Ft
Ft
22°C
14°C
Ft
Ft
22°C
14°C
09. 19.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 19.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
Tisza Párt Dávid Dóra Brüsszel Magyarország migráció bevándorló migráns Magyar Péter bevándorlás Európai Unió

Nagy bajban van Magyar Péter: már a kezdet kezdetén lebuktatta Dávid Dóra (VIDEÓ)

2025. szeptember 19. 17:29

Magyar Péter minden politikusa kikotyog valamit.

2025. szeptember 19. 17:29
null

„Fogadjunk be mindenkit” – ez a Tisza Párt migrációs politikája, mutatott rá Facebook-oldalán Hollik István. A KDNP országgyűlési képviselője ennek kapcsán felhívta rá a figyelmet, hogy ezt nem ő találta ki, hanem Dávid Dóra, a Tisza EP-képviselője mondta.

Kétségtelen tény, hogy nagy bajban lehet a Tisza Párt. Csütörtökön a Mandiner is beszámolt róla, hogy a Tisza Párt elnöke nemrég arról panaszkodott egy nyilvános eseményen, hogy „nincs mindenhol elég önkéntes”. Ennek többek között az lehet az oka, hogy a tiszás Tarr Zoltán, Magyar Péter alelnöke és Dálnoki Áron, a Tisza kiszivárgott adóprogramjának atyja és a párt gazdasági munkacsoportjának vezetője egy etyeki fórumukon gyakorlatilag bemondták, hogy adóemelésre, azaz többkulcsos adóra készülnek, de csak azért nem beszélnek erről, mert választási kampány van, viszont ha nyernek, akkor utána „mindent lehet”.

Tarr Zoltán arról is beszélt, hogy a választás előtt sok mindenről nem szabad beszélni, mert abba belebukhat a Tisza.

A migrációról

Nemrég pedig Szánthó Miklós hívta fel arra a figyelmet, hogy a Tisza Párt EP-képviselői megszavazták a migrációs paktum felgyorsítását. „Magyarország ma biztonságos hely – de elég egy rossz választás, és mi is bevándorlóország leszünk. Ruszin úr, tudom, hogy nem mondhatják el, mire készülnek, mert akkor buknának – de legalább ezt vallja be” – írta Facebook-oldalán az Alapjogokért Központ főigazgatója.

Ez pedig a gyakorlatban is azt jelenti, hogy komolyan gondolhatja azt Dávid Dóra, amit a felvételen elmondott.

Dávid Dóra kijelentését itt tudja megtekinteni:

Nyitókép: Dávid Dóra Facebook-oldala

 

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
a straight cold player
2025. szeptember 19. 18:19
Azért az tényleg döbbenetes, hogy az ostoba kérdező milyen szépen felvezeti a multikulturalizmus általa nagyon hiányolt csodálatos lehetőségét miközben európa szerte haldoklik a multikulturalizmus következtében az európai kultúra és az őslakosság. De ő multikulturalizmusra vágyik idehaza is. Csak gratulálni tudok a propagandistának!
Válasz erre
2
0
nyugalom
2025. szeptember 19. 18:19
Ocska aruló liba!
Válasz erre
4
0
neszteklipschik
•••
2025. szeptember 19. 18:02 Szerkesztve
Majd Ukrajna befogadja az EU-ból a származási országaikba visszaküldhetetlen kiutasításra váró migráncsokat! Rögtön állampolgárságot is ad nekik, multikulti ország lesz. A migráncsok is örülnek majd, hiszen kapnak egy európai állampolgárságot. Persze az állampolgároknak vannak ám állampolgári kötelezettségeik is, például vezényszóra megdögleni a fronton, ugye... XD
Válasz erre
3
0
makapaka2
2025. szeptember 19. 17:54
Nemhiába nevezte őket agyhalottnak!
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!