Ft
Ft
26°C
14°C
Ft
Ft
26°C
14°C
09. 07.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 07.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
Tisza Párt adómentesség fiatal

Élőben mondták be a Tisza rendezvényén, hogy nem értenek egyet a fiatalok adómentességével

2025. szeptember 07. 11:37

A Partizán műsorában hangzott el az önleleplező mondat.

2025. szeptember 07. 11:37
null

Gulyás Márton a Partizán műsorában egy fiatal szegedi Tisza-szigetes nőt kérdezett. A nő közölte, nem ért egyet a 25 év alattiak adómentességével, mert az sok pénzt kivesz az államkasszából. Mindezek mellett arról is beszélt, hogy biztosan van szakértői csapata Magyar Péternek, de még ő sem tudott konkrétumokat mondani erről a csapatról. 

Mint arról korábban írtunk, Magyar Péter menetén nem jelent meg Tarr Zoltán, aki arról beszélt, hogy azért nem beszélnek a terveikről, mert akkor megbuknának. 

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 56 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
iphone-13
2025. szeptember 07. 14:05
aljas mocskok ezek
Válasz erre
2
0
kamposorrubiro
2025. szeptember 07. 13:59
Pontosan , igazuk is van ! CSAK A ZSIDÓKNAK NE KELLJEN ADÓZNIA , CSAK A KIVÁLASZTOTT NÉPNEK ... AKIKET GONDOSAN KIVÁLASZTOTTAK.... ... A GÁZKAMRÁKBA !!!!
Válasz erre
1
0
Hohokam
2025. szeptember 07. 13:54
Baszki, a pulykák, akik megszavazzák a Hálaadás napot.... hihetetlen.
Válasz erre
5
0
knvelt
2025. szeptember 07. 13:52
Tisztelt Kommentelők! Az egy dolog, hogy ezzel a csajjal nem értünk egyet - én sem. De az egy másik dolog, ahogyan írunk róla! Feltételezések, otromba csúfolódások NEM szabad, hogy uralja a kommunikációnkat! Így lesüllyedünk a szintjükre! Kérem, fontolja meg mindenki, hogy valóban egy bizonyos szint fölött van a hozzászólása, mielőtt megnyomná a "Hozzászólás küldése" gombot!
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!