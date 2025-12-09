Ft
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Tarr Zoltán Tisza Párt Magyar Péter frakcióülés

Balatonfüreden tartott titkos tárgyalást a Tisza Párt az adóemelési tervekről

2025. december 09. 15:18

Magyar Péter korábban azt mondta, hogy nincs mit titkolniuk.

2025. december 09. 15:18
null

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője Facebook-bejegyzésében arról számolt be, hogy a Tisza Párt Balatonfüreden tart megbeszélést az adóemelési terveiről, ám ezt a nyilvánosság elől igyekeznek eltitkolni.

Kocsis Máté úgy fogalmazott, hogy a Tisza Párt „frakcióülést” tart, annak ellenére, hogy a magyar Országgyűlésben nincsen frakciójuk.

Hozzátette: európai parlamenti frakciójuk létezik ugyan, ám azt Manfred Weber vezeti.

Kocsis Máté Magyar Péter korábbi kijelentéseire is utalt, miszerint a Tisza Párt száznapos programot hirdetett. A Fidesz politikusa ezt a baloldali kormányok – például Medgyessy Péter vagy Gyurcsány Ferenc – múltbeli gyakorlataihoz hasonlította, amelyek „megszorításokhoz, elvonásokhoz és adóemelésekhez” vezettek.

Ezt bizonyítja az is, hogy a Tisza Párt programját ugyanazok a tanácsadók készítik, akik korábban is szerepet vállaltak a baloldali kormányok gazdaságpolitikájában.

A Fidesz frakcióvezetője rámutatott arra is, hogy már kiszivárogtak a Tisza Párt adóemelési tervei, azonban Magyar Péterék igyekeznek mindezt megcáfolni. A Fidesz frakcióvezetője Tarr Zoltánt idézte, aki korábban arra utalt, hogy a Tisza Párt nem szívesen beszél a programja részleteiről, mert abba belebukna a párt.

„Péter, ezért kár volt Forsthoffer alelnök asszony szállodájába menni, már minden kiszivárgott az adóemelési terveitekről, bár ti még beszélni sem akartatok róla, nehogy megbukjatok – ahogy Tarr Zoltán mondta” – fogalmazott Kocsis Máté.

A politikus kifogásolta, hogy Magyar Péter elhallgattatta a saját jelöltjeit, miközben azt hangoztatta, hogy nincs mit titkolniuk.

A frakcióvezető posztjában személyes megjegyzést is tett: felidézte, hogy Magyar Péter korábban sérelmezte, hogy nem hívták meg a Fidesz balatonfüredi frakcióüléseire.

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

***

 

