Magyarország migráció kampány bevándorló migráns Alapjogokért Központ Budapest Keleti pályaudvar bevándorlás

Mindenki betekintést nyerhet hétfőn Magyarország jövőjébe: elszabadulna a pokol Magyar Péterék győzelme esetén

2025. szeptember 22. 15:17

Érdemes megtekinteni a Keleti pályaudvart.

2025. szeptember 22. 15:17
Keleti pályaudvar

A „Csak egy rossz választás és bevándorlóország leszünk címet viselő kampányban az Alapjogokért Központ hétfő este 20 órakor fényfestéssel emlékezik a Keleti pályaudvarnál történtekre.

A szervezet közlése szerint a fényfestés a Baross térről látható és hallható majd a legjobban.

A Mandiner is beszámolt róla, hogy korábban mit mondott Dávid Dóra a migráció kapcsán. „Fogadjunk be mindenkit” – mondta a Tisza EP-képviselője. Nemrég pedig Szánthó Miklós hívta fel arra a figyelmet, hogy a Tisza Párt EP-képviselői megszavazták a migrációs paktum felgyorsítását. „Magyarország ma biztonságos hely – de elég egy rossz választás, és mi is bevándorlóország leszünk. Ruszin úr, tudom, hogy nem mondhatják el, mire készülnek, mert akkor buknának – de legalább ezt vallja be” – írta Facebook-oldalán az Alapjogokért Központ főigazgatója.

Ez pedig a gyakorlatban is azt jelenti, hogy komolyan gondolhatja azt Dávid Dóra, amit a felvételen elmondott.

Több alkalommal is mellélőtt a Tisza Párt

A tiszás Tarr Zoltán, Magyar Péter alelnöke és Dálnoki Áron, a Tisza kiszivárgott adóprogramjának atyja és a párt gazdasági munkacsoportjának vezetője egy etyeki fórumukon gyakorlatilag bemondták, hogy adóemelésre, azaz többkulcsos adóra készülnek, de csak azért nem beszélnek erről, mert választási kampány van, viszont ha nyernek, akkor utána „mindent lehet”.

Tarr Zoltán arról is beszélt, hogy a választás előtt sok mindenről nem szabad beszélni, mert abba belebukhat a Tisza.

 

Nyitókép: MTI / Purger Tamás

basti64
2025. szeptember 22. 16:14
De nem nyer a poloska! Nagyon meg lesz bántódva és remélhetöleg elhúz a bús fenébe. Utána még szebb lesz Magyarország.
ekeke1
2025. szeptember 22. 16:01
"elszabadulna a pokol Magyar Péterék győzelme esetén" Sajnos azt kell mondanom, fordított esetben is... Ugyanis a görény végletekig felheccelt hívei nem fogják csak úgy egyszerűen tudomásul venni az újabb buktát.
Türelem
2025. szeptember 22. 15:43
hagyni kellene, hogy a Tisza vezette elit buta gojokkal és identitást vesztett zsidókkal a háta mögött tömegesen engedje be a zsidó gyilkos migránsokat......egyre több helyen hallani ezt, majd a migránsok megoldják a zsidó kérdést, meg a magyar kérdést....
vamonos-4
2025. szeptember 22. 15:39
xDD azert ehhez mar pofa kell, fideszesek mi lesz itt 2-3 hettel a valasztasok elott ?
