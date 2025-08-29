Ft
08. 29.
péntek
Tisza Párt Tisza-adó kalkulátor Magyar Péter

Itt a kalkulátor – kiszámolhatja, mennyivel keresne kevesebbet a Tisza-adóval

2025. augusztus 29. 14:06

Készítettünk egy kalkulátort a Tisza-féle adóemelésre, próbálja ki ön is!

2025. augusztus 29. 14:06
Magyar Péter, kalkulátor

A többkulcsos szja régi vágya a baloldalnak, a korábbi választásokon is hasonló javaslatokkal állt elő az aktuális ellenzéki vezető.

A kiszivárgott tervek szerint Magyar Péter és a Tisza Párt minden eddiginél durvább adóemelésre készül.

Erről részletesebben itt írtunk.

Nyitókép: Mediaworks/ Markovics Gábor+Mandiner-szerkesztés

 

petike21
2025. augusztus 29. 15:00
A Tisza teljes gőzzel kapmányol. A fidesz alatt nem mennek jól a dolgok. Mi nem értünk semmihez, ostobák vagyunk szavazz ránk mert majd adót emelünk kifosztunk, kisemmizünk és még sokkal rosszabbul élsz, mint most. Hajrá!
Válasz erre
2
0
Welszibard
2025. augusztus 29. 14:53
Tarr Zoltánnak, a kirúgott református zsinati ügyintézőnek, a piti karrieristának üzenem, hogy: "a választás után sem lehet mindent". A 9 millás havi fizuval ilyet mondani politikai gengszterség. Ez Gyurcsány-Dobrev, és Bajnaiék módszere volt, amibe csúfosan belebuktak. Erre a magyar nép még pontosan emlékszik. Ezért akinek a Tisza volt a reménye a váltásra, az most végre megkapta a Tisza "öszödi beszédét"!
Válasz erre
2
0
totumfaktum-2
2025. augusztus 29. 14:41
mango 5 "Kik ezek a krva okos szakertok akik tiszanal ulnek?" Bokros Lajos, Magyar Bálint, Petschnig Mária Zita, Kéri László, Bod Péter Ákos és így tovább... A teljes levitézlett bagázs!
Válasz erre
3
0
balbako_
2025. augusztus 29. 14:40
A többkulcsos adó a lumpen prolik álma, hogy valakiktől elvesznek, de a hülyéje nem tudja, hogy neki ettől több egy kanyival sem lesz. Viszont a bérét feketén emelik, mert az emeléssel csak az adója emelkedik a jövedelme nem. Beindul a fekete gazdaság. Akik kivívták keservesen a magas bérüket -orvosok, tanárok, diplomások, szakmunkások - hirtelen a jól keresők közt találják magukat és szépen csökken a jövedelmük vagy stagnál. Ez a középosztály kivéreztetése, de ettől még a lumpen prolik pénze egy fikarcnyival sem lesz több, sőt a csökkenő középosztály generálja az elbocsátásokat és a munkanélküliséget. Ez nem jövendölés ez tény! Ugyanis ezt már ÁTÉLTÜK! Ami meg a milliárdosokat illeti ők köszönik szépen eddig is sztárügyvédek védték őket az adóterhektől eztán sem fog fájni nekik.
Válasz erre
3
1
