Kínos magyarázkodásba kezdett Tarr Zoltán a Tisza Párt kiszivárgott megszorítócsomagja kapcsán

Betett a tiszás kukacbotrány Magyar Péternek, ijedtében el sem ment a hajdúböszörményi eseményre
Magyar Péter nem akarta, hogy ráégjen a kukacbotrány, Ruszin-Szendi Romuluszt küldte maga helyett.
Nagyon úgy látszik, hogy Magyar Péter feloldotta a szájzárat az emberei egy részénél, így Tarr Zoltán nyilatkozott stábunknak. Kínosan sikerült.
A Tisza Párt kecskeméti rendezvényén jártunk és arról kérdeztük a párt szimpatizánsait, valamint politikusait, hogy mit gondolnak arról, hogy már a Medián szerint is alkalmasabb Orbán Viktor, mint Magyar Péter miniszterelnöknek.
Továbbá a párt kiszivárgott megszorítócsomagjáról kérdeztük még a tiszásokat.
A tiszás megszorítócsomag az alábbi intézkedésekkel járna:
A Tisza Párt politikusai között volt aki kínos magyarázkodásba kezdett, volt aki elmenekült, de még Gyurcsány imitátor is akadt köztük.
Elképzelhető, hogy a masszív Fidesz előnyt realizálva Magyar Péter feloldotta a szájzárat az embereinél.
