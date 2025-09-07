Hová tűnt Tarr Zoltán? Kínos kérdésekkel szembesült Magyar Péter válogatott csapata

Az egyetemi autonómia fontosabb, mint a fiatalok támogatása?

Egy másik szimpatizáns nem cáfolta, hogy a Tisza Párt által kiadott magazin egy propagandalap. Mindez azért is érdekes, mert Magyar korábban arról beszélt, hogy mindenfajta propagandát megszüntet. A szimpatizáns arról is beszélt, hogy az egyetemek autonómiája fontosabb, mint azok a támogatások, amiket a fiatalok kapnak. A fiatal férfi azt szeretné, ha a 2010 előtti állapotokat hozná vissza a Tisza-kormány.

Ha bizonyos ígéretek nem teljesülnek, akkor nagyon sokan távozni fognak a Tisza szimpatizánsok közül – mondta egy Tisza-sziget tag a Partizán műsorában. A pályakezdő tanár szerint ez egyfajta garancia, hogy teljesülni fognak az ígéretek.