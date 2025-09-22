A tüntetők szerint az ellenzéki gyűlölet nem gyűlölet! – menekültek a kérdések elől a gyűlölettüntetés résztvevői (VIDEÓ)

A Patrióta Youtube-oldala kinn járt Pottyondy Edina, NoÁr és a többi balos influenszer tüntetésére, ahol a résztvevőket kérdezték a színpadon állók viselt dolgairól. Érdekes válaszokat kaptak, miközben megkérdezték a tüntetőket Ruszin-Szendi Romulusz fegyveréről is.

„Mit szólsz ahhoz, hogy Ruszin-Szendi Romulusz fegyverrel ment egy lakossági fórumra?” – kérdezték az egyik tüntetőt. „Nagyon helyes”

– hangzott a válasz. A fiatal férfinak abban sincsen semmi különös, hogy Ruszin-Szendinek „viszket a tenyere” és „meg tudná tenni, mert ki van rá képezve”. Sőt, úgy véli, a volt vezérkari főnök csak magát védi. „De hogyan védi magát fegyverrel, lelő valakit?” – – jött a kérdés.

A tiszás fiatal ekkor nemes egyszerűséggel elsétált válasz nélkül.

„Az, hogy nála van egy lőfegyver, az olyan, mint hogy Önnél van egy mikrofon. A mikrofonnal is vissza lehet élni” – mondta egy másik férfi. „A mikrofonnal nem tudok megölni senkit” – válaszolta a riporter. „Dehogyisnem” – jött a válasz.