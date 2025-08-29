Itt a kalkulátor – kiszámolhatja, mennyivel keresne kevesebbet a Tisza-adóval

Kicsoda a tiszás Dálnoki Áron? – Drága amerikai iskola a Bokros-csomag idején, vadászüzlet, hitelnyújtás

A kilencvenes évek legmélyén, a Bokros-csomag idején kezdte meg fizetős amerikai tanulmányait Dálnoki Áron, a Tisza Párt gazdasági munkacsoportjának vezetője, akinek azóta vadászati, mezőgazdasági és hitelezői érdekeltségei voltak-vannak. Nemrég szivárgott ki, hogy a Tisza jelentős adóemelést vezetne be. Portrénk Dálnoki Áronról.