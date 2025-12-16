Ft
12. 16.
kedd
Az EP-képviselők szavaztak: Európa utolsó euróit is Ukrajnának adnák

2025. december 16. 19:46

Kijev olyan forrásokhoz férhet hozzá, amelyek kifejezetten a tagállamok támogatására jöttek létre.

2025. december 16. 19:46
Az Európai Parlament képviselői kedden támogatták annak az uniós jogszabálynak az elfogadását, amely megkönnyítené az uniós források védelmi célokra fordítását a tagállamok számára,sőt, Ukrajna is részesülne az Európai Védelmi alapból – derült ki az Európai Parlament keddi tájékoztatójából.

A Parlament strasbourgi plenáris ülésén a képviselők 519 szavazattal 119 ellenében, 25 tartózkodással elfogadtak egy jogszabályt, amely lehetővé teszi, hogy a meglévő uniós programokra (köztük a Stratégiai Technológiák Európai Platformjára, a Horizont Európára, az Európai Védelmi Alapra, a Digitális Európa programra és az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközre (CEF)) vonatkozó szabályok módosításával több uniós finanszírozást fordítsanak a védelmi beruházásokra.

A képviselők emellett azt is megszavazták, hogy

 az új jogszabály tegye lehetővé Ukrajna szélesebb körű védelmi támogatását, és biztosítsa Kijev részvételét az Európai Védelmi Alapban. Bár ez az alap kifejezetten az uniós tagországok támogatására jött létre, a döntés értelmében ezentúl Ukrajna is hozzáférhet.

Mindez azt jelenti, hogy például a Horizont Európa program a jövőben olyan kutatásokat is támogatni fog, amelyek polgári célú felhasználás mellett katonai alkalmazásra is alkalmasak.  A szabályozás emellett lehetőséget teremt arra, hogy az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) keretében uniós forrásból támogathatóvá váljon a kettős – polgári és katonai – rendeltetésű közlekedési infrastruktúra fejlesztése, ideértve a katonai mobilitási folyosókat is, miközben az Európai Bizottság előírhatja a felhasznált eszközök, áruk vagy szolgáltatások származási országára vonatkozó feltételeket.

Gál Kinga, a Fidesz EP-képviselője és a Patrióták Európáért frakció első alelnöke Strasbourgban kedden a plenáris ülések között nyilatkozva arról beszélt, hogy az Európai Bizottság kezdeményezései „kiüresítik a jogállamiság fogalmát, megszegik a szabályokat és szembemennek az alapszerződéssel”.

Nyitókép: FREDERICK FLORIN / AFP

 

nemenvagyoken
2025. december 16. 21:01
Kiskarácsony, nagykarácsony, Pénzre vágyik a bagázsom. Hol a lóvéd? Ide véle, Elvesszük mi melegébe'. Túl sokat ne gondolkozzál, Mert hiába tiltakoznál, Elvesszük mi a suskádat, S odaadjuk Ukrajnának.
Válasz erre
0
0
nemenvagyoken
2025. december 16. 20:58
Mi közünk van nekünk egy nem EU-tagállam országhoz? Ép ésszel felfoghatatlan, amit ezek a bűnözők szabadon művelnek már egy ideje. Addig fogják feszegetni a határokat, amíg az emberek megunják, és a hajuknál fogva húzgálják majd ki őket az utcára.
Válasz erre
0
0
lemez
2025. december 16. 20:53
Az uki náciknak védelmi alap?Ez már búntetendö pénzlopás.Minden europai jogot sért.Valami nagyon bűzlik az eus pénzek ellopása körül.Mindörökké ukrajna vagy mi?Nagyon nagy tétben játszik ursula.
Válasz erre
1
0
google-2
2025. december 16. 20:51
Pénz, paripa, fegyver - csakhogy a háború folytatódjon. Egyszer csak rájuk jár majd a rúd.
Válasz erre
3
0
