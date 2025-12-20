Ft
gyilkosság bevándorlás Egyesült Államok

Vér tapad a hatóságok kezéhez: egy nappal a gyilkosság előtt engedték szabadon az illegális migránst

2025. december 20. 08:23

Az ügyészség szerint azonban nem hibáztak.

2025. december 20. 08:23
null

Súlyos politikai vitát váltott ki az Egyesült Államokban egy Észak-Virginiában történt gyilkosság, amelynek gyanúsítottja egy illegálisan az országban tartózkodó salvadori férfi – írta a Fox News. A 23 éves Marvin Morales-Ortezt mindössze egy nappal a bűncselekmény előtt engedték szabadon a Fairfax megyei börtönből, miután az ügyészség ejtette ellene a korábbi vádakat – ellenére annak, hogy a bevándorlási hatóságok (ICE) őrizetbe vételi kérelmet nyújtottak be ellene.

A gyanúsítottat azzal vádolják, hogy december 17-én egy restoni lakásban lelőtt egy férfit. Morales-Ortez ellen 2020 óta legalább hét bűncselekmény miatt indult eljárás Fairfax megyében, köztük testi sértés, lőfegyverrel való visszaélés és egy korábbi gyilkossági ügy miatt, amelyeket azonban az ügyészség többször ejtett. Több forrás szerint a férfi az MS-13 nevű nemzetközi bűnbanda tagja vagy kapcsolata van vele.

A Belbiztonsági Minisztérium (DHS) élesen bírálta a megyei hatóságokat, mondván: „Vér tapad a kezükhöz.” A minisztérium szerint Fairfax megye nem teljesítette az ICE őrizetbe vételi kérelmét, holott ahhoz nincs szükség bírósági végzésre, és a gyanúsítottat át kellett volna adniuk a szövetségi bevándorlási hatóságoknak.

A Fairfax megyei seriffhivatal és az ügyészség viszont azt állította, hogy betartották a helyi, állami és szövetségi törvényeket, és az ICE nem nyújtott be bírósági végzést a további őrizetbe vételhez.

Nyitókép forrása: Drew ANGERER / AFP

