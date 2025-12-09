Balatonfüreden tartott titkos tárgyalást a Tisza Párt az adóemelési tervekről

A Fidesz frakcióvezetője rámutatott arra is, hogy már kiszivárogtak a Tisza Párt adóemelési tervei, azonban Magyar Péterék igyekeznek mindezt megcáfolni. A Fidesz frakcióvezetője Tarr Zoltánt idézte, aki korábban arra utalt, hogy a Tisza Párt nem szívesen beszél a programja részleteiről, mert abba belebukna a párt.

„Péter, ezért kár volt Forsthoffer alelnök asszony szállodájába menni, már minden kiszivárgott az adóemelési terveitekről, bár ti még beszélni sem akartatok róla, nehogy megbukjatok – ahogy Tarr Zoltán mondta” – fogalmazott Kocsis Máté.

A politikus kifogásolta, hogy Magyar Péter elhallgattatta a saját jelöltjeit, miközben azt hangoztatta, hogy nincs mit titkolniuk.

A frakcióvezető posztjában személyes megjegyzést is tett: felidézte, hogy Magyar Péter korábban sérelmezte, hogy nem hívták meg a Fidesz balatonfüredi frakcióüléseire.

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP