Tarr Zoltán Tisza Párt liberális Magyarország Raskó György Magyar Péter ellenzék szja adó baloldal

Most ásta meg a saját sírját a Tisza Párt: teljes az összhang a párton belül, mindenről mélyen hallgatnak

2025. szeptember 10. 18:22

Raskó György is elszólta magát.

2025. szeptember 10. 18:22
null

A Mandiner is beszámolt róla korábban, hogy Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke nem akar mindent elmondani pártja adóterveiről, mert akkor szerinte megbuknának. Tarr a párt adóterveiről beszélve mindössze fél perc leforgása alatt több botrányos kijelentést is tett.

Bevezetésül megjegyezte, „nem tudom, ki mindenki veszi ezt most fel”, majd előre szabadkozott, hogy a következő szavait „össze lehet úgy rakni, hogy ebből akár bukás is lehet a választáson”. Később még erősebben fogalmazott:

Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk”

– ismerte be.

A párt Dálnoki Áron által vezetett gazdasági kabinetje háromkulcsos progresszív szja bevezetését javasolja, amelynek értelmében már az átlagbér is a 22 százalékos kulcs alá esne, míg a havi 1 millió 250 ezer forint felett keresőknek 33 százalékos adót kellene fizetniük. És ez még közel sem minden: a javaslat szerint az adókedvezmények rendszerét is felülvizsgálnák. Ez érintené a 25 év alatti fiatalok szja-mentességét, a két- és háromgyermekes édesanyák szja-mentességét, és az egész családi adókedvezményt, amivel a családok havi százezrektől eshetnek el.

Raskó György is megnyilvánult

Raskó György szerdán a Facebook-oldalán akaratlanul is megerősítette Tarr Zoltán mondatait. A tiszás szakértő szerint a választás után kell megvitatni a „részleteket”. „Nem kérdés, hogy minden hazafias érzésű polgártársunknak kötelessége az orbáni rezsim fennmaradása ellen voksolni. Ez az igazi nemzeti érdek. A részletek megvitatásának majd a választások után, a Tisza kormány megalakulása során jön el az ideje” – fogalmazott Raskó György.

Amennyiben kíváncsi a részletekre, ide kattintva kiszámolhatja, mennyivel keresne kevesebbet a Tisza-adóval.

 

Nyitókép: Facebook

 

nyugalom
2025. szeptember 10. 20:24
Zsákbamacska! Mire akarnak szavaztatni? Csak a kedvezményekkel mi lesz? Ébresztő!
Válasz erre
0
0
titi77
2025. szeptember 10. 20:12
mikor akar a poloska "újabb" előrehozott választást? a kötcsei fotón jól látszik hogy még a kéményből is agyhalottak🤪 lógnak. nosza, ilyen erős támogatottsággal én kikövetelném!
Válasz erre
2
0
herden100
2025. szeptember 10. 20:05
BUKTA PETI! PÁ, PÁ... 😎
Válasz erre
2
0
Szerintem
2025. szeptember 10. 19:33
Gyönyörű! Fanatikus személyi kultusz, ütemes taps, ütemes skandálások, verőlegényekből verbuvált erőszak szervezete a pártnak, akasztgatási szándékok.... Mi kell még, egy tömeggyilkos diktatúrához? Kun Béla, Szamuely, Rákosi, Kádár, akasztgatós Apró Antal, aki Dobrev nagyapja, vérkommunista Erőss Pál, a tiszafostos nagyapja...... A tiszafostos is, a hívei is, vérkomcsik kinevelt ivadékai és a generációkon átívelően is újra termelődései. Folyton rendszerváltást is követelnek a balfaszok, most épp a tiszafostossal az élen, leváltani a többpárti, parlamentáris demokrácia rendszerét. Hát igen, a kommunisták az akasztgatós diktatúrát mindig is jobban kedvelték, mint a demokráciát.
Válasz erre
4
0
