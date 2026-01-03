Ft
01. 03.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
volodimir zelenszkij budanov mihajlo fedorov ukrajna

Tizenkilencre lapot húzott Zelenszkij: olyan döntést hozott, amelyre azonnal reagáltak az oroszok – ennek súlyos következménye lesz

2026. január 03. 07:03

Dmitrij Medvegyev kemény hangvételben bírálta az ukrán elnök döntését.

2026. január 03. 07:03
null

Mihajlo Fedorov első miniszterelnök-helyettest, digitális fejlesztési minisztert kérte fel a védelmi tárca vezetésére Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, aki ezt pénteken este a Telegram-csatornáján közzétett videóban közölte.

„Az ukrán védelmi minisztérium munkája formátumának megváltoztatásáról is döntöttem. Mihajlo Fedorovot javasoltam Ukrajna védelmi miniszteri posztjára”

– mondta Zelenszkij. Hozzátette, hogy Denisz Smihal eddigi tárcavezetőnek köszönetet mondott eddigi munkájáért és felajánlotta, hogy egy másik, „kitartásunk szempontjából nem kevésbé fontos” területet vezessen az államigazgatásban.

Zelenszkij pénteken egy sor személycserét jelentett be az államvezetésben. Kirilo Budanov, az ukrán katonai hírszerzés eddigi főnöke kerül az ukrán államfői hivatal élére. Budanov helyét az ukrán külső hírszerzést vezető Oleh Ivascsenko veszi át. 

Egy terroristát nevezett ki Volodimir Zelenszkij ukrán államfő a kijevi elnöki hivatal élére – jelentette ki Dmitrij Medvegyev, az orosz biztonsági tanács elnökhelyettese pénteken a TASZSZ orosz hírügynökségnek.

 

„A legitimitását elvesztett véres bohóc új hivatalvezetőt választott. A terrorista Budanov lett azzá” – nyilatkozott a volt elnök és kormányfő.

Ahogy arról beszámoltunk, az ukrán elnök közölte azt is, hogy leváltja az ukrán határőrség vezetőjét, Szerhij Dejnekót, aki a belügyminisztériumban folytatja munkáját. Dejneko utódját még nem nevezték meg.

(MTI/Mandiner)

Nyitókép: MTI/EPA/Szerhij Dolzsenko

johannluipigus
2026. január 03. 09:28
Egy lófaszt lesz súlyos következménye. Annyi történt csupán, hogy az egyik trógert a másik váltotta.
scorpicores
2026. január 03. 09:01
Tehát az emberrablások folytatódnak...
vakiki
2026. január 03. 08:55
Zelenszkijt mikor váltja le már végre valaki?! Mehetne a bohóc is a levesbe!
Farkasvölgyi
2026. január 03. 08:05
közben Trump megkapta az alternatív Nobel Békedíjat Venezuela bombázásáért..
