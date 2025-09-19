Retteg „Magyarország bosszújától” a magyarverő antifa EP-képviselő: börtönkoordinátát kapott válaszul

Tíz hónapja húzzák Magyar Péter mentelmi jogi ügyét – a Néppárt elintézte volna, hogy sose vonják felelősségre
Deutsch Tamás megemlékezett a kerek évfordulóról, amihez a „Lex Magyar Péter”-terv is kapcsolódott.
Ilaria Salis minden követ megmozgat, hogy ne kelljen felelnie a tetteiért.
Az Európai Parlament Jogi Bizottsága (JURI) kedden szavaz Ilaria Salis mentelmi jogának felfüggesztéséről. Amennyiben a bizottság elfogadja a felfüggesztésről szóló javaslatot, majd azt az európai parlamenti képviselők az október elején esedékes plenáris ülésen is megszavazzák,
Magyarország ismételten kezdeményezheti Salis letartóztatását, és európai elfogatóparancsot adhat ki ellene.
Pár nappal a szavazás előtt a szélsőbaloldali EP-képviselő próbálja Magyarország ellen hangolni az uniós közvéleményt, hogy mentelmi joga mögé bújva megúszhassa a börtönbüntetést. Azt állítja, hogy Budapest „politikai bosszút” forral ellene. A Politicónak csütörtökön azt nyilatkozta:
„Ez a szavazás nem csak rólam szól, hanem az alapjogok védelméről.”
Az EP-képviselő saját közösségi oldalán is agitálja a követőit, szeptember 18-i olasz nyelvű bejegyzésében azt írta: „A játék elkezdődött. Remélem, hogy a Parlament nem hajlik meg az autoriterizmus és az Orbán-féle agresszív új nacionalizmus előtt, hanem a demokrácia és a jogállamiság oldalán áll majd.”
A felhívásra reagálva Kovács Zoltán, Magyarország nemzetközi kommunikációjáért felelős államtitkára saját X-oldalán is megosztotta a bejegyzést, és csupán két koordinátát fűzött hozzá: 47.8690° N 18.8699° E. Ezek a Márianosztrai Fegyház és Börtön koordinátái.
Mint ismert, Ilaria Salist 2023 februárjában tartóztatták le Magyarországon, amiért egy antifa csoport tagjaként több járókelőre is rátámadt Budapesten.
Salist a Vörös-Zöld Szövetség nevű olasz politikai formáció indította jelöltként a 2024-es európai parlamenti választáson, miközben ő Magyarországon töltötte börtönbüntetését. Végül annak köszönhetően szabadulhatott, hogy EP-képviselővé választották, és a mandátummal együtt mentelmi jogot is kapott.
Szeptember 23-án, kedden Ilaria Salis ügye mellett Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztéséről is szavazhat a JURI bizottság.
