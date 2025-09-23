Ft
Ft
29°C
16°C
Ft
Ft
29°C
16°C
09. 23.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 23.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
Ilaria Salis híradó erőszak Donald Trump agresszió Antifa terrorszervezet

Ellenzéki tüntető a gyűlöletellenes tüntetésen: „Szarrágó férgek vagytok mind, b*zdmeg, akiket el kell taposni”

2025. szeptember 23. 06:27

Gyilkos indulat él az ellenzékben a másként gondolkodókkal szemben, amit Pottyondy Edina és noÁr szított tovább a Hősök terén.

2025. szeptember 23. 06:27
null

A hirado.hu arról ír, hogy a szélsőségesen erőszakos, radikális baloldali mozgalom, az Antifa is jelen volt azon a vasárnapi fővárosi tüntetésen, amit a közbeszéd romlása miatt és a kormányzati plakátok ellen tiltakozva rendeztek meg – számolt be az M1 Híradója. A demonstráción 

az egyik tüntető a közmédia riporterének azt mondta: „Férgek vagytok mind, akiket el kell taposni.”

Az M1 riportja arra is emlékeztet: az Antifa mozgalmat Donald Trump amerikai elnök terrorszervezetté nyilvánítaná és ezt a magyar kormány is kezdeményezni fogja.

Emlékeztetnek: az utóbbi időszakban több, hazánkat is érintő támadást hajtott végre az Antifa mozgalom. Az M1 Híradójában felidézték azt az esetet, amikor 

egy nyolcfős társaság – köztük három nő – viperával és kalapáccsal támadt rá egy munkába tartó dohánybolti eladóra 2023 februárjában Gazdagréten.

Áldozatukra hátulról rontottak rá, esélyt sem adva neki a védekezésre. Még akkor is rugdosták, amikor a földre került. Ugyancsak antifák intéztek támadást az athéni magyar nagykövetség ellen idén márciusban, és szélsőbaloldali tüntetők zavarták meg a Mathias Corvinus Collegium brüsszeli rendezvényét is, emlékeztettek a Híradóban.

Ezt is ajánljuk a témában

Mint tudjuk, szabotázsakciók, célzott rongálás, fizikai konfrontáció – ezek tartoznak az Antifa tagjainak az eszköztárába.

Hozzáteszik: míg a színpadon felszólalók, köztük 

Molnár Áron színészaktivista és Pottyondi Edina balos influenszer is hergelték a hallgatóságukat,

addig a tüntetésen egy fiatal férfi – aki magát antifaként, anarcho szocdemként, illetve baloldaliként határozta meg – a demokrácia jelenlegi formájának felszámolását a következő szavakkal vizionálta:

 Ezt a rendszert le kell váltanunk, olyan formában, hogy megszüntetjük”,

 és arra a kérdésre, hogy hogyan szüntetik meg, azt válaszolta: 

demonstrációkkal, felkelésekkel, szabadságharcokkal, forradalmakkal.”

 Majd „a tiszta közbeszéd jegyében” így fogalmazott:

Szarrágó fizetett férgek vagytok mind, b*zdmeg, akiket el kell taposni.”

Az M1 tudósításában arra is emlékeztetett, hogy Donald Trump amerikai elnök nemrég a közösségi oldalán jelentette be: terrorszervezetnek nyilvánítja a szélsőbaloldali Antifa mozgalmat, Orbán Viktor legutóbb a Kossuth Rádióban arról beszélt, hogy az Egyesült Államok után Magyországon is terrorszervezetnek minősíthetik az Antifát.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: M1-videó

 

Összesen 83 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
laurahann
2025. szeptember 23. 09:20
Hu bazmeg, te pedig egy félkegyelmű selejt, úgy látom! pfff
Válasz erre
0
0
bogdan5-aki-vigan-jatszott-mig-elevenen-egtek-az-oroszok
2025. szeptember 23. 09:19
ennek a kis rohadéknak először az apját és az anyját kellene élve elégetni -- ennek meg szíjat hasítani a hátából a helyét meg besózni
Válasz erre
0
0
Dixtroy
2025. szeptember 23. 09:13
"Ezt a rendszert le kell váltanunk, olyan formában, hogy megszüntetjük demonstrációkkal, felkelésekkel, szabadságharcokkal, forradalmakkal." Magyarán rendszerellenes felforgató komcsik vagytok, akik úgy akarják megdönteni az államhatalmat, hogy nem élvezik nemhogy a többség, de még értelmezhető párt támogatását sem. Ezt hívják puccsnak, a világ minden táján a szarevők próbálkoznak ilyennel.
Válasz erre
3
0
kir2vik
2025. szeptember 23. 09:12
Bocs, állatok.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!