Halászlé, túrós csusza, arany húsleves, madártej – magyar klasszikusok ünnepe Óbudán

A sváb famíliák – innen származik a beszédes, a rendezettségre, fegyelmezettségre, takarékos életre, munkaszeretetre utaló Gléda elnevezés is – azonban nem arról híresek, hogy csak úgy félre lehetne állítani őket. Ez esetben sem volt másként, a nagyapának végül sikerült a hátsó szobából újra kiverekedve magát az egységet hellyel-közzel visszaszereznie, amit a fia, azaz János nagybátyja vett át a nyolcvanas évek közepétől, és üzemeltette kocsmaként. Majd, hogy a sorminta ne szakadjon meg, az unoka is hasonló, bár némileg kanyargósabb vagy ha úgy tetszik, szélesebb útra lépett.

Deli János, a Gléda vendéglő tulajdonosa.

„Mivel beleszülettem ebbe a világba, és szerettem, élveztem is nagyon, pályaválasztáskor magamtól eszembe sem jutott volna más irányba menni. Hogy első körben mégis építőipari szakközépiskolát végeztem, kizárólag édesanyám kedvéért történt; ő, mert pontosan tudta, milyen buktatókat rejt ez a szakma, szelíden igyekezett más irányba terelni. De ahogy mondani szokták, az ember nem sokáig menekülhet a sorsa elől, és amikor tizennyolc évesen, szintén a nagybátyám révén belecsöppentem a szállodai világba a londinerségtől lépkedve lassan felfelé a ranglétrán, a merre tovább? nem volt többé kérdés” – utal vissza a kezdetekre Deli János.

Ha a merre? nem is, azért a hogyan? annál inkább; sok víznek le kellett lefolynia a Dunán,