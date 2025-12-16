A magyar ellenzék tanulhatna a német politikustól: így kell kiállni Magyarország mellett (Videó)

Futótűzként terjed Zelenszkij bánata: közel a megegyezés Trump és Putyin között, Európának nem osztottak lapot
Az AfD politikusa felhívta a képviselők figyelmét, hogy a jogállamisági jelentés nem más, mint véleménybíráskodás Magyarországgal szemben, amiért Brüsszelnek nem tetsző kormány áll az ország élén.
„Miért mutogatnak mindig Magyarországra? Miért nem mutatnak egyszer például Németországra, ahol egy AfD-s polgármestert leváltanak, nem a hibái miatt, hanem csak azért, mert az AfD tagja?” – tette fel a kérdést európai parlamenti felszólalásában Mary Khan, a német AfD EP-képviselője.
Hozzátette, Németországban a már leváltott Bundestaggal az utolsó pillanatban módosították az alkotmányt, ám Németország esetében fel sem merül a jogállamiság megkérdőjelezése, mert ott a „megfelelő kormány” van hatalmon. Hangsúlyozta, miközben Budapest utcáin ma sokkal biztonságosabb sétálgatni, mint például Bécsben, az EU úgy viselkedik Magyarországgal szemben, mintha egy szupranacionális állam lenne, noha nem az.
„Nyolc éve folyik jogállamisági eljárás Magyarországgal szemben, csak azért, mert ott olyan kormány van hatalmon, amely nem tetszik nekik”
– fogalmazott meg éles kritikát Brüsszellel szemben.
Hangsúlyozta: a számok magukért beszélnek, Magyarország teljesíti a feladatát, Brüsszel azonban továbbra is visszatartja a pénzeket, hogy nyomást gyakoroljon.
A jogállamiság jelentést véleménybíráskodásnak nevezte, és elmondta, az AfD támogatja a demokratikusan megválasztott magyar miniszterelnököt, Orbán Viktort.
Nyitókép: Mary Khan Facebook-oldala