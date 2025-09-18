Ft
péntek
Tarr Zoltán Tisza Párt Dálnoki Áron Tisza-adó liberális Magyarország migráció Magyar Péter bevándorlás baloldal

Kész, vége: kiszivárgott a felvétel, a bukás szélén táncol Magyar Péter (VIDEÓ)

2025. szeptember 18. 21:40

Most már önkéntesekért könyörög a Tisza Párt elnöke.

2025. szeptember 18. 21:40
null

Magyar Péter saját maga árulta el, mekkora bajban van – szúrta ki a Hibrid Rezsim Facebook-oldal.

A Tisza Párt elnöke nemrég arról számolt be egy nyilvános eseményen, hogy „nincs mindenhol elég önkéntes. Én mindenkitől tisztelettel kérem, hogy segítsetek, vagy lépjetek be Szigetekbe, a fiataloktól is. Én értem, hogy tudunk szelfizni, hogy néha megosztjátok a tartalmunkat a Youtube-on, vagy éppen a TikTokon, de segítsetek a szüleiteknek vagy a nagyszüleiteknek, álljatok bele ti is a melóba" – mondta Magyar Péter.

Elindította a dominót a Tisza-adó

A Mandiner is beszámolt róla korábban, hogy a tiszás Tarr Zoltán, Magyar Péter alelnöke és Dálnoki Áron, a Tisza kiszivárgott adóprogramjának atyja és a párt gazdasági munkacsoportjának vezetője egy etyeki fórumukon gyakorlatilag bemondták, hogy adóemelésre, azaz többkulcsos adóra készülnek, de csak azért nem beszélnek erről, mert választási kampány van, viszont ha nyernek, akkor utána „mindent lehet".

Tarr Zoltán arról is beszélt, hogy a választás előtt sok mindenről nem szabad beszélni, mert abba belebukhat a Tisza.

A migráció kérdése

Szánthó Miklós arra is felhívta a figyelmet, hogy a Tisza Párt EP-képviselői megszavazták a migrációs paktum felgyorsítását. „Magyarország ma biztonságos hely – de elég egy rossz választás, és mi is bevándorlóország leszünk. Ruszin úr, tudom, hogy nem mondhatják el, mire készülnek, mert akkor buknának – de legalább ezt vallja be" – írta Facebook-oldalán az Alapjogokért Központ főigazgatója.

Könnyen lehet, hogy a választók már egyre kevésbé kérnek Magyar Péterékből, ezért is könyörög a Tisza Párt elnöke azért, hogy önkéntesek segítsék.

A felvételt itt tudja megtekinteni:

A nyitókép illusztráció. Fotó: ATV / Youtube-képernyőfotó

***

Darthvader
2025. szeptember 19. 00:11
Ha segíteni akarnak a szülőknek, nagyszülőknek, akkor messzire elkerülik Polost és szektáját. Maguknak is ezzel teszik a legjobbat a fiatalok.
5m007h 0p3ra70r
•••
2025. szeptember 19. 00:07 Szerkesztve
>>ujelet-mgtsz5m007h 0p3ra70r 2025. szeptember 18. 23:40 Ma már ne igyál többet!<< Esetleg meg is tudnád cáfolni tényekkel? Vagy te is arra vársz, hogy jöjjön valaki és végre csináljon valamit? 🤣🤣🤣🤣
pandalala
2025. szeptember 19. 00:00
brutálhoppá
mango5
2025. szeptember 18. 23:39
nincs elég pénz(ünk)...légyszi küldjetek pénzt...vegyetek polokat, bögréket :D :D... áradjon a nincstelenség
