Balatonfüreden tartott titkos tárgyalást a Tisza Párt az adóemelési tervekről

Visszaköszön a szörnyű múlt: a Tisza Párt terve a 2010 előtti, kudarcos gazdaságot idézi (VIDEÓ)
Magyar Péterék szja-emelés közvetlenül csökkentené a magyar dolgozók jövedelmét.
Magyar Péter korábban azt mondta, hogy nincs mit titkolniuk.
Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője Facebook-bejegyzésében arról számolt be, hogy a Tisza Párt Balatonfüreden tart megbeszélést az adóemelési terveiről, ám ezt a nyilvánosság elől igyekeznek eltitkolni.
Kocsis Máté úgy fogalmazott, hogy a Tisza Párt „frakcióülést” tart, annak ellenére, hogy a magyar Országgyűlésben nincsen frakciójuk.
Hozzátette: európai parlamenti frakciójuk létezik ugyan, ám azt Manfred Weber vezeti.
Kocsis Máté Magyar Péter korábbi kijelentéseire is utalt, miszerint a Tisza Párt száznapos programot hirdetett. A Fidesz politikusa ezt a baloldali kormányok – például Medgyessy Péter vagy Gyurcsány Ferenc – múltbeli gyakorlataihoz hasonlította, amelyek „megszorításokhoz, elvonásokhoz és adóemelésekhez” vezettek.
Ezt bizonyítja az is, hogy a Tisza Párt programját ugyanazok a tanácsadók készítik, akik korábban is szerepet vállaltak a baloldali kormányok gazdaságpolitikájában.
A Fidesz frakcióvezetője rámutatott arra is, hogy már kiszivárogtak a Tisza Párt adóemelési tervei, azonban Magyar Péterék igyekeznek mindezt megcáfolni. A Fidesz frakcióvezetője Tarr Zoltánt idézte, aki korábban arra utalt, hogy a Tisza Párt nem szívesen beszél a programja részleteiről, mert abba belebukna a párt.
„Péter, ezért kár volt Forsthoffer alelnök asszony szállodájába menni, már minden kiszivárgott az adóemelési terveitekről, bár ti még beszélni sem akartatok róla, nehogy megbukjatok – ahogy Tarr Zoltán mondta” – fogalmazott Kocsis Máté.
A politikus kifogásolta, hogy Magyar Péter elhallgattatta a saját jelöltjeit, miközben azt hangoztatta, hogy nincs mit titkolniuk.
A frakcióvezető posztjában személyes megjegyzést is tett: felidézte, hogy Magyar Péter korábban sérelmezte, hogy nem hívták meg a Fidesz balatonfüredi frakcióüléseire.
