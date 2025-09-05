Tarr Zoltán botránya kettészakította a Tisza Pártot, már a baloldali elemzők sem olyan derűlátóak

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője közösségi oldalán arról írt, hogy

nagyon komoly, belső konfliktus alakult ki a Tiszában Tarr Zoltán botránya miatt, a párt két részre szakadt,

A szakértő hozzátette, hogy Magyar Péter dühös, de nem foglalkozik a pártépítéssel. Majd ismertette a friss részleteket, melyeket a Tisza belső ügyeire rálátó forrásaitól tudott meg.

E beszámolókból kiderült, hogy

a Tisza közösségének egy tekintélyes része szerint Tarr Zoltánt el kell engedni, le kell mondania, ami megoldaná azt a hitelességi problémát, amit az a kijelentése okozott,

miszerint nem lesznek őszinték a kampányban.

Majd azzal folytatta, többen már egyenesen azon dolgoznak Magyar Pért pártjában, hogy – ahogy fogalmaztak – „kicsinálják” Tarr Zoltánt. Ezek az emberek lejárató pletykákat is terjesztenek róla a párton belül, több ilyen el is jutott a szakértőhöz.

Ugyanakkor Deák felhívta arra a figyelmet, hogy többen vannak a másik oldalon, akik továbbra is védik Tarr Zoltánt.

Ennek oka, hogy az adóemelésről és a többkulcsos adóról szóló tervekkel a Tisza háttérországa teljes mértékben egyetért. Ők úgy vélik, hogy az adóemelés a helyes út

– magyarázta.