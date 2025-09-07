Élőben mondták be a Tisza rendezvényén, hogy nem értenek egyet a fiatalok adómentességével

Gulyás Márton a Partizán műsorában egy fiatal szegedi Tisza-szigetes nőt kérdezett. A nő közölte, nem ért egyet a 25 év alattiak adómentességével, mert az sok pénzt kivesz az államkasszából. Mindezek mellett arról is beszélt, hogy biztosan van szakértői csapata Magyar Péternek, de még ő sem tudott konkrétumokat mondani erről a csapatról.

Mint arról korábban írtunk, Magyar Péter menetén nem jelent meg Tarr Zoltán, aki arról beszélt, hogy azért nem beszélnek a terveikről, mert akkor megbuknának.