Ft
Ft
26°C
14°C
Ft
Ft
26°C
14°C
09. 07.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 07.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
Tarr Zoltán Tisza Pár Kötcs Magyar Péter 444

Magyar Péter felvállalta Tarr Zoltán botrányos mondatait az adóemelésről (VIDEÓ)

2025. szeptember 07. 19:30

Még rengeteg ilyen mondat lesz a kampányban – mondta a Tisza-vezér.

2025. szeptember 07. 19:30
null

Kötcsén arról kérdezte a 444 Magyar Pétert, politikai hibának tartja-e Tarr Zoltán kijelentését, miszerint a választásokig vannak dolgok, amikről nem beszélhet, utána majd lehet. 

A Tisza Párt elnöke úgy reagált: 

rengeteg ilyen mondat volt, lesz.

Úgy folytatta, a hozzájuk köthető személyeket óvatosságra inti és majd tartanak nekik képzéseket. 

Mint ismert, Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke nem akar mindent elmondani pártja adóterveiről, mert akkor szerinte megbuknának – derül ki egy minap kikerült felvételből.

Ezt is ajánljuk a témában

Tarr a párt adóterveiről beszélve mindössze fél perc leforgása alatt több botrányos kijelentést is tett. Bevezetésül megjegyezte, „nem tudom, ki mindenki veszi ezt most fel”, majd előre szabadkozott, hogy a következő szavait „össze lehet úgy rakni, hogy ebből akár bukás is lehet a választáson”.

Ezt is ajánljuk a témában

Később még erősebben fogalmazott: 

Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk” 

– ismerte be.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: YouTube

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Trüpéma
2025. szeptember 07. 21:28
Szerintem agyhalottakat felesleges képezni, de lehet, hogy rosszul informáltak, mert Tiszás vagyok?
Válasz erre
0
0
Kanmacska
2025. szeptember 07. 20:54
Mondjanak ilyen mondatokat naponta! Az sem baj, ha erre képzik ki őket! :)) Jót btesz az a TiSza Pártnak!
Válasz erre
0
0
puszt
2025. szeptember 07. 20:50
Persze, az aranyhalak nem emlékszenek, h a gci letagadta, h szavazati jogot ad a külhoniaknak, h sutba dobja az alkotmányt, h átnevezi az országot, átírja a választási törvényt, szabadon engedi a várost feldúló banditákat. Ugye az, h letagadja, vagy elhallgatja, nem köti az orrunkra, azért nagy különbség... A választási programjai meg nem is voltak, amikről meg beszél azok meg vaskos hazugságok voltak.
Válasz erre
1
4
kailniris
2025. szeptember 07. 20:34
"rengeteg ilyen mondat volt, lesz." Az jó, minden ilyen mondat -5% a tiszának.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!