizonyította:
Magyar Pétert megvédték, holott több – köztük lopás és rágalmazás – vád is sorakozik ellene, amelyek alapján indokolt lett volna a mentelmi jogának felfüggesztése.
Az Ötkert nevű budapesti szórakozóhelyen történt incidens kapcsán például a telefon elvétele és Dunába dobása, valamint a felvételt készítő férfi elleni agresszív fellépés áll a vádak között.
Magyar Péter önmagában korábban még azt hangoztatta, hogy eltörölné a mentelmi jog intézményét,
de ma már szinte kizárólag e mentelmi jogára épít, hogy elkerülje a felelősségre vonást.
Minden kiderült, most már nem változtathatnak a tényeken.
Magyar Péter minden mai akciója – sajtótájékoztatói, hangzatos kijelentései és politikai manőverei – valójában csak azt a célt szolgálják, hogy elterelje a figyelmet erről a kellemetlen jogi ügyről.
A botrányos képek, amelyek bejárták a sajtót a szórakozóhelyi incidens után, világosan mutatták, hogy nem egyszerű félreértésről van szó, hanem egy komoly ügyben kellett volna vizsgálatot indítani.
Ehhez képest Európai Parlament jogi bizottsága (JURI) most is védőernyőt tart fölé, megakadályozva, hogy a magyar igazságszolgáltatás elvégezhesse a feladatát.
Gyilkos indulat él az ellenzékben a másként gondolkodókkal szemben, amit Pottyondy Edina és noÁr szított tovább a Hősök terén.
Nyitókép: FREDERICK FLORIN / AFP