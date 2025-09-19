Nagy bajban van Magyar Péter: már a kezdet kezdetén lebuktatta Dávid Dóra (VIDEÓ)

„Fogadjunk be mindenkit” – ez a Tisza Párt migrációs politikája, mutatott rá Facebook-oldalán Hollik István. A KDNP országgyűlési képviselője ennek kapcsán felhívta rá a figyelmet, hogy ezt nem ő találta ki, hanem Dávid Dóra, a Tisza EP-képviselője mondta.

Kétségtelen tény, hogy nagy bajban lehet a Tisza Párt. Csütörtökön a Mandiner is beszámolt róla, hogy a Tisza Párt elnöke nemrég arról panaszkodott egy nyilvános eseményen, hogy „nincs mindenhol elég önkéntes”. Ennek többek között az lehet az oka, hogy a tiszás Tarr Zoltán, Magyar Péter alelnöke és Dálnoki Áron, a Tisza kiszivárgott adóprogramjának atyja és a párt gazdasági munkacsoportjának vezetője egy etyeki fórumukon gyakorlatilag bemondták, hogy adóemelésre, azaz többkulcsos adóra készülnek, de csak azért nem beszélnek erről, mert választási kampány van, viszont ha nyernek, akkor utána „mindent lehet”.

Tarr Zoltán arról is beszélt, hogy a választás előtt sok mindenről nem szabad beszélni, mert abba belebukhat a Tisza.

A migrációról

Nemrég pedig Szánthó Miklós hívta fel arra a figyelmet, hogy a Tisza Párt EP-képviselői megszavazták a migrációs paktum felgyorsítását. „Magyarország ma biztonságos hely – de elég egy rossz választás, és mi is bevándorlóország leszünk. Ruszin úr, tudom, hogy nem mondhatják el, mire készülnek, mert akkor buknának – de legalább ezt vallja be” – írta Facebook-oldalán az Alapjogokért Központ főigazgatója.