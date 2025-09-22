Ft
Tisza Párt faktum Tisza-adó liberális Magyar Péter ellenzék jövedelem adó középosztály baloldal

Ettől rettegtek Magyar Péterék: ha ez kitudódik, senki sem fog rájuk szavazni

2025. szeptember 22. 16:13

Minden kiderült, most már nem változtathatnak a tényeken.

2025. szeptember 22. 16:13
null

A Tisza Párt kiszivárgott adóterve háromkulcsos rendszert vezetne be a jelenlegi egykulcsos 15 százalékos személyi jövedelemadó helyett. A változás az 5 millió forint alatti éves jövedelemmel rendelkezőknek nem hozna változást, de a magasabb keresetűek – különösen az átlagbért és azt meghaladó bért keresők – számára jelentős pluszterhet jelentene az ellenzék reformja – mutatott rá a Faktum tényellenőrző portál.

Mivel a kormány nemzeti konzultációt indít a „Tisza-adóemelési terveiről”, a magyar közvélemény feltehetően gyakrabban fog találkozni az üggyel a következő időszakban, ezért a portál utánajárt elemzésében, hogy a tervezett adócsomag milyen plusz terheket jelentene ágazatonként a magyar munkavállalóknak, a KSH 2024-es béradatai alapján.

A közszolgálati pályákon dolgozók is érzékelhetően rosszabbul járnának.

Egy tanár havi adóterhe a jelenlegi 94 567 forintról 109 531 forintra nőne, vagyis közel 15 ezer forinttal többet kellene befizetnie. A rendőrök esetében a mostani 91 485 forint helyett 105 012 forint lenne a havi adó, ami 13 500 forintos emelkedést jelent. Az egészségügyi dolgozók (a szociális gondozók nélkül) szintén jelentős többletet viselnének, a havi adójuk 133 563 forintról 166 726 forintra nőne, vagyis közel 33 ezer forinttal lenne magasabb.

Az ipari ágazatban dolgozók havi adóterhe a jelenlegi 103 505 forint helyett 122 641 forint lenne (+19 ezer Ft), a kereskedelemben pedig 85 621 forintról 96 410 forintra emelkedne (+10 ezer Ft). A legnagyobb különbség a legjobban kereső ágazatokban figyelhető meg. A pénzügyi szektorban a havi adóteher 147 342 forintról 186 935 forintra ugrana (+40 ezer Ft), míg az információ és kommunikáció területén dolgozóknál 152 726 forintról 194 832 forintra emelkedne. Ez összhangban van a Mandiner becslésével, amely szerint a számítástechnikusok havi adóterhe 2026-ban közel 40 ezer forinttal emelkedne.

Ez világosan mutatja, hogy a tervezett adórendszer nem csupán a legfelső jövedelmi kategóriákat érinti, hanem széles körben, a közszolgálati és ipari dolgozókat is többletterhekkel sújtja.

Még látványosabb a különbség a magasabb keresetű szektorokban. Az egészségügyben – a szociális gondozókat nem számítva – az átlagos adóemelkedés eléri a 33 ezer forintot havonta, ami egy év alatt közel 400 ezer forintos pluszterhet róna a munkavállalókra. A pénzügyi szektorban a havi többlet közel 40 ezer forint, az információ és kommunikáció területén pedig meghaladja a 42 ezer forintot. Ezek az ágazatok jellemzően a versenyképesebb bérekkel rendelkeznek, mégis jól mutatják, hogy a reform a legjobban keresőket is komolyan érinti.

Összességében a táblázat arra figyelmeztet, hogy az új adókulcsok bevezetése nem csupán a legfelső 1–2 százalékot sújtaná, hanem széles társadalmi rétegek mindennapi jövedelmét csökkentené, így közvetlenül hatna a középosztály életszínvonalára és a gazdaság fogyasztási erejére is, és ezek nem elhanyagolható szempontok egy olyan inflációs gazdasági környezetben, amelyet ma látunk – állapította meg a Faktum.

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

lemez
2025. szeptember 22. 16:27
Muki nevezetü szektás lebuktatta a szektát.Igazolni kellett hogy tegnap ott voltak a tüntetésen különben nem kapják meg a pénzt.Fizetett szektások.Van pénz.
Palatin
2025. szeptember 22. 16:26
Ha MP ármány és eröszak révén mégis hatalomra kerülne, van ellene egy megbízható ellenszerünk: A magyar népharag elöbb-utóbb kukázza azt, aki a nemzetnek árt, lásd Gyurcsány, stb. Lehet, hogy ehhez egy kis idöre lesz szükség, de ez garantáltan bekövetkezik, hiszen egész történelmünk pontosan erröl szól. Sok jellemhibája van, feltünési viszketegségében sok ostobaságot mond és tesz, nárcisztikus hajlamai gerjesztik ellene a gúnyos megjegyzéseket, klippeket, mémeket stb. Elitélt bünözök vannak a környezetében stb. Egy erös felindulásban elkövetett szavazás eredményeként, Poloska gyözhet ugyan, de egy hét múlva megjön az esze még a legbárgyubb Tisza-rokkantnak is. MP biztosan soha sem lesz miniszterelnök, mert öt nem fogja bevenni a magyarok gyomra. Nem az a személy, akiben meg lehet bízni, pökhendi, indulatok motiválják, bosszúéhes stb. A jelleme unszimpatikusabb mint Gyurcsányé, azaz küszöb alatti. Már most térdig áll a mocsárban, minél többet izeg-mozog, annál mélyebbre fog süllyedni
