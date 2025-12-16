Az EP-képviselők szavaztak: Európa utolsó euróit is Ukrajnának adnák

Az Európai Parlament képviselői kedden támogatták annak az uniós jogszabálynak az elfogadását, amely megkönnyítené az uniós források védelmi célokra fordítását a tagállamok számára,sőt, Ukrajna is részesülne az Európai Védelmi alapból – derült ki az Európai Parlament keddi tájékoztatójából.

A Parlament strasbourgi plenáris ülésén a képviselők 519 szavazattal 119 ellenében, 25 tartózkodással elfogadtak egy jogszabályt, amely lehetővé teszi, hogy a meglévő uniós programokra (köztük a Stratégiai Technológiák Európai Platformjára, a Horizont Európára, az Európai Védelmi Alapra, a Digitális Európa programra és az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközre (CEF)) vonatkozó szabályok módosításával több uniós finanszírozást fordítsanak a védelmi beruházásokra.