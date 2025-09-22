A tüntetők szerint az ellenzéki gyűlölet nem gyűlölet! – menekültek a kérdések elől a gyűlölettüntetés résztvevői (VIDEÓ)

Indul a forró ősz – mutatjuk Orbán Viktor legújabb bejelentéseit (VIDEÓ)
Pottyondy és NoÁr gyűlölettel teli tüntetést szervezett a gyűlölet ellen. Megdöbbentő videó!
A Patrióta Youtube-oldala kinn járt Pottyondy Edina, NoÁr és a többi balos influenszer tüntetésére, ahol a résztvevőket kérdezték a színpadon állók viselt dolgairól. Érdekes válaszokat kaptak, miközben megkérdezték a tüntetőket Ruszin-Szendi Romulusz fegyveréről is.
„Mit szólsz ahhoz, hogy Ruszin-Szendi Romulusz fegyverrel ment egy lakossági fórumra?” – kérdezték az egyik tüntetőt. „Nagyon helyes”
– hangzott a válasz. A fiatal férfinak abban sincsen semmi különös, hogy Ruszin-Szendinek „viszket a tenyere” és „meg tudná tenni, mert ki van rá képezve”. Sőt, úgy véli, a volt vezérkari főnök csak magát védi. „De hogyan védi magát fegyverrel, lelő valakit?” – – jött a kérdés.
A tiszás fiatal ekkor nemes egyszerűséggel elsétált válasz nélkül.
„Az, hogy nála van egy lőfegyver, az olyan, mint hogy Önnél van egy mikrofon. A mikrofonnal is vissza lehet élni” – mondta egy másik férfi. „A mikrofonnal nem tudok megölni senkit” – válaszolta a riporter. „Dehogyisnem” – jött a válasz.
A békemenetet „zombi apokalipszisnek” nevező Pottyondy szavaival is szembesítették a tüntetőket. Egyikük szerint ez csupán véleménynyilvánítás,
és kész.
Hogy nem ellentmondásos-e, hogy valaki tüntetést szervez a gyűlölet ellen és ő maga ilyen mondatokat mond? A tüntetők egyik része szerint nem, de olyan is volt, aki szerint igen.
„Orbán Viktort nem elég leváltani, el kell pusztítani, hogy ne térhessen vissza”
– olvasta fel a riporter a tüntetőknek az ellenzéki Pankotai Lili mondatát. A tüntetők egyike szerint ez az idézet nem Orbán Viktor elpusztításáról szól, bár nem olvasta az idézetet.
„Az utolsó töltényig támogatni fogjuk a Tisza Pártot” – olvasta föl a riporter Puzsér Róbert egyik kirohanását a sok közül.
A tüntetők nem értették, ebben mi a gyűlöletkeltő.
A hárítással és tagadással teli tüntetőkről valódi kordokumentum készült, itt látható:
