Retteg „Magyarország bosszújától” a magyarverő antifa EP-képviselő: börtönkoordinátát kapott válaszul

Az Európai Parlament Jogi Bizottsága (JURI) kedden szavaz Ilaria Salis mentelmi jogának felfüggesztéséről. Amennyiben a bizottság elfogadja a felfüggesztésről szóló javaslatot, majd azt az európai parlamenti képviselők az október elején esedékes plenáris ülésen is megszavazzák,

Magyarország ismételten kezdeményezheti Salis letartóztatását, és európai elfogatóparancsot adhat ki ellene.

Pár nappal a szavazás előtt a szélsőbaloldali EP-képviselő próbálja Magyarország ellen hangolni az uniós közvéleményt, hogy mentelmi joga mögé bújva megúszhassa a börtönbüntetést. Azt állítja, hogy Budapest „politikai bosszút” forral ellene. A Politicónak csütörtökön azt nyilatkozta:

„Ez a szavazás nem csak rólam szól, hanem az alapjogok védelméről.”

Az EP-képviselő saját közösségi oldalán is agitálja a követőit, szeptember 18-i olasz nyelvű bejegyzésében azt írta: „A játék elkezdődött. Remélem, hogy a Parlament nem hajlik meg az autoriterizmus és az Orbán-féle agresszív új nacionalizmus előtt, hanem a demokrácia és a jogállamiság oldalán áll majd.”