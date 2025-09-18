Kész, vége: kiszivárgott a felvétel, a bukás szélén táncol Magyar Péter (VIDEÓ)

Magyar Péter saját maga árulta el, mekkora bajban van – szúrta ki a Hibrid Rezsim Facebook-oldal.

A Tisza Párt elnöke nemrég arról számolt be egy nyilvános eseményen, hogy „nincs mindenhol elég önkéntes. Én mindenkitől tisztelettel kérem, hogy segítsetek, vagy lépjetek be Szigetekbe, a fiataloktól is. Én értem, hogy tudunk szelfizni, hogy néha megosztjátok a tartalmunkat a Youtube-on, vagy éppen a TikTokon, de segítsetek a szüleiteknek vagy a nagyszüleiteknek, álljatok bele ti is a melóba” – mondta Magyar Péter.

Elindította a dominót a Tisza-adó

A Mandiner is beszámolt róla korábban, hogy a tiszás Tarr Zoltán, Magyar Péter alelnöke és Dálnoki Áron, a Tisza kiszivárgott adóprogramjának atyja és a párt gazdasági munkacsoportjának vezetője egy etyeki fórumukon gyakorlatilag bemondták, hogy adóemelésre, azaz többkulcsos adóra készülnek, de csak azért nem beszélnek erről, mert választási kampány van, viszont ha nyernek, akkor utána „mindent lehet”.