Magyar Péter felvállalta Tarr Zoltán botrányos mondatait az adóemelésről (VIDEÓ)

Tarr Zoltán botránya kettészakította a Tisza Pártot, már a baloldali elemzők sem olyan derűlátóak
Deák Dániel elemző informátoraitól úgy értesült, Magyar Péter dühös, de nem foglalkozik a pártépítéssel.
Még rengeteg ilyen mondat lesz a kampányban – mondta a Tisza-vezér.
Kötcsén arról kérdezte a 444 Magyar Pétert, politikai hibának tartja-e Tarr Zoltán kijelentését, miszerint a választásokig vannak dolgok, amikről nem beszélhet, utána majd lehet.
A Tisza Párt elnöke úgy reagált:
rengeteg ilyen mondat volt, lesz.
Úgy folytatta, a hozzájuk köthető személyeket óvatosságra inti és majd tartanak nekik képzéseket.
Mint ismert, Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke nem akar mindent elmondani pártja adóterveiről, mert akkor szerinte megbuknának – derül ki egy minap kikerült felvételből.
Ezt is ajánljuk a témában
Deák Dániel elemző informátoraitól úgy értesült, Magyar Péter dühös, de nem foglalkozik a pártépítéssel.
Tarr a párt adóterveiről beszélve mindössze fél perc leforgása alatt több botrányos kijelentést is tett. Bevezetésül megjegyezte, „nem tudom, ki mindenki veszi ezt most fel”, majd előre szabadkozott, hogy a következő szavait „össze lehet úgy rakni, hogy ebből akár bukás is lehet a választáson”.
Ezt is ajánljuk a témában
A jelek szerint Magyar Péter megtiltotta a részvételt a párt botrányba keveredett alelnökének.
Később még erősebben fogalmazott:
Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk”
– ismerte be.
Ezt is ajánljuk a témában
A párt gazdasági kabinetje háromkulcsos progresszív szja bevezetését javasolja, amelynek értelmében már az átlagbér is a 22 százalékos kulcs alá esne.
Nyitókép: YouTube