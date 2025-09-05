Ft
Hírek
Vélemények
Hetilap
Tarr Zoltán Baka F Zoltán Somogyi Zoltán

„Nem kell fölöslegesen ilyen mondatokat mondani” – meglepő helyről bírálták Tarr Zoltánt

2025. szeptember 05. 13:51

Somogyi Zoltán és Baka F. Zoltán egyetértettek abban, hogy politikai hiba volt Tarr Zoltántól az etyeki beszéd. Ám ha igazak a Tisza adóterveiről kiszivárgot információk, akkol ennél azért sokkal többről van szó.

2025. szeptember 05. 13:51
null

Somogyi Zoltán politológus és Baka F. Zoltán a 24.hu Della című gazdasági podcastjének szerkesztője komoly kritikát fogalmaztak meg a Tisza Párt alelnökével, Tarr Zoltánnal kapcsolatban a Klikk TV műsorában.

Somogyi Zoltán szerint a Tisza politikusai nem eléggé gyakorlott politikusok, mert ez már „a sokadik ilyen belefutás” volt. Ezt azzal kapcsolatban mondta, hogy – ahogy azt a Mandiner megírta – Tarr Zoltán a párt etyeki fórumán gyakorlatilag bemondta, hogy adóemelésre, azaz többkulcsos adóra készülnek, de csak azért nem beszélnek erről, mert választási kampány van, viszont ha nyernek, akkor utána „mindent lehet”.

Ugyanott az is kicsúszott a száján

Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk”.

Somogyi Zoltán úgy vélekedett, nem az a lényeg, hogy Tarr elkezdte feszegetni, milyen adórendszer lenne a jó, hanem hogy szerinte egy gyakorlott politikus nem mond olyat ki, hogy választást kell nyerni és utána mindent lehet.

A politológus úgy fogalmazott: „ez egy nagyon ügyetlen mondat” volt.

Baka F. Zoltán egyetértett abban Somogyival, hogy nem azzal van a gond, milyen adórendszert akar a Tisza. Hozzátette: azzal van a probléma, hogy a Tisza önmaga gerjeszti a „kétség légkörét” a kormányprogramjával kapcsolatban.

Szerinte alapvető politikai hiba volt, hogy Tarr 

bizonytalan kétségek közt hagyja, hogy hogyan fognak dönteni a választásokat követően.”

„Kicsit túlbeszélte a dolgot. Talán abban a hitben is, hogy viszonylag szűk közegben, Etyeken beszélgetnek, bár többször is utalt rá, hogy fölveszik a beszélgetését. Tehát azért egy profi politikus ezt már tudta volna kezelni” – fogalmazott Baka.

Somogyi erre rávágta: 

Hát nem kell fölöslegesen ilyen mondatokat mondani”.

Ugyan Somogyi és Baka szerint a történetben nem az a lényeges, hogy milyen adórendszert vezetne be a Tisza, az Indexhez kiszivárgott információk szerint komoly adóemelésre számíthatnak a magyarok Magyar Péteréktől.

A kiszivárgott dokumentum szerint a Tisza Párt drasztikusan megemelné a személyi jövedelemadót.

Amint azt egy korábbi cikkünkben megírtuk, az egyszeri gyári munkás is több tízezer forintnyi bevételtől esne el, az édesanyák pedig búcsút mondhatnának az épp frissen megkapott adómentességüknek. A Tisza megszorítása széles társadalmi rétegeken csapódna le.

Nemrég készítettünk egy kalkulátort is a Tisza-féle adóemelésre, amelyben kiszámolhatja, mennyivel keresne kevesebbet a Tisza-adóval.

A teljes műsort itt tekintheti meg:

Nyitókép: MTI/Purger Tamás
 

pollip
•••
2025. szeptember 05. 14:24 Szerkesztve
Nem baj. Megbocsátanak neki, majd továbbképzésre küldik az USA -ba a demokratákhoz! Sok magyar ellenzéki járt ott, az eredményt látjuk:-))))) Pl: Fegyőr, Szél, MZP, Kész, Gulyás Márton és sokan mások!
neszteklipschik
2025. szeptember 05. 13:40
Ugyan! Ha egy párt választást akar nyerni, akkor nagyon jó dolog, ha elmondja, hogy mit szeretne megvalósítani a megnyert választás után. Demokráciában ez így természetes..... :-) Jó'mondom lippsi taknyok?
sagirdilsiz-2
2025. szeptember 05. 13:40
Lehet, hogy Tarrt is Tóni fizeti.
reiblistvan
2025. szeptember 05. 13:34
Tapasztalanok és túlzottan magabiztosak a választásokkal kapcsolatban ! Úgy gondolják , bármit mondhatok , minket a Brüsszel segít mi bajunk lehet ?? Egyrészt nem tudni milyen valójában a támogatottságuk , másrészről , itthon rengeteg a bizonytalan szavazó , azokat akarják az adóemeléssel megnyerni ? Az alacsonyabb iskolázottságúak a Fideszt támogatják jobban, az értelmiségiek a Tiszát jobban ! Az utóbbiak jobban keresnek , pont azokat vágja fejbe ez a tervezet a 33% SZJA ! Ki érti ezt ??
