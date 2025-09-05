Tarr Zoltán botránya kettészakította a Tisza Pártot, már a baloldali elemzők sem olyan derűlátóak

„Nem kell fölöslegesen ilyen mondatokat mondani” – meglepő helyről bírálták Tarr Zoltánt
Somogyi Zoltán és Baka F. Zoltán egyetértettek abban, hogy politikai hiba volt Tarr Zoltántól az etyeki beszéd.
Deák Dániel elemző informátoraitól úgy értesült, Magyar Péter dühös, de nem foglalkozik a pártépítéssel.
Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője közösségi oldalán arról írt, hogy
nagyon komoly, belső konfliktus alakult ki a Tiszában Tarr Zoltán botránya miatt, a párt két részre szakadt,
A szakértő hozzátette, hogy Magyar Péter dühös, de nem foglalkozik a pártépítéssel. Majd ismertette a friss részleteket, melyeket a Tisza belső ügyeire rálátó forrásaitól tudott meg.
E beszámolókból kiderült, hogy
a Tisza közösségének egy tekintélyes része szerint Tarr Zoltánt el kell engedni, le kell mondania, ami megoldaná azt a hitelességi problémát, amit az a kijelentése okozott,
miszerint nem lesznek őszinték a kampányban.
Majd azzal folytatta, többen már egyenesen azon dolgoznak Magyar Pért pártjában, hogy – ahogy fogalmaztak – „kicsinálják” Tarr Zoltánt. Ezek az emberek lejárató pletykákat is terjesztenek róla a párton belül, több ilyen el is jutott a szakértőhöz.
Ugyanakkor Deák felhívta arra a figyelmet, hogy többen vannak a másik oldalon, akik továbbra is védik Tarr Zoltánt.
Ennek oka, hogy az adóemelésről és a többkulcsos adóról szóló tervekkel a Tisza háttérországa teljes mértékben egyetért. Ők úgy vélik, hogy az adóemelés a helyes út
– magyarázta.
Ezt is ajánljuk a témában
Somogyi Zoltán és Baka F. Zoltán egyetértettek abban, hogy politikai hiba volt Tarr Zoltántól az etyeki beszéd.
Az elemző posztjából az is kiderült, hogy ez a két frakció most szabályosan egymásnak esett. A Tisza-vezér eközben dühös, de érdemben nem foglalkozik a problémával.
Egyáltalán nem törődik a párt működésével és építésével,
csak azzal, hogy kiálljon a színpadra, és ott megtapsolják. Őt ez élteti, semmi más nem érdekli.
Deák Dániel bejegyzését azzal zárta, hogy az elmúlt napokban több baloldali elemzővel és háttéremberrel is beszélgetett, akik a kamera előtt ugyan továbbra is tolják a Tisza szekerét, de már ők is attól tartanak, hogy Magyar Péter túl hamar tetőzött.
„Ahogy telik az idő, a baloldali értelmiség számára egyre világosabb, hogy
ez legjobb esetben is csak egy one-man show, és a Tisza nem egy kormányképes erő.
Ezt egyébként már a nyilvánosság előtt is elkezdték mondogatni – például Puzsér Róbert és Tölgyessy Péter” – idézte fel a XXI. Száad Intézet vezető elemzője.
Nyitókép: Deák Dániel Facebook-oldala