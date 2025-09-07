Hová tűnt Tarr Zoltán? Kínos kérdésekkel szembesült Magyar Péter válogatott csapata

„Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk” – Tarr Zoltán a Tisza adótervéről
A Tisza alelnökének újabb vállalhatatlan kijelentései kerültek napvilágra.
A Partizán műsorában Tisza-szimpatizánsok beszéltek az adóemelési botrányról, Tarr Zoltán eltűnéséről és a párt kríziskommunikációjáról. A párt konkrét programjáról ismét kevés konkrétum derült ki.
Nem látok visszaesést Tarr Zoltán szereplései kapcsán – mondta egy Tisza szimpatizáns a Partizán élő műsorában az adóemelési botránnyal és a párt alelnökének kijelentései kapcsán. A műsorban egy koordinátor szólalt meg, aki részt vett Magyar Péter menetében, ami Kötcsére tartott. Az is kiderült, hogy már előre készültek a mostani menetre, jól láthatóan a megszólalások alapján előre kiválogatott csapattal ment Magyar. A koordinátor úgy próbálta terelni az adóemelési botrányt, hogy már korábban szó volt az adócsökkentésről. Szó sem volt kríziskommunikációról, – tette hozzá, de azt nem tudta megmagyarázni, hogy miért nincs velük Tarr Zoltán. Jól láthatóan az érintett férfit meglepte Gulyás Márton kérdése.
Ahhoz nem férhet kétség, hogy Magyar Péter „kötcsei utazása” provokáció.
Egy másik szimpatizáns nem cáfolta, hogy a Tisza Párt által kiadott magazin egy propagandalap. Mindez azért is érdekes, mert Magyar korábban arról beszélt, hogy mindenfajta propagandát megszüntet. A szimpatizáns arról is beszélt, hogy az egyetemek autonómiája fontosabb, mint azok a támogatások, amiket a fiatalok kapnak. A fiatal férfi azt szeretné, ha a 2010 előtti állapotokat hozná vissza a Tisza-kormány.
Ha bizonyos ígéretek nem teljesülnek, akkor nagyon sokan távozni fognak a Tisza szimpatizánsok közül – mondta egy Tisza-sziget tag a Partizán műsorában. A pályakezdő tanár szerint ez egyfajta garancia, hogy teljesülni fognak az ígéretek.
Hiába mondja Magyar Péter, hogy a Tisza az adócsökkentés kormánya lesz, párttársai többször is elszólták magukat.
Egy másik aktivista arról beszélt a műsorban, hogy ő Dániában tanult korábban, de már 2018-ban a Jobbik aktivistája volt. A mai napig nagyon tisztelem Vona Gábort – tette hozzá. A programok kapcsán nem tudott egyértelműen válaszolni, és arra hivatkozott, hogy a Tisza honlapján lévő 21 pont az irányadó. Kulja András leszereplésével kapcsolatban az aktivista azt mondta, rá ez nem gyakorolt hatást, mert állítólag van egy erős egészségügyi szakmai csapat. Arra nem tudott válaszolni, hogy mikor ismerheti meg a nyilvánosság ezeket a programokat.
Egy másik szimpatizáns arról beszélt, hogy 2010-ben szavazott utoljára a Fideszre. Ennek az oka az volt, hogy megszüntették a rendvédelmi dolgozók korai nyugdíjazását. Az aktivista arról is beszélt, hogy Magyar nem fogja megszegni az ígéretei, mert a Tisza-szigetek ezt nem fogja hagyni.
