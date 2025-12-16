Az EP-képviselők szavaztak: Európa utolsó euróit is Ukrajnának adnák

Futótűzként terjed Zelenszkij bánata: közel a megegyezés Trump és Putyin között, Európának nem osztottak lapot
Egyre közeledik a megállapodás az amerikai és az orosz elnök részéről a háború lezárására. Ugyanakkor az EU-nak nem osztottak lapot.
Kijev olyan forrásokhoz férhet hozzá, amelyek kifejezetten a tagállamok támogatására jöttek létre.
Az Európai Parlament képviselői kedden támogatták annak az uniós jogszabálynak az elfogadását, amely megkönnyítené az uniós források védelmi célokra fordítását a tagállamok számára,sőt, Ukrajna is részesülne az Európai Védelmi alapból – derült ki az Európai Parlament keddi tájékoztatójából.
A Parlament strasbourgi plenáris ülésén a képviselők 519 szavazattal 119 ellenében, 25 tartózkodással elfogadtak egy jogszabályt, amely lehetővé teszi, hogy a meglévő uniós programokra (köztük a Stratégiai Technológiák Európai Platformjára, a Horizont Európára, az Európai Védelmi Alapra, a Digitális Európa programra és az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközre (CEF)) vonatkozó szabályok módosításával több uniós finanszírozást fordítsanak a védelmi beruházásokra.
A képviselők emellett azt is megszavazták, hogy
az új jogszabály tegye lehetővé Ukrajna szélesebb körű védelmi támogatását, és biztosítsa Kijev részvételét az Európai Védelmi Alapban. Bár ez az alap kifejezetten az uniós tagországok támogatására jött létre, a döntés értelmében ezentúl Ukrajna is hozzáférhet.
Mindez azt jelenti, hogy például a Horizont Európa program a jövőben olyan kutatásokat is támogatni fog, amelyek polgári célú felhasználás mellett katonai alkalmazásra is alkalmasak. A szabályozás emellett lehetőséget teremt arra, hogy az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) keretében uniós forrásból támogathatóvá váljon a kettős – polgári és katonai – rendeltetésű közlekedési infrastruktúra fejlesztése, ideértve a katonai mobilitási folyosókat is, miközben az Európai Bizottság előírhatja a felhasznált eszközök, áruk vagy szolgáltatások származási országára vonatkozó feltételeket.
Gál Kinga, a Fidesz EP-képviselője és a Patrióták Európáért frakció első alelnöke Strasbourgban kedden a plenáris ülések között nyilatkozva arról beszélt, hogy az Európai Bizottság kezdeményezései „kiüresítik a jogállamiság fogalmát, megszegik a szabályokat és szembemennek az alapszerződéssel”.
Nyitókép: FREDERICK FLORIN / AFP