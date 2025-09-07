Ft
09. 07.
vasárnap
09. 07.
vasárnap
Se híre, se hamva nem volt Tarr Zoltánnak Kötcsén – alaposan eldugták a Tisza Párt alelnökét

2025. szeptember 07. 13:50

A jelek szerint Magyar Péter megtiltotta a részvételt a párt botrányba keveredett alelnökének.

2025. szeptember 07. 13:50
null

Ahogy lapunk korábban megírta, Magyar Péter vasárnap Kötcsén tartott fórumot, amelyen azonban szembetűnő volt a Tisza Párt két meghatározó szereplőjének hiánya. Nem jelent meg Tarr Zoltán alelnök, akinek neve az elmúlt időszakban a párt adóemelési terveit kísérő botrányhoz kapcsolódott, valamint távol maradt Dálnoki Áron is, a párt gazdasági kabinetjének vezetője.

Mint ismert, szeptember 1-jén az etyeki fórumon Tarr Zoltán nyíltan beszélt a párt adóemelési terveiről, ráadásul azok kapcsán 

olyan szerencsétlenül fogalmazta meg a gondolatait, amikből később országos botrány lett.

Tarr a fórumon bevezetésül megjegyezte, „nem tudom, ki mindenki veszi ezt most fel”, majd előre szabadkozott, hogy a következő szavait „össze lehet úgy rakni, hogy ebből akár bukás is lehet a választáson”.

Később még erősebben fogalmazott:

Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk

Feltételezhetően Tarr ezeknek a mondatoknak köszönhetően nem vehetett részt a vásárnapi kötcsei fórumon, ahol sajtóbeszámolók szerint a Tisza Párt számos prominens tagja és támogatója is megjelent.

Dálnoki Áron sem volt ott

Szintén nem vett részt a rendezvényen Dálnoki Áron, aki a Tisza Párt gazdasági programjának egyik készítője, aki teljesen egyetértett Magyar Péterrel: szerintük nem szabad nyilvánosan beszélni a programjuk részleteiről, mert attól tartanak, hogy „szétkapnák” őket a választók – mindez egy nemrégiben napvilágot látott felvételből derült ki. 

Nyitókép: MTI/Purger Tamás

***

