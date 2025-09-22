Ft
A tüntetők szerint az ellenzéki gyűlölet nem gyűlölet! – menekültek a kérdések elől a gyűlölettüntetés résztvevői (VIDEÓ)

2025. szeptember 22. 09:18

Pottyondy és NoÁr gyűlölettel teli tüntetést szervezett a gyűlölet ellen. Megdöbbentő videó!

2025. szeptember 22. 09:18
null

A Patrióta Youtube-oldala kinn járt Pottyondy Edina, NoÁr és a többi balos influenszer tüntetésére, ahol a résztvevőket kérdezték a színpadon állók viselt dolgairól. Érdekes válaszokat kaptak, miközben megkérdezték a tüntetőket Ruszin-Szendi Romulusz fegyveréről is.

„Mit szólsz ahhoz, hogy Ruszin-Szendi Romulusz fegyverrel ment egy lakossági fórumra?” – kérdezték az egyik tüntetőt. „Nagyon helyes” 

– hangzott a válasz. A fiatal férfinak abban sincsen semmi különös, hogy Ruszin-Szendinek „viszket a tenyere” és „meg tudná tenni, mert ki van rá képezve”. Sőt, úgy véli, a volt vezérkari főnök csak magát védi. „De hogyan védi magát fegyverrel, lelő valakit?” – – jött a kérdés. 

A tiszás fiatal ekkor nemes egyszerűséggel elsétált válasz nélkül.

„Az, hogy nála van egy lőfegyver, az olyan, mint hogy Önnél van egy mikrofon. A mikrofonnal is vissza lehet élni” – mondta egy másik férfi. „A mikrofonnal nem tudok megölni senkit” – válaszolta a riporter. „Dehogyisnem” – jött a válasz.

A békemenetet „zombi apokalipszisnek” nevező Pottyondy szavaival is szembesítették a tüntetőket. Egyikük szerint ez csupán véleménynyilvánítás,

 és kész.

Hogy nem ellentmondásos-e, hogy valaki tüntetést szervez a gyűlölet ellen és ő maga ilyen mondatokat mond? A tüntetők egyik része szerint nem, de olyan is volt, aki szerint igen.

„Orbán Viktort nem elég leváltani, el kell pusztítani, hogy ne térhessen vissza”

 – olvasta fel a riporter a tüntetőknek az ellenzéki Pankotai Lili mondatát. A tüntetők egyike szerint ez az idézet nem Orbán Viktor elpusztításáról szól, bár nem olvasta az idézetet.

„Az utolsó töltényig támogatni fogjuk a Tisza Pártot” – olvasta föl a riporter Puzsér Róbert egyik kirohanását a sok közül. 

A tüntetők nem értették, ebben mi a gyűlöletkeltő.

A hárítással és tagadással teli tüntetőkről valódi kordokumentum készült, itt látható:

Nyitókép: Youtube


 

 

Welszibard
•••
2025. szeptember 22. 12:02 Szerkesztve
Hiányzik neki a rendszeres lőgyakorlat, mert leváltották a magas pozíciójából, ezért viszked a tenyere. Peter Agyarnak meg a f@sza viszkedett, mert nagy nyilvánosság előtt vakarta a sliccénél az EP-ben. Mindenki láthatta a videón, hogy vakarja. (Lehet, hogy hiányzott neki a Tinder, mert ő oda is jár nőzni, mert ő ugye Tiszás.)
Válasz erre
1
0
llnnhegyi
•••
2025. szeptember 22. 12:02 Szerkesztve
Óvatos, kellemes hír, hogy Pankotai Lilike nem volt ott. Csak idézték, rosszul. Pottyondi Edinát megütötte a guta! Puzsér Róbert tökrészeg volt. Noár egy molyfing!
Válasz erre
0
0
makapaka2
2025. szeptember 22. 12:00
Abszurd, és felháborító,és nevetséges, hogy éppen a gyűlöletkeltők szerveznek tüntetést a gyűlölet ellen! Akik ezen résztvettek, nem sokkal különbek ezeknél, akik akasztással, fejbelövéssel ,stb.. fenyegetőznek mocskos stílusban.
Válasz erre
5
0
Ohel
2025. szeptember 22. 12:00
Láthatóan a tényektől nem hagyják magukat összezavarni. És mindent is meg tudnak magyarázni.
Válasz erre
3
0
