Mindenki betekintést nyerhet hétfőn Magyarország jövőjébe: elszabadulna a pokol Magyar Péterék győzelme esetén

A „Csak egy rossz választás és bevándorlóország leszünk” címet viselő kampányban az Alapjogokért Központ hétfő este 20 órakor fényfestéssel emlékezik a Keleti pályaudvarnál történtekre.

A szervezet közlése szerint a fényfestés a Baross térről látható és hallható majd a legjobban.

A Mandiner is beszámolt róla, hogy korábban mit mondott Dávid Dóra a migráció kapcsán. „Fogadjunk be mindenkit” – mondta a Tisza EP-képviselője. Nemrég pedig Szánthó Miklós hívta fel arra a figyelmet, hogy a Tisza Párt EP-képviselői megszavazták a migrációs paktum felgyorsítását. „Magyarország ma biztonságos hely – de elég egy rossz választás, és mi is bevándorlóország leszünk. Ruszin úr, tudom, hogy nem mondhatják el, mire készülnek, mert akkor buknának – de legalább ezt vallja be” – írta Facebook-oldalán az Alapjogokért Központ főigazgatója.

Ez pedig a gyakorlatban is azt jelenti, hogy komolyan gondolhatja azt Dávid Dóra, amit a felvételen elmondott.

Több alkalommal is mellélőtt a Tisza Párt