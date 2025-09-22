Ettől rettegtek Magyar Péterék: ha ez kitudódik, senki sem fog rájuk szavazni

Mindenki betekintést nyerhet hétfőn Magyarország jövőjébe: elszabadulna a pokol Magyar Péterék győzelme esetén
A Tisza Párt kiszivárgott adóterve háromkulcsos rendszert vezetne be a jelenlegi egykulcsos 15 százalékos személyi jövedelemadó helyett. A változás az 5 millió forint alatti éves jövedelemmel rendelkezőknek nem hozna változást, de a magasabb keresetűek – különösen az átlagbért és azt meghaladó bért keresők – számára jelentős pluszterhet jelentene az ellenzék reformja – mutatott rá a Faktum tényellenőrző portál.
Mivel a kormány nemzeti konzultációt indít a „Tisza-adóemelési terveiről”, a magyar közvélemény feltehetően gyakrabban fog találkozni az üggyel a következő időszakban, ezért a portál utánajárt elemzésében, hogy a tervezett adócsomag milyen plusz terheket jelentene ágazatonként a magyar munkavállalóknak, a KSH 2024-es béradatai alapján.
A közszolgálati pályákon dolgozók is érzékelhetően rosszabbul járnának.
Egy tanár havi adóterhe a jelenlegi 94 567 forintról 109 531 forintra nőne, vagyis közel 15 ezer forinttal többet kellene befizetnie. A rendőrök esetében a mostani 91 485 forint helyett 105 012 forint lenne a havi adó, ami 13 500 forintos emelkedést jelent. Az egészségügyi dolgozók (a szociális gondozók nélkül) szintén jelentős többletet viselnének, a havi adójuk 133 563 forintról 166 726 forintra nőne, vagyis közel 33 ezer forinttal lenne magasabb.
Az ipari ágazatban dolgozók havi adóterhe a jelenlegi 103 505 forint helyett 122 641 forint lenne (+19 ezer Ft), a kereskedelemben pedig 85 621 forintról 96 410 forintra emelkedne (+10 ezer Ft). A legnagyobb különbség a legjobban kereső ágazatokban figyelhető meg. A pénzügyi szektorban a havi adóteher 147 342 forintról 186 935 forintra ugrana (+40 ezer Ft), míg az információ és kommunikáció területén dolgozóknál 152 726 forintról 194 832 forintra emelkedne. Ez összhangban van a Mandiner becslésével, amely szerint a számítástechnikusok havi adóterhe 2026-ban közel 40 ezer forinttal emelkedne.
Ez világosan mutatja, hogy a tervezett adórendszer nem csupán a legfelső jövedelmi kategóriákat érinti, hanem széles körben, a közszolgálati és ipari dolgozókat is többletterhekkel sújtja.
Még látványosabb a különbség a magasabb keresetű szektorokban. Az egészségügyben – a szociális gondozókat nem számítva – az átlagos adóemelkedés eléri a 33 ezer forintot havonta, ami egy év alatt közel 400 ezer forintos pluszterhet róna a munkavállalókra. A pénzügyi szektorban a havi többlet közel 40 ezer forint, az információ és kommunikáció területén pedig meghaladja a 42 ezer forintot. Ezek az ágazatok jellemzően a versenyképesebb bérekkel rendelkeznek, mégis jól mutatják, hogy a reform a legjobban keresőket is komolyan érinti.
Összességében a táblázat arra figyelmeztet, hogy az új adókulcsok bevezetése nem csupán a legfelső 1–2 százalékot sújtaná, hanem széles társadalmi rétegek mindennapi jövedelmét csökkentené, így közvetlenül hatna a középosztály életszínvonalára és a gazdaság fogyasztási erejére is, és ezek nem elhanyagolható szempontok egy olyan inflációs gazdasági környezetben, amelyet ma látunk – állapította meg a Faktum.
