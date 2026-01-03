Tizenkilencre lapot húzott Zelenszkij: olyan döntést hozott, amelyre azonnal reagáltak az oroszok – ennek súlyos következménye lesz

Mihajlo Fedorov első miniszterelnök-helyettest, digitális fejlesztési minisztert kérte fel a védelmi tárca vezetésére Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, aki ezt pénteken este a Telegram-csatornáján közzétett videóban közölte.

„Az ukrán védelmi minisztérium munkája formátumának megváltoztatásáról is döntöttem. Mihajlo Fedorovot javasoltam Ukrajna védelmi miniszteri posztjára”

– mondta Zelenszkij. Hozzátette, hogy Denisz Smihal eddigi tárcavezetőnek köszönetet mondott eddigi munkájáért és felajánlotta, hogy egy másik, „kitartásunk szempontjából nem kevésbé fontos” területet vezessen az államigazgatásban.