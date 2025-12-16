Ft
Németország Magyarország jogállamisági jelentés AfD Európai Parlament

A magyar ellenzék tanulhatna a német politikustól: így kell kiállni Magyarország mellett (Videó)

2025. december 16. 19:05

Az AfD politikusa felhívta a képviselők figyelmét, hogy a jogállamisági jelentés nem más, mint véleménybíráskodás Magyarországgal szemben, amiért Brüsszelnek nem tetsző kormány áll az ország élén.

2025. december 16. 19:05
null

„Miért mutogatnak mindig Magyarországra? Miért nem mutatnak egyszer például Németországra, ahol egy AfD-s polgármestert leváltanak, nem a hibái miatt, hanem csak azért, mert az AfD tagja?” – tette fel a kérdést európai parlamenti felszólalásában Mary Khan, a német AfD EP-képviselője.

Hozzátette, Németországban a már leváltott Bundestaggal az utolsó pillanatban módosították az alkotmányt, ám Németország esetében fel sem merül a jogállamiság megkérdőjelezése, mert ott a „megfelelő kormány” van hatalmon. Hangsúlyozta, miközben Budapest utcáin ma sokkal biztonságosabb sétálgatni, mint például Bécsben, az EU úgy viselkedik Magyarországgal szemben, mintha egy szupranacionális állam lenne, noha nem az.

„Nyolc éve folyik jogállamisági eljárás Magyarországgal szemben, csak azért, mert ott olyan kormány van hatalmon, amely nem tetszik nekik”

– fogalmazott meg éles kritikát Brüsszellel szemben.

Hangsúlyozta: a számok magukért beszélnek, Magyarország teljesíti a feladatát, Brüsszel azonban továbbra is visszatartja a pénzeket, hogy nyomást gyakoroljon.

A jogállamiság jelentést véleménybíráskodásnak nevezte, és elmondta, az AfD támogatja a demokratikusan megválasztott magyar miniszterelnököt, Orbán Viktort.

Nyitókép: Mary Khan Facebook-oldala

 

elcapo-2
2025. december 16. 21:09
Egy "tökös" nő a sok puhapöcs náci között!
24fokos32
2025. december 16. 20:11
Németországban is vannak hitüket, hazájukat és Európát szerető politikusok. Az AfD-ben. És van demokratikus pártja is Németországnak: az AfD. És közöttük értelmes politikusok is vannak, mint ez a hölgy. Minden szava üt és telitalálat, a lelküket eladott liberálisok megrohadt velejéig hatol. Különösen a nekik nem tetsző kormányok koholt vádakkal való üldözésével való szembesítés, meg ez a "nőként nyugodtabban sétálhatok Budapesten, mint Berlinben." Danke schön Frau Kahn! Die AfD is ein Geschänk von Gott für Deutschland! Jetzt ist die AfD Deutschlands Hoffnung!
tapir32
2025. december 16. 20:07 Szerkesztve
Hajrá AfD! Hajrá Khan!
pipa89
2025. december 16. 19:50 Szerkesztve
Mary Khan, köszönöm a felszólalását!👍👍👍
