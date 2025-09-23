Ellenzéki tüntető a gyűlöletellenes tüntetésen: „Szarrágó férgek vagytok mind, b*zdmeg, akiket el kell taposni”

A tüntetők szerint az ellenzéki gyűlölet nem gyűlölet! – menekültek a kérdések elől a gyűlölettüntetés résztvevői (VIDEÓ)
Pottyondy és NoÁr gyűlölettel teli tüntetést szervezett a gyűlölet ellen. Megdöbbentő videó!
Gyilkos indulat él az ellenzékben a másként gondolkodókkal szemben, amit Pottyondy Edina és noÁr szított tovább a Hősök terén.
A hirado.hu arról ír, hogy a szélsőségesen erőszakos, radikális baloldali mozgalom, az Antifa is jelen volt azon a vasárnapi fővárosi tüntetésen, amit a közbeszéd romlása miatt és a kormányzati plakátok ellen tiltakozva rendeztek meg – számolt be az M1 Híradója. A demonstráción
az egyik tüntető a közmédia riporterének azt mondta: „Férgek vagytok mind, akiket el kell taposni.”
Az M1 riportja arra is emlékeztet: az Antifa mozgalmat Donald Trump amerikai elnök terrorszervezetté nyilvánítaná és ezt a magyar kormány is kezdeményezni fogja.
Emlékeztetnek: az utóbbi időszakban több, hazánkat is érintő támadást hajtott végre az Antifa mozgalom. Az M1 Híradójában felidézték azt az esetet, amikor
egy nyolcfős társaság – köztük három nő – viperával és kalapáccsal támadt rá egy munkába tartó dohánybolti eladóra 2023 februárjában Gazdagréten.
Áldozatukra hátulról rontottak rá, esélyt sem adva neki a védekezésre. Még akkor is rugdosták, amikor a földre került. Ugyancsak antifák intéztek támadást az athéni magyar nagykövetség ellen idén márciusban, és szélsőbaloldali tüntetők zavarták meg a Mathias Corvinus Collegium brüsszeli rendezvényét is, emlékeztettek a Híradóban.
Ezt is ajánljuk a témában
Pottyondy és NoÁr gyűlölettel teli tüntetést szervezett a gyűlölet ellen. Megdöbbentő videó!
Mint tudjuk, szabotázsakciók, célzott rongálás, fizikai konfrontáció – ezek tartoznak az Antifa tagjainak az eszköztárába.
Hozzáteszik: míg a színpadon felszólalók, köztük
Molnár Áron színészaktivista és Pottyondi Edina balos influenszer is hergelték a hallgatóságukat,
addig a tüntetésen egy fiatal férfi – aki magát antifaként, anarcho szocdemként, illetve baloldaliként határozta meg – a demokrácia jelenlegi formájának felszámolását a következő szavakkal vizionálta:
Ezt a rendszert le kell váltanunk, olyan formában, hogy megszüntetjük”,
és arra a kérdésre, hogy hogyan szüntetik meg, azt válaszolta:
demonstrációkkal, felkelésekkel, szabadságharcokkal, forradalmakkal.”
Majd „a tiszta közbeszéd jegyében” így fogalmazott:
Szarrágó fizetett férgek vagytok mind, b*zdmeg, akiket el kell taposni.”
Az M1 tudósításában arra is emlékeztetett, hogy Donald Trump amerikai elnök nemrég a közösségi oldalán jelentette be: terrorszervezetnek nyilvánítja a szélsőbaloldali Antifa mozgalmat, Orbán Viktor legutóbb a Kossuth Rádióban arról beszélt, hogy az Egyesült Államok után Magyországon is terrorszervezetnek minősíthetik az Antifát.
Ezt is ajánljuk a témában
Szégyenérzet: nulla. Véresre vert emberek: sok. Pride: naná.
Nyitókép: M1-videó