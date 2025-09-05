„Nem kell fölöslegesen ilyen mondatokat mondani” – meglepő helyről bírálták Tarr Zoltánt

Somogyi Zoltán úgy vélekedett, nem az a lényeg, hogy Tarr elkezdte feszegetni, milyen adórendszer lenne a jó, hanem hogy szerinte egy gyakorlott politikus nem mond olyat ki, hogy választást kell nyerni és utána mindent lehet.

A politológus úgy fogalmazott: „ez egy nagyon ügyetlen mondat” volt.

Baka F. Zoltán egyetértett abban Somogyival, hogy nem azzal van a gond, milyen adórendszert akar a Tisza. Hozzátette: azzal van a probléma, hogy a Tisza önmaga gerjeszti a „kétség légkörét” a kormányprogramjával kapcsolatban.

Szerinte alapvető politikai hiba volt, hogy Tarr

bizonytalan kétségek közt hagyja, hogy hogyan fognak dönteni a választásokat követően.”

„Kicsit túlbeszélte a dolgot. Talán abban a hitben is, hogy viszonylag szűk közegben, Etyeken beszélgetnek, bár többször is utalt rá, hogy fölveszik a beszélgetését. Tehát azért egy profi politikus ezt már tudta volna kezelni” – fogalmazott Baka.

Somogyi erre rávágta:

Hát nem kell fölöslegesen ilyen mondatokat mondani”.

Ugyan Somogyi és Baka szerint a történetben nem az a lényeges, hogy milyen adórendszert vezetne be a Tisza, az Indexhez kiszivárgott információk szerint komoly adóemelésre számíthatnak a magyarok Magyar Péteréktől.

A kiszivárgott dokumentum szerint a Tisza Párt drasztikusan megemelné a személyi jövedelemadót.

Amint azt egy korábbi cikkünkben megírtuk, az egyszeri gyári munkás is több tízezer forintnyi bevételtől esne el, az édesanyák pedig búcsút mondhatnának az épp frissen megkapott adómentességüknek. A Tisza megszorítása széles társadalmi rétegeken csapódna le.

Nemrég készítettünk egy kalkulátort is a Tisza-féle adóemelésre, amelyben kiszámolhatja, mennyivel keresne kevesebbet a Tisza-adóval.

