Tarr Zoltán botránya kettészakította a Tisza Pártot, már a baloldali elemzők sem olyan derűlátóak

2025. szeptember 05. 15:52

Deák Dániel elemző informátoraitól úgy értesült, Magyar Péter dühös, de nem foglalkozik a pártépítéssel.

2025. szeptember 05. 15:52
Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője közösségi oldalán arról írt, hogy 

nagyon komoly, belső konfliktus alakult ki a Tiszában Tarr Zoltán botránya miatt, a párt két részre szakadt,

A szakértő hozzátette, hogy Magyar Péter dühös, de nem foglalkozik a pártépítéssel. Majd ismertette a friss részleteket, melyeket a Tisza belső ügyeire rálátó forrásaitól tudott meg. 

E beszámolókból kiderült, hogy 

a Tisza közösségének egy tekintélyes része szerint Tarr Zoltánt el kell engedni, le kell mondania, ami megoldaná azt a hitelességi problémát, amit az a kijelentése okozott, 

miszerint nem lesznek őszinték a kampányban.

Majd azzal folytatta, többen már egyenesen azon dolgoznak Magyar Pért pártjában, hogy – ahogy fogalmaztak – „kicsinálják” Tarr Zoltánt. Ezek az emberek lejárató pletykákat is terjesztenek róla a párton belül, több ilyen el is jutott a szakértőhöz.

Ugyanakkor Deák felhívta arra a figyelmet, hogy többen vannak a másik oldalon, akik továbbra is védik Tarr Zoltánt. 

Ennek oka, hogy az adóemelésről és a többkulcsos adóról szóló tervekkel a Tisza háttérországa teljes mértékben egyetért. Ők úgy vélik, hogy az adóemelés a helyes út

– magyarázta.

Az elemző posztjából az is kiderült, hogy ez a két frakció most szabályosan egymásnak esett. A Tisza-vezér eközben dühös, de érdemben nem foglalkozik a problémával. 

Egyáltalán nem törődik a párt működésével és építésével, 

csak azzal, hogy kiálljon a színpadra, és ott megtapsolják. Őt ez élteti, semmi más nem érdekli.

Már a baloldali elemzők sem olyan optimisták

Deák Dániel bejegyzését azzal zárta, hogy az elmúlt napokban több baloldali elemzővel és háttéremberrel is beszélgetett, akik a kamera előtt ugyan továbbra is tolják a Tisza szekerét, de már ők is attól tartanak, hogy Magyar Péter túl hamar tetőzött. 

„Ahogy telik az idő, a baloldali értelmiség számára egyre világosabb, hogy 

ez legjobb esetben is csak egy one-man show, és a Tisza nem egy kormányképes erő.

Ezt egyébként már a nyilvánosság előtt is elkezdték mondogatni – például Puzsér Róbert és Tölgyessy Péter” – idézte fel a XXI. Száad Intézet vezető elemzője.

Nyitókép: Deák Dániel Facebook-oldala

neszteklipschik
2025. szeptember 05. 17:10
Ilyenek ezek mind, a szaron is marakodnak! Ezekre országot bízni? Ezekre a saját jövőnket rábízni??? Majd ha hülye leszek! :-)
ben2
2025. szeptember 05. 17:06
A hitelességi válságból akkor tudnának kikecmeregni, ha a teljes kriptoliberális bandával látványosan összerúgnák a port. Azaz Bod Péter Ákostól kezdve Horn Gáboron át Petschnig Mária Zitáig mindenki nem hogy eltakarodna, de egyenesen ellenségévé válna a Tiszának. Akkor talán elhinnék a választók is, hogy tényleg nem akarnak adót emelni. Csak ők ugye vinnék a médiahátországot meg a belpesti tüntizős tömeget is és néhány "pszichiátriai gondokkal küzdő" facebook trollon kívül nem maradna más a Tiszából.
kiabrandult-fideszes
2025. szeptember 05. 16:57
Mindent elmond a két politikai oldalról, hogy míg az egyik oldalon 100 TEK-es és kordonok mögött zajlik egy zárt rendezvény, addig Magyar Péter ismét nyílt, mindenki számára látogatható eseményt tart, ahol bárki felszólalhat, kérdezhet, beszélhet a valós problémákról. Kötcsén az egyik oldalnál megint megy majd a szokásos fideszes uszítás, gyűlöletkeltés, míg a másik oldalon valódi emberek, valódi történetek, valódi jövőkép lesz napirenden. És a pedofideszesek beszélnek provokációról? Ugyan már. MP eddigi rendezvényei egytől egyig békésen zajlottak. Ha volt "balhé", azt minden alkalommal a köpködő, habzószájú, fogatlan fideszes gombák okozták, akik a békés emberek közé tolakodtak hőbörögni. 15 év alatt szétbaszták az országot, de legalább első sorból nézhetjük, ahogy pánikban, saját árnyékuktól is rettegve mennek a levesbe a ruszkibérenc hazaárulók.
nyugalom
2025. szeptember 05. 16:45
Zsakbamacskara, adóemelesre szavazhatnak a szektasok!
