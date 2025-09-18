Kész, vége: kiszivárgott a felvétel, a bukás szélén táncol Magyar Péter (VIDEÓ)

Most ásta meg a saját sírját a Tisza Párt: teljes az összhang a párton belül, mindenről mélyen hallgatnak
Raskó György is elszólta magát.
Most már önkéntesekért könyörög a Tisza Párt elnöke.
Magyar Péter saját maga árulta el, mekkora bajban van – szúrta ki a Hibrid Rezsim Facebook-oldal.
A Tisza Párt elnöke nemrég arról számolt be egy nyilvános eseményen, hogy „nincs mindenhol elég önkéntes. Én mindenkitől tisztelettel kérem, hogy segítsetek, vagy lépjetek be Szigetekbe, a fiataloktól is. Én értem, hogy tudunk szelfizni, hogy néha megosztjátok a tartalmunkat a Youtube-on, vagy éppen a TikTokon, de segítsetek a szüleiteknek vagy a nagyszüleiteknek, álljatok bele ti is a melóba” – mondta Magyar Péter.
A Mandiner is beszámolt róla korábban, hogy a tiszás Tarr Zoltán, Magyar Péter alelnöke és Dálnoki Áron, a Tisza kiszivárgott adóprogramjának atyja és a párt gazdasági munkacsoportjának vezetője egy etyeki fórumukon gyakorlatilag bemondták, hogy adóemelésre, azaz többkulcsos adóra készülnek, de csak azért nem beszélnek erről, mert választási kampány van, viszont ha nyernek, akkor utána „mindent lehet”.
Tarr Zoltán arról is beszélt, hogy a választás előtt sok mindenről nem szabad beszélni, mert abba belebukhat a Tisza.
Szánthó Miklós arra is felhívta a figyelmet, hogy a Tisza Párt EP-képviselői megszavazták a migrációs paktum felgyorsítását. „Magyarország ma biztonságos hely – de elég egy rossz választás, és mi is bevándorlóország leszünk. Ruszin úr, tudom, hogy nem mondhatják el, mire készülnek, mert akkor buknának – de legalább ezt vallja be” – írta Facebook-oldalán az Alapjogokért Központ főigazgatója.
Könnyen lehet, hogy a választók már egyre kevésbé kérnek Magyar Péterékből, ezért is könyörög a Tisza Párt elnöke azért, hogy önkéntesek segítsék.
A felvételt itt tudja megtekinteni:
Ezt is ajánljuk a témában
Raskó György is elszólta magát.
A nyitókép illusztráció. Fotó: ATV / Youtube-képernyőfotó
***
Ezt is ajánljuk a témában
A Die Welt tudósítása szerint „autokrata” a kormányfő, de „szembetűnő a jólét”, „jó a képzési rendszer” és világszínvonalú az innováció. A helyzet több mint érthetetlen tehát. Francesca Rivafinoli írása.