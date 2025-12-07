Kínos magyarázkodásba kezdett Tarr Zoltán a Tisza Párt kiszivárgott megszorítócsomagja kapcsán

A Tisza Párt kecskeméti rendezvényén jártunk és arról kérdeztük a párt szimpatizánsait, valamint politikusait, hogy mit gondolnak arról, hogy már a Medián szerint is alkalmasabb Orbán Viktor, mint Magyar Péter miniszterelnöknek.

Továbbá a párt kiszivárgott megszorítócsomagjáról kérdeztük még a tiszásokat.