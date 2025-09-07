Ft
tiszás részvétel rendezvény Magyar Péter drónfelvétel Deák Dániel

Drónfotó bizonyítja: gyér az érdeklődés Magyar Péter kötcsei fórumán

2025. szeptember 07. 12:18

Árulkodó felvétel.

2025. szeptember 07. 12:18
null

Meglehetősen kevés résztvevő jelent meg Magyar Péter kötcsei fórumán – derül ki Deák Dániel politikai elemző legújabb bejegyzéséből. A közösségi oldalán közzétett drónfelvétel pontosan 11:38-kor készült, abban a pillanatban, amikor Magyar Péter a színpadra lépett.

Ők nem fogják bevallani, hogy a mai kötcsei tiszás rendezvényre milyen kevés embert tudtak mozgósítani. Ezért posztolom én!

– írta az elemző.

Fotó: Balint Szentgallay / NurPhoto / NurPhoto via AFP

***

***

Összesen 117 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Titi
2025. szeptember 07. 14:12
Müszike!! Hol a több tízezer ember, akikről fantáziáltál? Még mindig nem esett le a tantusz, hogy megbuktál, brüsszeli csavargók aljas zsellére? Nem kínos? Nem kellene inkább a munkahelyeden "dolgoznod"? Bár ott is ellenünk szavazgatsz a féreg bandáddal, de arról nem szeretsz beszélni ugye? A földig verünk jövőre, addig még áltathatod magad, és az agyhalott csürhédet.
Válasz erre
1
0
Tegnap
2025. szeptember 07. 13:57
Tiszta röhely ! Nagyon gáz már a poloska. Alig látszanak még abban a kis faluban is. Elfogyott a tiszafos, elszállt a poloskafing a lufiból.
Válasz erre
0
0
states-2
2025. szeptember 07. 13:56
A bukás legbiztosabb jele, hogy a pszichopata és komcsi csürhéje elment vergődni Kötcsére. Értelme semmi, a provokáció pedig kontraproduktív.
Válasz erre
1
0
ihavrilla
2025. szeptember 07. 13:49
Vége van Magyar Péter előadásának. A lényeg, hogy a Magyar Kormány alatt senkinek nem kell dolgozni, ingyen lesz a nyaralás és a pénzt ( adózni sem kell utána ) csak úgy zsákban hozzák házhoz. Ugyan nem tudom, hogy kik, mert a postás sem fog dolgozni.. Anyám, borogass! Ennyi baromságot!!!
Válasz erre
8
0
