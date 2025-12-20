Ft
12. 20.
szombat
európai unió vétójog európai bizottság orbán viktor

Orbán Viktor figyelmeztetett: ez történik az EU-val, ha eltörlik a vétójogot (VIDEÓ)

2025. december 20. 09:28

A miniszterelnök szerint nemcsak a szuverenitásról van szó.

2025. december 20. 09:28
null

Orbán Viktor miniszterelnök a brüsszeli EU-csúcsot követő sajtótájékoztatóján élesen bírálta az Európai Unió legújabb döntéseit, amelyekkel az Európai Bizottság bizonyos kérdésekben megpróbálja kikerülni a tagállamok vétójogát.

A kormányfő hangsúlyozta: az egész Európai Unió a birodalommá alakulás útjára lépett. 

Ha nemzetállamoktól el tudják venni a döntő kérdésekben a vétójogot, akkor ez egész Európai Unió átalakult egy birodalommá”

– fogalmazott Orbán Viktor. Hozzátette, hogy ez nem csupán szuverenitási kérdés a magyarok számára – személyesen neki is –, hanem gazdasági természetű probléma.

Én még olyat nem láttam, hogy mi egy elnyomó birodalom keretén belül éltünk volna jól

  – mondta. A kormányfő szerint „tehát a nemzeti szuverenitás és a függetlenség, meg a magyar életszínvonal között egyenes összefüggés van, ezért nem szabad résztvennünk egy birodalomban, nemcsak lelki okokból, meg az ezeréves történelmünk miatt, hanem a gazdasági érdekeink miatt sem.”

Nyitókép forrása: NICOLAS TUCAT / AFP

***

 

pollip
2025. december 20. 10:50
A többi kis ország is megszólal hatna. A nagyobb tagállamok döntenének mindenben!
steinamanger-2
2025. december 20. 10:42
Szólni kellene az amerikaiaknak, kínaiaknak, ruszkiknak is hogy a jövő az aprócska nemzetállamoké, nem pedig a nagy birodalmaké.
tasijani22000
2025. december 20. 10:35
Ha eltörlik a vétójogot, az azt jelenti, hogy a cionáci patkányhordának elég lesz egy fejet gyeplőbe fogni a jelenlegi 27 helyett ...
steinamanger-2
2025. december 20. 10:32
Mindössze annyi történik hogy kihúznak egy kellemetlen kis tüskét a köröm alól. Lefordítva, Orbán Viktor évekig tartó kemény, kitartó lankadatlan akadékoskodása, igyekezete az EU bomlasztására, más külső hatalmak érdekében, azok megbízásából, végre meghozta a gyümölcsét. Az EU immunrendszere, ha lassan is, de beindult az ilyen vírusok ellen.
