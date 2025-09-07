Magyar Péter felvállalta Tarr Zoltán botrányos mondatait az adóemelésről (VIDEÓ)

Kötcsén arról kérdezte a 444 Magyar Pétert, politikai hibának tartja-e Tarr Zoltán kijelentését, miszerint a választásokig vannak dolgok, amikről nem beszélhet, utána majd lehet.

A Tisza Párt elnöke úgy reagált:

rengeteg ilyen mondat volt, lesz.

Úgy folytatta, a hozzájuk köthető személyeket óvatosságra inti és majd tartanak nekik képzéseket.

Mint ismert, Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke nem akar mindent elmondani pártja adóterveiről, mert akkor szerinte megbuknának – derül ki egy minap kikerült felvételből.