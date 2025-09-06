Ft
09. 06.
szombat
Provokáció

2025. szeptember 06. 15:37

Ahhoz nem férhet kétség, hogy Magyar Péter „kötcsei utazása” provokáció.

2025. szeptember 06. 15:37
Németh Péter
Németh Péter
Népszava

„Ahhoz nem férhet kétség, hogy Magyar Péter »kötcsei utazása« provokáció. És ezt most nem azért írom le, hogy muníciót adjak kormánypárti portáloknak, pusztán azért, mert így gondolom, ráadásul nem is értek vele egyet. Világos a szándék, a Fidesz szezon-nyitó rendezvényének megzavarása, vagy másként: a figyelem elterelése, megint másként a fókusz átállítása. Nem vitás: Magyar Péternek mindig muszáj valami váratlant húznia, és ezt az elmúlt másfél évben, többé-kevésbé, sikerült is megvalósítania. Ahhoz képest, hogy a Fidesz kórusa kezdetben lufinak minősítette Magyar megjelenését, fokozatos beúszását a politika élvonalába, ma Magyar pártformációja a választások egyik esélyese, akármit is kommunikáljon erről a hatalom. Vagyis azok az akciók, lépések, amelyeket a Tiszához – valójában Magyar Péterhez – kötődtek, nagyon is hatékonynak bizonyultak. Hatékonynak, annak ellenére, hogy a Fidesz minden korábbi praktikáját – karakter-gyilkosság, hazug információk, kitalált történetek – bevetette, a legélesebb kését próbálta használni, a kés rendre kicsorbult.

Most éppen az adóüggyel próbálkozik Orbán Viktor és csapata. Mellesleg a korábban felbukkanó ellenfelekkel szemben Orbán igyekezett a háttérben maradni, a piszkos munkát végezzék el a zsoldosai, most maga áll a háború élére, és vezényli hadseregét.

Most mindenki az adózás majdani alakulásáról beszél; a csütörtöki címlap, a kormánypárt újságjában, már ezer forintos benzinárral riogatja a lakosságot, ha jövő áprilisban kormányrúdhoz kerülne a Tisza. Vagyis: Magyar Péternek minden percben résen kell lennie, ráadásul valóságos szőnyegbombázás, amit vele szemben bevetett a hatalom birtokosa, azaz ilyen körülmények között kell fenntartania a figyelmet maga iránt, és a védekezés helyett a támadó pozíciót felvennie. Elég egyértelmű, hogy ebből az alapállásból született az ötlet: menjünk mi is Kötcsére. Oda, ahol Orbán meghirdeti az őszi tanait (és ezúttal nem a szokásos zárt körben, hanem élő közvetítés mellett). Kipróbált harcosokkal – politikusokkal, hűséges tollnokokkal, dalnokokkal, perememberekkel – vonul fel, olyanokkal, akik büszkén és kevélyen hordozzák mellükön a Vezér képét, és képviselik, kritikátlanul, üzeneteit.”

