A magyar ellenzék tanulhatna a német politikustól: így kell kiállni Magyarország mellett (Videó)

„Miért mutogatnak mindig Magyarországra? Miért nem mutatnak egyszer például Németországra, ahol egy AfD-s polgármestert leváltanak, nem a hibái miatt, hanem csak azért, mert az AfD tagja?” – tette fel a kérdést európai parlamenti felszólalásában Mary Khan, a német AfD EP-képviselője.

Hozzátette, Németországban a már leváltott Bundestaggal az utolsó pillanatban módosították az alkotmányt, ám Németország esetében fel sem merül a jogállamiság megkérdőjelezése, mert ott a „megfelelő kormány” van hatalmon. Hangsúlyozta, miközben Budapest utcáin ma sokkal biztonságosabb sétálgatni, mint például Bécsben, az EU úgy viselkedik Magyarországgal szemben, mintha egy szupranacionális állam lenne, noha nem az.