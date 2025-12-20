Ft
Halászlé, túrós csusza, arany húsleves, madártej – magyar klasszikusok ünnepe Óbudán

2025. december 20. 13:57

A két évvel ezelőtt új startot vett, Mikoviny utcai Gléda vendéglő egyszerű receptet követ: a vendégnek jót és jól kell adni. Tulajdonosa, a harmadik generációs vendéglátós Deli János nem újragondol, maximum egy csipetnyit korszerűsít. És ami nem éppen hátrány, a meglehetősen tisztességes adagok sincsenek túlárazva.

2025. december 20. 13:57
null
Farkas Anita

A 2010-es évek második felében megnyílt, majd a koronavírus-járvány miatt kis időre kényszerűen megtorpant Gléda vendéglő 2023-ban teljes külső-belső fazonírozáson esett át. A „kockás abroszos” alapvetéstől néhány lépéssel elmozdult végeredmény hagyomány és korszerűség meglepően harmonikus kombinációja lett.

Értve ezalatt a Baan Ildikó tervezte elegáns, néhány régi vagy annak tetsző bútordarabnak köszönhetően mégis otthonos belső tereket 

és a javarészben a magyar konyha örökzöldjeire épített étlapot is. 

Túl a nagymamák mindig visszavágyott ízeit erősen idéző húslevesen és a kiváló marhapörköltön, amit még kiválóbb vajas-petrezselymes galuskával kínálnak, a vegetáriánus vendégek sem járnak éppen rosszul; a belugalencsével és pirított magvakkal dúsított Vegán superfood saláta például nagyon kellemes, ráadásul laktató meglepetés az amúgy húsevők számára is. 

Amúgy meg, ennyiben tényleg haladni kell a korral, a még ma is a legtöbb helyen alternatívának felkínált rántott sajttal finoman szólva lehet kielégíteni az ez irányú, egyre szerteágazóbb igényeket. Még szerencse, hogy a konyhafőnök Skamla Pálnak soha nincs hiánya új ötletekből, amelyek finomításában nem kisebb nevekhez fordulhat tanácsért, mint a honi gasztronómia öntörvényű állócsillagához, Bíró Lajoshoz (Buja Disznó(k)), valamint – a vegetáriánus fronton – Krasznai Norberthez.

A belső teret Baan Ildikó tervezte.

No és a Gléda tulajdonoshoz, Deli Jánoshoz, 

akinek mondhatni a génjeiben van a vendéglátás. 

Nagyapja, Kári József a harmincas években Vecsésen nyitott vendéglőt, aminek a története kicsiben ott rejti az egész magyar 20. századét. A helyiek által igen közkedvelt helyet a nagypapa a második világháború után saját erőből újjáépítette, hogy aztán néhány évre rá az államosítás során ismét minden elveszítsen. 

A sváb famíliák – innen származik a beszédes, a rendezettségre, fegyelmezettségre, takarékos életre, munkaszeretetre utaló Gléda elnevezés is – azonban nem arról híresek, hogy csak úgy félre lehetne állítani őket. Ez esetben sem volt másként, a nagyapának végül sikerült a hátsó szobából újra kiverekedve magát az egységet hellyel-közzel visszaszereznie, amit a fia, azaz János nagybátyja vett át a nyolcvanas évek közepétől, és üzemeltette kocsmaként. Majd, hogy a sorminta ne szakadjon meg, az unoka is hasonló, bár némileg kanyargósabb vagy ha úgy tetszik, szélesebb útra lépett.

Deli János, a Gléda vendéglő tulajdonosa.

Mivel beleszülettem ebbe a világba, és szerettem, élveztem is nagyon, pályaválasztáskor magamtól eszembe sem jutott volna más irányba menni. Hogy első körben mégis építőipari szakközépiskolát végeztem, kizárólag édesanyám kedvéért történt; ő, mert pontosan tudta, milyen buktatókat rejt ez a szakma, szelíden igyekezett más irányba terelni. De ahogy mondani szokták, az ember nem sokáig menekülhet a sorsa elől, és amikor tizennyolc évesen, szintén a nagybátyám révén belecsöppentem a szállodai világba a londinerségtől lépkedve lassan felfelé a ranglétrán, a merre tovább? nem volt többé kérdés” – utal vissza a kezdetekre Deli János. 

Ha a merre? nem is, azért a hogyan? annál inkább; sok víznek le kellett lefolynia a Dunán, 

mire az óbudai Gléda a 2017-ben megnyithatta a kapuit. 

Vagyis először a Temzén, ahova Deli Jánost az ifjonti hév és kalandvágy egyszerre vezette; az interneten egyeztetett állásinterjúra úgy érkezett meg egy fapados repülőjárattal Londonba, hogy aznapra még, lesz, ami lesz alapon, szállást sem foglalt magának. 

Ám a sors, a szerencse vagy a saját szívóssága ezúttal sem hagyta cserben, és bár ilyen jellegű tapasztalata nem volt, mégis állást kapott Heston Blumenthal The Hind’s Head Bray nevű, híres pubjában. Innen már vezető munkatársként igazolt át a Royal Oak Paley Streethez, majd a Cliveden House Michelin-csillagos étteremhez – ezeken a helyeken nemcsak a profi gasztronómiai vállalkozások hátterébe láthatott bele, hanem olyan fantasztikus szakemberekkel, séfekkel dolgozhatott együtt, mint Garrey Dawson, Martin Blunos vagy Dominik Chapman. 

Szép volt, jó volt, a mai napig hálás vagyok ezekért a tapasztalatokért, a máig tartó barátságokért, de az sem volt kérdés, hogy nem maradok kint örökre; 

a családot nehéz pótolni, a szívem egyre inkább hazahúzott. 

Az időzítés pedig nem is lehetett volna ideálisabb, hiszen a 2010-es években éppen belecsöppentem a megkésett magyar gasztroforradalomba, így olyan ikonikus helyeket felvirágoztatásában vehettem részt, mint többek között a Csalogány26, a Mák bisztró vagy a csopaki Mága bisztró. Ha ezek nincsenek, nincs a Gléda sem” – magyarázza a még most is csak a negyvenes éveiben és ereje, lelkesedése teljében járó tulajdonos.

Hagyomány és korszerűség meglepően harmonikus kombinációja.

Deli János álma így ért végül össze a nagyapjáéval Óbudán, a hegytetőn, az erdő fölött, most kopár, de tavasztól ősz végéig árnyas fák ölelésében. Egy, az idén a Gault&Millau étteremkalauzba is újból bekerült, hangulatában és színeiben is visszafogottan elegáns, mégis feszengés nélküli helyen. 

Ahol nem sztárséfek bűvészkednek és nem a végletekig kicsavart újragondolás a vezényszó. A cél „mindössze”, hogy a vendégek jót és jól egyenek.

Ahogyan mi is tettük, amikor végigkóstoltuk a menüsor egy részét – az összes ételt, bár errefelé inkább az állandóság és nem a sokaság a lényeg, nyilván lehetetlen lett volna. A marinált céklabetéttel tálalt céklakrémlevesről például eddig azt hittem, nem szeretem, most kiderült, hogy nagyon is, a remek marhahúslevest és a marhapörköltet már említettem, ahogyan az ízletes vegán salátát is. De két fogás mindent vitt: 

a Gléda pörccel bőven megszórt, saját készítésű tésztával kínált túrós csuszája 

és a citrusos habos, cukor nélkül is elképesztően finom madártej azóta is sűrűn eszembe jut. 

Egyébként van meleg reggeli, saját pezsgő és csaknem ötvenféle minőségi bor is. Az egészet pedig a régi korok emberközeliségét, nyugalmát, lassúságát idéző Deli János-i filozófia rajzolja körbe:

Tisztellek és a jelenben tartalak kedves vendégem, nekem is fontos a pontosság, a huncutság, az odaadás, hogy poharunkban mindig legyen bor és az asztal melegénél kedvenc ételeiden legyen a sor. Kísérlek, támogatlak, meghallgatlak, kedvedben és családod kedvében járok, mert itt minden a jelenről szól, a pillanatokról, amiket én és a csapat közösen adhatunk neked. Én vagyok a vendéglátód, ki nem érezné magát férfinak, ha nem tehetné jobbá a világot és a te napod.

A Gléda e gondolat jegyében idén is kedvez azoknak, akik otthon szeretnék megteremteni az ünnepi vacsora meghitt hangulatát, azonban nem töltenének hosszú órákat a konyhában. A házias, kiváló éttermi minőségű fogásokat kínáló ünnepi menüben szerepel a szürkeharcsás halászlé, amely opcionálisan halkülönlegességekkel is kérhető, valamint a narancsos lencsefőzelékkel tálalt konfitált kacsacomb. Nem maradhat ki a Gléda híres töltött káposztája sem, a desszertek között pedig két ikonikus ünnepi klasszikus kapott helyet: a diós és a mákos bejgli, mindkettő a ház specialitása. A rendeléseket december 23-án lehet átvenni.

Az ünnepi menüben ünnepi menüben szerepel a szürkeharcsás halászlé is.

A nyitóképen a Gléda egyik specialitása, a házi készítésű tésztával kínált túrós csusza. (Fotók: Gléda vendéglő)

 

 

 

