Orbán Viktor figyelmeztetett: ez történik az EU-val, ha eltörlik a vétójogot (VIDEÓ)

A magyar eredményektől hangos Brüsszel: kimaradunk a háborúból és a hadikölcsönből
Orbán Viktor nyilatkozatát elemezték a Rapidban.
A miniszterelnök szerint nemcsak a szuverenitásról van szó.
Orbán Viktor miniszterelnök a brüsszeli EU-csúcsot követő sajtótájékoztatóján élesen bírálta az Európai Unió legújabb döntéseit, amelyekkel az Európai Bizottság bizonyos kérdésekben megpróbálja kikerülni a tagállamok vétójogát.
A kormányfő hangsúlyozta: az egész Európai Unió a birodalommá alakulás útjára lépett.
Ha nemzetállamoktól el tudják venni a döntő kérdésekben a vétójogot, akkor ez egész Európai Unió átalakult egy birodalommá”
– fogalmazott Orbán Viktor. Hozzátette, hogy ez nem csupán szuverenitási kérdés a magyarok számára – személyesen neki is –, hanem gazdasági természetű probléma.
Én még olyat nem láttam, hogy mi egy elnyomó birodalom keretén belül éltünk volna jól
– mondta. A kormányfő szerint „tehát a nemzeti szuverenitás és a függetlenség, meg a magyar életszínvonal között egyenes összefüggés van, ezért nem szabad résztvennünk egy birodalomban, nemcsak lelki okokból, meg az ezeréves történelmünk miatt, hanem a gazdasági érdekeink miatt sem.”
Nyitókép forrása: NICOLAS TUCAT / AFP
Ezt is ajánljuk a témában
Orbán Viktor nyilatkozatát elemezték a Rapidban.
***