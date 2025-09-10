Most ásta meg a saját sírját a Tisza Párt: teljes az összhang a párton belül, mindenről mélyen hallgatnak

Csúnyán besült Magyar Péter és újdonsült alelnöke: egyetlen telefonhívás buktatta le őket (VIDEÓ)
Hamar kiderült az igazság az alaptalan vádakról.
Raskó György is elszólta magát.
A Mandiner is beszámolt róla korábban, hogy Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke nem akar mindent elmondani pártja adóterveiről, mert akkor szerinte megbuknának. Tarr a párt adóterveiről beszélve mindössze fél perc leforgása alatt több botrányos kijelentést is tett.
Bevezetésül megjegyezte, „nem tudom, ki mindenki veszi ezt most fel”, majd előre szabadkozott, hogy a következő szavait „össze lehet úgy rakni, hogy ebből akár bukás is lehet a választáson”. Később még erősebben fogalmazott:
Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk”
– ismerte be.
A párt Dálnoki Áron által vezetett gazdasági kabinetje háromkulcsos progresszív szja bevezetését javasolja, amelynek értelmében már az átlagbér is a 22 százalékos kulcs alá esne, míg a havi 1 millió 250 ezer forint felett keresőknek 33 százalékos adót kellene fizetniük. És ez még közel sem minden: a javaslat szerint az adókedvezmények rendszerét is felülvizsgálnák. Ez érintené a 25 év alatti fiatalok szja-mentességét, a két- és háromgyermekes édesanyák szja-mentességét, és az egész családi adókedvezményt, amivel a családok havi százezrektől eshetnek el.
Raskó György szerdán a Facebook-oldalán akaratlanul is megerősítette Tarr Zoltán mondatait. A tiszás szakértő szerint a választás után kell megvitatni a „részleteket”. „Nem kérdés, hogy minden hazafias érzésű polgártársunknak kötelessége az orbáni rezsim fennmaradása ellen voksolni. Ez az igazi nemzeti érdek. A részletek megvitatásának majd a választások után, a Tisza kormány megalakulása során jön el az ideje” – fogalmazott Raskó György.
Amennyiben kíváncsi a részletekre, ide kattintva kiszámolhatja, mennyivel keresne kevesebbet a Tisza-adóval.
Nyitókép: Facebook