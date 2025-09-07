Drónfotó bizonyítja: gyér az érdeklődés Magyar Péter kötcsei fórumán

Élőben mondták be a Tisza rendezvényén, hogy nem értenek egyet a fiatalok adómentességével
Árulkodó felvétel.
Meglehetősen kevés résztvevő jelent meg Magyar Péter kötcsei fórumán – derül ki Deák Dániel politikai elemző legújabb bejegyzéséből. A közösségi oldalán közzétett drónfelvétel pontosan 11:38-kor készült, abban a pillanatban, amikor Magyar Péter a színpadra lépett.
Ők nem fogják bevallani, hogy a mai kötcsei tiszás rendezvényre milyen kevés embert tudtak mozgósítani. Ezért posztolom én!
– írta az elemző.
Fotó: Balint Szentgallay / NurPhoto / NurPhoto via AFP
