Mindenki betekintést nyerhet hétfőn Magyarország jövőjébe: elszabadulna a pokol Magyar Péterék győzelme esetén

Nagy bajban van Magyar Péter: már a kezdet kezdetén lebuktatta Dávid Dóra (VIDEÓ)
Magyar Péter minden politikusa kikotyog valamit.
Érdemes megtekinteni a Keleti pályaudvart.
A „Csak egy rossz választás és bevándorlóország leszünk” címet viselő kampányban az Alapjogokért Központ hétfő este 20 órakor fényfestéssel emlékezik a Keleti pályaudvarnál történtekre.
A szervezet közlése szerint a fényfestés a Baross térről látható és hallható majd a legjobban.
A Mandiner is beszámolt róla, hogy korábban mit mondott Dávid Dóra a migráció kapcsán. „Fogadjunk be mindenkit” – mondta a Tisza EP-képviselője. Nemrég pedig Szánthó Miklós hívta fel arra a figyelmet, hogy a Tisza Párt EP-képviselői megszavazták a migrációs paktum felgyorsítását. „Magyarország ma biztonságos hely – de elég egy rossz választás, és mi is bevándorlóország leszünk. Ruszin úr, tudom, hogy nem mondhatják el, mire készülnek, mert akkor buknának – de legalább ezt vallja be” – írta Facebook-oldalán az Alapjogokért Központ főigazgatója.
Ez pedig a gyakorlatban is azt jelenti, hogy komolyan gondolhatja azt Dávid Dóra, amit a felvételen elmondott.
A tiszás Tarr Zoltán, Magyar Péter alelnöke és Dálnoki Áron, a Tisza kiszivárgott adóprogramjának atyja és a párt gazdasági munkacsoportjának vezetője egy etyeki fórumukon gyakorlatilag bemondták, hogy adóemelésre, azaz többkulcsos adóra készülnek, de csak azért nem beszélnek erről, mert választási kampány van, viszont ha nyernek, akkor utána „mindent lehet”.
Tarr Zoltán arról is beszélt, hogy a választás előtt sok mindenről nem szabad beszélni, mert abba belebukhat a Tisza.
