12. 07.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Tarr Zoltán kecskeméti Magyar Péter Gyurcsány Ferenc előny Orbán Viktor szimpatizáns

Kínos magyarázkodásba kezdett Tarr Zoltán a Tisza Párt kiszivárgott megszorítócsomagja kapcsán

2025. december 07. 20:23

Nagyon úgy látszik, hogy Magyar Péter feloldotta a szájzárat az emberei egy részénél, így Tarr Zoltán nyilatkozott stábunknak. Kínosan sikerült.

2025. december 07. 20:23
null

A Tisza Párt kecskeméti rendezvényén jártunk és arról kérdeztük a párt szimpatizánsait, valamint politikusait, hogy mit gondolnak arról, hogy már a Medián szerint is alkalmasabb Orbán Viktor, mint Magyar Péter miniszterelnöknek. 

Továbbá a párt kiszivárgott megszorítócsomagjáról kérdeztük még a tiszásokat.

A tiszás megszorítócsomag az alábbi intézkedésekkel járna:

  • Progresszív, 22-33 százalékos szja-emelést vezetnének be. 
  • Egy átlagos magyar családnak 30 százalékkal csökkentenék a családi adókedvezményeit.
  • Jelentősen emelnék a kis- és középvállalkozások adóterheit, a kisvállalkozásoknak 13,5 százalékra, a középvállalkozásoknak 18 százalékra emelnék a társasági adóját.
  • 32 százalékos áfát vetnének ki az 1600 köbcentiméter feletti autókra, azok alkatrészeire, az alkoholos italokra és a dohánytermékekre.
  • 20 százalékos özvegyi nyugdíjadót vezetnének be.
  • Bevezetnék az eb- és macskaadót, valamint 4 százalékos különadót vetnének ki a házi kedvencek termékeire.
  • Privatizálnák az egészségügyet és a nyugdíjrendszert: a munkavállaló csak a várható legalacsonyabb nyugdíj és leggyengébb egészségügyi alapellátás esetén is többet fizetne, mint a mostani rendszerben.

  A Tisza Párt politikusai között volt aki kínos magyarázkodásba kezdett, volt aki elmenekült, de még Gyurcsány imitátor is akadt köztük.

Elképzelhető, hogy a masszív Fidesz előnyt realizálva Magyar Péter feloldotta a szájzárat az embereinél. 

Nézze meg videónkat a Mandiner YouTube csatornáján!

 

UgyeletesFoApolo
2025. december 07. 20:56
De kurva gáz ez a Tarr. :D :D :D
pugacsov-0
2025. december 07. 20:51
Tarr Zoltán egy igen ostoba, buta, képzetlen ember, takarodjon !
minarik
2025. december 07. 20:50
totumfaktum-2 2025. december 07. 20:40 Tarr egyszer igazat mondott: Háború=béke, szabadság=szolgaság, adóemelés=adócsökkentés...
totumfaktum-2
2025. december 07. 20:40
Tarr egyszer igazat mondott: "nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk”; „választást kell nyerni, és utána mindent lehet”."
