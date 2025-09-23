Ellenzéki tüntető a gyűlöletellenes tüntetésen: „Szarrágó férgek vagytok mind, b*zdmeg, akiket el kell taposni”

A hirado.hu arról ír, hogy a szélsőségesen erőszakos, radikális baloldali mozgalom, az Antifa is jelen volt azon a vasárnapi fővárosi tüntetésen, amit a közbeszéd romlása miatt és a kormányzati plakátok ellen tiltakozva rendeztek meg – számolt be az M1 Híradója. A demonstráción

az egyik tüntető a közmédia riporterének azt mondta: „Férgek vagytok mind, akiket el kell taposni.”

Az M1 riportja arra is emlékeztet: az Antifa mozgalmat Donald Trump amerikai elnök terrorszervezetté nyilvánítaná és ezt a magyar kormány is kezdeményezni fogja.

Emlékeztetnek: az utóbbi időszakban több, hazánkat is érintő támadást hajtott végre az Antifa mozgalom. Az M1 Híradójában felidézték azt az esetet, amikor